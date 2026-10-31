Хакими получил 9,8 по Индексу ГОЛ за хет-трик и два ассиста против «Гавра». У Сафонова — 7,5

Хакими оформил хет-трик и отдал две голевые передачи за 71 минуту на поле, приняв непосредственное участие во всех голах парижан. Он нанес шесть ударов, пять из которых пришлись в створ, и сделал три ключевые передачи.

Вторую оценку в составе ПСЖ получил автор одного из голов Меюлю — 8,6. Еще один забивший игрок, Годтс, заработал 8,0.

Матвей Сафонов завершил встречу с оценкой 7,5. Лучшим у «Гавра» стал Маджа — автор единственного мяча хозяев получил 8,2.

По ожидаемым голам ПСЖ также оказался впереди: 2,91 xG против 1,69 у «Гавра».