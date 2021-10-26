Что такое диктатура Франко и как она повлияла на Испанию. Правда, что эта власть застрелила президента «Барсы» и помогала «Реалу»?
Ультракоротко: кто такой Франко?
Франсиско Франко Баамонде – испанский военный и государственный деятель. Генералиссимус. Получив власть над Испанией в 1939 году в результате трехлетней Гражданской войны, он правил ей вплоть до смерти (1975 год) и установил в стране диктатуру.
Почему в Испании вообще началась Гражданская война? Кто с кем воевал? И почему победил диктатор, а не левые?
В 1931 году в Испании рушится монархия. Устанавливается республиканская форма правления. В следующие несколько лет проблемная страна попала в полосу политической и социально-экономической нестабильности. Активно шла борьба между правыми и левыми партиями, на улицах происходят забастовки и беспорядки. Пришедшее к власти левое республиканское правительство не справляется с хаосом.
В июле 1936-го недовольные и противники левого курса движения страны подняли восстание. Началась кровавая Гражданская война. Социалисты, коммунисты, марксисты и другие левые политические элементы выступали на стороне Республики. Консерваторы, националисты, монархисты и иные правые политические элементы поддержали мятежников, которых вскоре возглавил генерал Франко.
Война длилась три года и закончилась победой правых. Причин много: и талант стратега (Франко уже в 33 года стал генералом – самым молодым в истории страны), и его договоренность о военной поддержки от Гитлера и Муссолини, и отсутствие единства в рядах республиканцев, и разочарование народа в республике.
Стоп-стоп. Франко дружил с Гитлером? То есть франкизм = фашизм? В Испании все было жестко?
Франко поддерживал ультраправую партию «Испанская Фаланга» (основана в 30-е Хосе Антонио Примо де Риверой, позднее режим Франко сделал ее единственной законной партией в стране). Характерными особенностями его режима были авторитарность власти, корпоративизм, антикоммунизм, традиционные консервативные ценности и достаточно сильное влияние католической церкви. Если совсем кратко: франкизм – это авторитарный право-консервативный режим.
Франко пришел к власти не без помощи Гитлера и Муссолини, но в их отношениях не все очевидно. Во время Второй мировой Испания соблюдала формальный нейтралитет: войну антигитлеровской коалиции она не объявляла, а ее поддержка стран оси ограничивалась поставкой вольфрама и добровольческой «Голубой дивизией» (20 тысяч фалангистов на Восточном фронте в 1941-1943 годах).
Но как минимум Франко симпатизировал символике фашизма и на этапе создания собственной идеологии перенимал оттуда многие внешние атрибуты.
Еще у Франко непростые взгляды на национализм. Некоторые истории утверждают, что он имел еврейские корни. И именно сефардским происхождением Франко объясняют, почему во Вторую мировую евреи бежали из оккупированных Рейхом стран в Испанию. Но с другой стороны, Испания при Франко не признала государство Израиль, а на ранних этапах его правления в стране была запрещена деятельность еврейских организаций.
Что на счет диктатуры в Испании? Она действительно была: нет выборов и оппозиции, зато есть строгая цензура и госконтроль всей экономики, политические враги режима преследовались и подвергались репрессиям, автономность национальных меньшинств (каталонцы, баски) ликвидирована и под запретом.
Но один нетипичный нюанс подобного типа режима: с годами Франко становился более либеральным. Ранее изолированная страна открывалась для туризма, а в 1947-м Франко объявил о реставрации монархии и заявил, что его преемником станет принц Хуан Карлос. Который затем завершил процесс перехода Испании от тоталитаризма к демократии.
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Франко сделал для Испании что-то хорошее и как к нему относятся сейчас?
Заслуги есть. Особенно, если сравнить, что он пришел к власти в эпоху социального слома и гражданского противостояния.
Франко стабилизировал социально-политическую ситуацию в стране, а с конца 50-х и до его смерти Испания пережила «экономическое чудо», что привело к росту показателей.
Сегодня внутри Испании фигура Франко и его роль для истории страны вызывают горячие споры. Учитывая демократический курс современной Испании, Франко и его взгляды считаются нежелательными. Например, в конце нулевых города убрали все его уцелевшие памятники, а в 2019 году, после многочисленных споров, государство все-таки перезахоронило останки Франко – из мемориального комплекса Долина Павших на муниципальное кладбище.
