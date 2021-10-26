Что такое диктатура Франко и как она повлияла на Испанию. Правда, что эта власть застрелила президента «Барсы» и помогала «Реалу»?

Война длилась три года и закончилась победой правых. Причин много: и талант стратега (Франко уже в 33 года стал генералом – самым молодым в истории страны), и его договоренность о военной поддержки от Гитлера и Муссолини, и отсутствие единства в рядах республиканцев, и разочарование народа в республике.

Стоп-стоп. Франко дружил с Гитлером? То есть франкизм = фашизм? В Испании все было жестко?

Франко поддерживал ультраправую партию «Испанская Фаланга» (основана в 30-е Хосе Антонио Примо де Риверой, позднее режим Франко сделал ее единственной законной партией в стране). Характерными особенностями его режима были авторитарность власти, корпоративизм, антикоммунизм, традиционные консервативные ценности и достаточно сильное влияние католической церкви. Если совсем кратко: франкизм – это авторитарный право-консервативный режим.

Франко пришел к власти не без помощи Гитлера и Муссолини, но в их отношениях не все очевидно. Во время Второй мировой Испания соблюдала формальный нейтралитет: войну антигитлеровской коалиции она не объявляла, а ее поддержка стран оси ограничивалась поставкой вольфрама и добровольческой «Голубой дивизией» (20 тысяч фалангистов на Восточном фронте в 1941-1943 годах).

Но как минимум Франко симпатизировал символике фашизма и на этапе создания собственной идеологии перенимал оттуда многие внешние атрибуты.

Еще у Франко непростые взгляды на национализм. Некоторые истории утверждают, что он имел еврейские корни. И именно сефардским происхождением Франко объясняют, почему во Вторую мировую евреи бежали из оккупированных Рейхом стран в Испанию. Но с другой стороны, Испания при Франко не признала государство Израиль, а на ранних этапах его правления в стране была запрещена деятельность еврейских организаций.