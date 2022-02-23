Диего Симеоне – революционер, который стал диктатором. Он больше не умеет и тормозит «Атлетико»

Диего Симеоне работает в «Атлетико» уже десять лет. Из клуба чуть выше среднего он сделал команду, которая выигрывает чемпионат и стабильно играет в плей-офф Лиги чемпионов.

У «Атлетико» не было ни больших денег, ни истории клуба-доминатора. Симеоне вложил в сознание клуба победную ментальность и заработал для него состояние. «Атлетико» многим обязан Симеоне. Возможно, это главный человек в 119-летней истории клуба.

И именно он мешает «Атлетико» расти дальше.

Это не триллер про злобного монарха. Это драма про лидера, который потерял время и никак его не догонит

В мировой истории менеджмента сотни таких примеров. Когда лидер улучшает жизнь настолько, что все его боготворят. Он закономерно получает огромную власть.

То же самое в «Атлетико». Бывший важный игрок симеоновской эпохи Фелипе Луис описывал это лозунгом: «В других клубах, если у вас что-то идет не так, меняют тренера. В «Атлетико» меняют игроков». У Симеоне безграничное доверие от руководства и фанатов. Плюс полномочия: большинство футбольных решений (в том числе по трансферам) принимает он.

В мировой истории менеджмента сотни таких примеров. Однажды наступает момент, когда для дальнейшего развития нужно обновление. Но иногда это происходит в лучшем случае не сразу, а в худшем – очень долго. Потому что у лидера и доверие, и власть, и уверенность, и привычка быть главным. И, возможно, любовь к месту. Из-за нее он расценивает нахождение на посту как долг, который исполнит только он.

То же самое в «Атлетико». Да, Симеоне – футбольный диктатор. Но не в том смысле, что злоупотребляет, грабит, ржавеет и ничего не хочет. Симеоне много всего хочет: он заряжен так же, как десять лет назад. И делает максимум из того, что может, чтобы клуб рос и побеждал.

Просто у него больше не получается.