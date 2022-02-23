Диего Симеоне – революционер, который стал диктатором. Он больше не умеет и тормозит «Атлетико»
Диего Симеоне работает в «Атлетико» уже десять лет. Из клуба чуть выше среднего он сделал команду, которая выигрывает чемпионат и стабильно играет в плей-офф Лиги чемпионов.
У «Атлетико» не было ни больших денег, ни истории клуба-доминатора. Симеоне вложил в сознание клуба победную ментальность и заработал для него состояние. «Атлетико» многим обязан Симеоне. Возможно, это главный человек в 119-летней истории клуба.
И именно он мешает «Атлетико» расти дальше.
Это не триллер про злобного монарха. Это драма про лидера, который потерял время и никак его не догонит
В мировой истории менеджмента сотни таких примеров. Когда лидер улучшает жизнь настолько, что все его боготворят. Он закономерно получает огромную власть.
То же самое в «Атлетико». Бывший важный игрок симеоновской эпохи Фелипе Луис описывал это лозунгом: «В других клубах, если у вас что-то идет не так, меняют тренера. В «Атлетико» меняют игроков». У Симеоне безграничное доверие от руководства и фанатов. Плюс полномочия: большинство футбольных решений (в том числе по трансферам) принимает он.
В мировой истории менеджмента сотни таких примеров. Однажды наступает момент, когда для дальнейшего развития нужно обновление. Но иногда это происходит в лучшем случае не сразу, а в худшем – очень долго. Потому что у лидера и доверие, и власть, и уверенность, и привычка быть главным. И, возможно, любовь к месту. Из-за нее он расценивает нахождение на посту как долг, который исполнит только он.
То же самое в «Атлетико». Да, Симеоне – футбольный диктатор. Но не в том смысле, что злоупотребляет, грабит, ржавеет и ничего не хочет. Симеоне много всего хочет: он заряжен так же, как десять лет назад. И делает максимум из того, что может, чтобы клуб рос и побеждал.
Просто у него больше не получается.
Потому что за эти десять лет футбол сильно изменился. Даже меньше: еще пять лет назад команда могла не владеть мячом, не прессинговать, играть оборонительно – и быть одной из лучших (примеры: «Атлетико», «Ювентус»). Сейчас позиционные атаки, короткий выход из обороны, выстроенный прессинг – обязательные требования для топ-клуба. Без всего этого победы уже невозможны.
И Симеоне стремится к этому. С лета 2019-го он начал менять «Атлетико» в атакующую сторону. Обновились принципы игры, появились нетипичные для команды атакующие игроки, а схем стало больше, чем одна 4-4-2. Симеоне не обвинишь в консервативности. Он постоянно пробует новое, перебирает варианты игры, позиции футболистов. Тасует все, что тасуется. Но в итоге получается средне.
Да, команда теперь владеет мячом. Но она не умеет превращать это владение в моменты. Переход на атакующий стиль не работает.
Раньше у «Атлетико» было ограниченное количество атакующих игроков, а сейчас полкоманды. И мы знаем, что это желание Симеоне – все трансферы проходят его одобрение. Наличие этих игроков обязывает играть по-другому. Но Симеоне не очень с этим справляется. Парадокс, но: чем лучше у «Атлетико» состав, тем хуже игра.
В итоге «Атлетико» завис между двух стилей. Это больше не супернадежная оборонительная команда. Но и не умеющая атаковать позиционно. И эти метания происходят уже два с половиной года. В режиме от матча к матчу.
Сам Симеоне постоянно говорит, что потерял баланс.
«Атлетико» четыре сезона подряд не заходил дальше 1/4 Лиги чемпионов, один раз выиграл Лигу Европы и чемпионство в прошлом сезоне. Чемпионство – действительно достижение. Но все помнят, что это были худшие года «Реала» и «Барсы» за много лет. Сейчас «Атлетико» идет пятым в чемпионате и отстает от «Реала» на 17 очков.
Еще показательно, как «Атлетико» вылетает из Лиги чемпионов. Играя глухо оборонительно и почти не атакуя. В стиле лучших годов. Но тогда это работало, а сейчас нет.
«Атлетико» не только потерял тактический стиль. Пропадают и особенности характера, стилистика психологии. Концентрация была чуть ли не главной их силой все эти годы. А сейчас игроки выключаются в эпизодах – и из-за этого команда много пропускает. Оборона «Атлетико» по-прежнему одна из лучших в Европе, но при этом зашкаливает количество странных ошибок, индивидуальных помутнений.