Как Франко относился к футболу и за кого болел?
Известный стереотип: Франко любил «Реал» как воплощение государственной вертикали и ненавидел «Барселону» как клуб из сепаратистского региона.
Намного менее известный стереотип: Франко вообще болел за «Атлетико». Но к концу 50-х, когда «Реал» навыигрывал европейские кубки, переключился на поддержку более успешного мадридского клуба для выгоды политического имиджа.
Самой правдивой выглядит третья версия: он в целом был равнодушен к футболу. В детстве и юности, когда человек обычно находит любимую команду, Франко вообще не интересовался футболом и увлекался только собственной военной карьерой. Франко родился и вырос в галисийском городке Ферроль на внушительном расстоянии от Мадрида: футбол в Испании тогда еще даже не получил профессиональный статус, а телевидения и спортивных трансляций не было вообще.
Сейчас обсудим это и параллельно проверим несколько исторических легенд.
Если Франко не болел за «Реал», откуда тогда все эти разговоры? Не из пустоты же
На чем тогда основана теория о любви Франко и «Реала»? Есть как минимум три главных основания:
- «Реал» в период его диктатуры был поразительно успешен.
- Главный президент «Реала» в истории клуба Сантьяго Бернабеу воевал на стороне армии Франко.
- Мы это уже упоминали: из правоцентристских идей Франко поддерживал именно столичный клуб, который как бы олицетворял мощь его режима.
Теперь переходим к подробному рассмотрению каждого пункта.
1. Связь «Реала» и Франко не сходится с датами и его статусом в послевоенной Европе
Когда Франко в 1939-м захватил власть в стране, «Реал» находился в ужасном состоянии: стадион разрушен после бомбардировок, бюджет пустой, а из клубного музея украдены несколько кубков.
Но с приходом Франко «Реал» не получил власть в местном футболе и свой первый чемпионат во франкистскую эпоху взял только в 1954 году. Еще более важный момент рядом с этим: в этот же период «Барселона» была намного успешнее – 5 чемпионских титулов и 4 кубка.
Вместо «Реала» в Мадриде начала 40-х царствовал «Атлетико», который по инициативе военных (в том числе приближенных Франко), объединился с мощной командой авиации из Сарагосы и получил название «Атлетико Авиасьон».
Золотая эпоха «Реала» включала пять Кубков чемпионов подряд и 8 из 10 чемпионств. Предположим, что Франко искусственно повлиял на домашний чемпионат. Но сделать то же самое в Европе он не мог никак. Франко не был всемогущим, а после войны другие страны помнили его связи с фашистскими лидерами и за это фактически считали изгоем.
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Успехи «Реала» объясняются обычным спортивным превосходством. Сантьяго Бернабеу годами выстраивал эту команду, собрав в ней лучших футболистов того времени (Ди Стефано, Пушкаш, Хенто и т.д.). Так что главный секрет «Реала» – менеджмент.
2. Сантьяго Бернабеу больше относился к монархии, а не к франкизму
Фигура Сантьяго Бернабеу в контексте этих разговоров тоже интересна. Да, в Гражданскую войну он служил во франкистской армии, поэтому часто изображается членом идеологии франкизма и даже называется «футбольным диктатором» Испании. Но тут важны нюансы. Бернабеу был человеком правых взглядов, но считал себя сторонником CEDA – объединения правых партий, которые придерживались монархических взглядов и выступали против левацкой идеологии.
Бернабеу имел дипломатические отношения с правящим режимом и выстраивал позиционирование, которое не навредит клубу. При этом он всегда возмущался, когда «Реал» называли «командой режима».
Цитата легенды «Реала» Пако Хенто: «Мне все равно, что говорят – Франко не играл в нашей команде. Играли мы, футболисты. А в других европейских странах влияние Франко не было столь велико, не правда ли? Кроме того, я думаю, что ему футбол особо и не нравился».
3. Однажды Франко сказал: «Реал» – лучший посол из всех, что у нас когда-либо были»
Тут все просто. Регулярные успехи «Реала» на международном уровне повышали престиж Испании за рубежом, и Франко считал их символом силы и развитости своего режима. Но тут скорее уместна обратная оптика: Франко не растил победы «Реала», чтобы использовать их как инструмент пропаганды – Франко использовал уже готовые победы «Реала» как инструмент пропаганды.
