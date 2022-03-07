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#Лига чемпионов #Реал #ПСЖ

Лига чемпионов: прогноз на матч «Реал» – «ПСЖ», 9 марта 2022 года

07 марта, 21:21

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет дома с «ПСЖ». Матч пройдет 9 марта, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Реала» – 2,5.
  • Ничья – 3,96.
  • Победа «ПСЖ» – 2,86.

За «Реал» не сыграют дисквалифицированные Каземиро и Менди, а также травмированный Кроос. Эррера, Рамос и Бернат недоступны у «Реала», выход Мбаппе и Паредеса – под вопросом.

Первый матч закончился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.

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Комментарии (1)
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uioi78
08 марта, 09:45
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