Еще есть ощущение, что у команды нет той уверенности, которая была раньше. Главный символ этого – Ян Облак. В последние пять сезонов он был лучшим вратарем Европы в отражении ударов. В этом – один из худших: пропустил на 10 голов больше, чем должен. Облак как будто стал хуже отталкиваться от газона. Мы не знаем, насколько его кризис связан с командным, но очевидно, что он психологический. Ментальность «Атлетико» сейчас тоже уязвима как никогда раньше.
Отдельно – момент, который должен смущать руководство и фанатов. Диего Симеоне – человек с самой высокой зарплатой в футболе. Он получает 43 миллиона евро в год. На 2 миллиона больше, чем Месси, на 12, чем Роналду. На 20 миллионов больше Гвардиолы, на 26 – Клоппа. Осознайте это.
Классно, что Симеоне почувствовал тягу перемен и делает это. Не классно, что у него плохо получается. И это длится уже два с половиной года – достаточно много для футбола. И неизвестно, сколько еще продлится и получится ли вообще у Симеоне наладить игру и результаты.
Что о положении и будущем Симеоне думают эксперты по «Атлетико»
Яхья Гасанов – автор канала Club Atlético de Madrid:
«В Симеоне однозначно верю. Он уже не раз доказал, что умеет справляться с кризисом. Справится и сейчас. Как минимум три-четыре продуктивных года выдаст.
Сейчас ему нужно принимать непопулярные решения. Сажать в запас тех, кто не в форме. Не в форме половина состава: Облак, Суарес, Эрмосо, Коке.
И да, стиль. Симеоне пробует перестроить команду в атаку, потому что подбор игроков не позволяет сидеть в низком блоке, но все идет затруднительно. Не хватает пасующих защитников, игроки теряются под давлением. В таких случаях Симеоне возвращается к классике – запирается. В этом сезоне есть оправдание. Команда не могла перестроиться, так как полноценно предсезонку провели только четыре игрока основы. Тупо не было времени наработать нужные связи и выстроить структуру.
Но однозначно попытки перестройки будут и дальше. Для этого нужно усиление, причем серьезное. Зачистить бы летом состав и взять подходящих игроков.
Как фанат я бесконечно благодарен Симеоне. Хорошо помню, как было до него, поэтому кредит доверия у него крайне высокий. Думаю, большинство простит ему провал даже в двух подряд сезонах.
Все эти годы Симеоне давали делать то, что он хочет. И это дает результат. Пока такой подход приносит успех, я не против него. Возможно, люди оценивают «Атлетико» как топ-клуб, но он им не является. Просто Симеоне держит его выше определенной планки».
Денис Алхазов – комментатор Okko Sport и фанат «Атлетико»:
«У Симеоне еще никогда не было таких спадов, как сейчас. Но я все еще в него верю. Не думаю, что он исчерпал себя в клубе. У него сейчас самый важный отрезок, когда он пытается определиться, чего хочет от команды и от себя. Это болезненный этап рефлексии.
Мне кажется, либо он откатится к старому стилю (4-4-2 и плотная оборона), либо выработает совершенно новую для футбола систему и всех этим удивит. Хотя наиболее вероятный вариант, что он вернется к своей классике – но об этом грустно думать. «Атлетико» хорошо бы научиться переключаться между стилями, а не смешивать их. Но это очень сложно.
У меня есть вопросы к тренерскому штабу. Симеоне, кажется, слепо доверяет тем, с кем долго работает все это время. Как минимум нужно сменить тренера по физподготовке – уже несколько лет в команде слишком много травм.
Зарплата Симеоне не напрягает. Мне кажется, он заслуживает получать много. Потому что он уникален, он совершил невозможное. И его из-за всех сил хотят сохранить в клубе. И это он сделал так, чтобы клуб мог платить ему эти деньги. Ведь это он вывел клуб на совсем другой уровень во всем, в том числе в финансах.
Не думаю, что ему пора уходить. У «Атлетико» нет фундамента, чтобы быть топ-клубом. Хотя бы потому, что не все настолько хорошо с деньгами. И я не знаю, кто может заменить Симеоне. Если придет современный тренер, который ставит атакующий футбол и все это – ну все, идентичность «Атлетико» пропадет. Считаю, что эта команда – объект культурного наследия, который нужно сохранять как можно дольше.
Симеоне должен уйти, когда захочет сам.