Если Франко преследовал сторонников Каталонии, то ненавидел и «Барселону» тоже? Есть же истории про убитого президента и угрозы убийства игрокам в матче с «Реалом»
Каталония всегда хотела независимости или как минимум автономии. Франко каталонцы ненавидят особенно. Он пресекал сепаратистские настроения в любом регионе и серьезно давил на национальные меньшинства в этнических районах. В ранние годы правления Франко каталанский язык, культура и автономия находились под запретом. Есть красивая историческая легенда, что после новости о смерти Франко во всех магазинах Каталонии шампанское закончилось за пару часов.
Устойчивый стереотип о ненависти Франко к «Барселоне» основан на том, что, ущемляя каталонцев во всех сферах общества, он не мог пропустить спорт.
В этой теме есть три популярных истории. Разберем каждую.
1. Президент клуба, убитый франкистами в годы Гражданской войны
Хосеп Суньоль стал президентом «Барселоны» в июле 1935-го, а уже через год в Испании началась Гражданская война. В августе 1936-го автомобиль Суньоля в горах Сьерра-де-Гвадаррама по пути в Мадрид остановил пост франкистов, которые расстреляли его на месте.
Считается, что Суньоль убит за принадлежность к «Барселоне». Но еще Суньоль был левым политиком и несколько раз избирался в республиканский парламент – его взгляды отличались от мировоззрения франкистов и считались вражескими. В тот день он направлялся в Мадрид на встречу с республиканским руководством, чтобы обсудить грядущие боевые действия.
Для франкистов он был именно политическим противником. Управление «Барселоной» – совпадение
2. Вооруженные силовики вынудили «Барселону» проиграть Класико 1:11
В 1943 году «Реал» и «Барселона» встретились в полуфинале национального Кубка. Первый матч в Каталонии «Барселона» выиграла 3:0. В ответном уже «Реал» сенсационно победил 11:1. Это крупнейшая победа в истории их соперничества.
Каталонцы утверждают, что перед матчем в гостевую раздевалку вошел начальник госбезопасности в компании с вооруженными полицейскими и, угрожая тюрьмой и смертью, объяснил, что «Барселона» должна проиграть.
У этой истории есть два контраргумента.
Первый. Каталонские фанаты в первом матче прессовали «Реал» свистом, тычками, оскорблениями. Узнав об этом, мадридцы придумали к ответному матчу нечто подобное. Например, активисты проникли в гостиницу «Барселоны», а перед входом на стадион зрители получали бесплатный свисток и проносили с собой предметы, которые кидали с трибун. Футболисты «Барселоны» не выдержали такого сильного давления.
Второй. В финале «Реал» уступил «Атлетику» из Бильбао – еще одному представителю национального меньшинства из региона, претендующего на автономность. Если Франко надавил на «Барселону», то почему не надавал на «Атлетик»?
3. Ди Стефано уже подписал контракт с «Барселоной», но в итоге стал легендой «Реала»
В 1953 году «Реал» устроил турнир в честь пятидесятилетия. В нем участвовал колумбийский «Мильонариос», за который феерил один из лучших игроков того времени Альфредо Ди Стефано. Пораженный его игрой, Сантьяго Бернабеу немедленно начал переговоры с «Мильонариосом».
«Барселона» тоже пыталась купить Ди Стефано, но вела переговоры с аргентинским «Ривер Плейтом», который формально владел правами (история очень мутная: колумбийские клубы тогда считались в ФИФА вне закона, поэтому использование игроков оформлялось через клубы других стран).
В итоге два разных клуба купили Ди Стефано у двух разных клубов. Это отдельный большой сериал: в какой-то момент Ди Стефано даже сыграл пару товарищеских матчей за «Барселону».
Спор «Реала» и «Барселоны» решала ФИФА, которая привлекла консультанта из Испании. И решила чудесное: Ди Стефано должен чередовать игру за оба клуба. Каталонские граждане и представители «Барселоны» посчитали это неприемлемым ходом и отказались от трансфера, пойдя на переговоры с Бернабеу о полном выкупе Ди Стефано.
Франко в этой истории нет.
Зато он есть в другом сюжете. Однажды Франко спас «Барселону» от банкротства – после строительства «Камп Ноу» у клуба начались проблемы, поскольку из-за просадки земли арена стоила клубу 288 млн песетов вместо запланированных 67 млн. Но в итоге долг покрыло франкистское правительство, которое считало «Барселону» национальным достоянием – испанским.