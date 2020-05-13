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На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну
UPD: Первый источник, который мы нашли, сообщил, что на монументе рядом со стадионом «Максимир» была подпись: «Фанатам этого славного клуба, которые начали войну с Сербией на этой земле 13 мая 1990 года».
The Los Angeles Times и много других источников сообщают, что на самом деле на монументе другая фраза: «Всем поклонникам «Динамо», для которых война началась 13 мая 1990 года и закончилась тем, что они положили свои жизни на алтарь родины».
В 1990-м году Югославия уже активно дробилась. Десятилетний кризис власти после смерти диктатора Иосипа Тито, проблемы экономики и общемировой упадок коммунизма как политического строя сдетонировали на обострение национальных конфликтов. Республики все громче заявляли о независимости, решали давние этнические споры и выясняли отношения друг с другом. В основном все противоречия шли по формуле «Х против Сербии как доминирующего народа». В местных выборах побеждали реформаторы, сербов воспринимали как угнетателей, появлялись открытые столкновения, национальная пропаганда противопоставляла коренной народ и сербов как чужаков.
Хорватия действовала агрессивнее всех. Республиканская власть исключила сербский язык из официальных (например, запрещала учебники на кириллице или убирала из открытого доступа сербских поэтов), меняла на улицах всех городов флаг Югославии на традиционный флаг Хорватии, не мешала нападению экстремистов на сербские общины и поощряла дискриминацию сербов через массовые увольнения по национальному признаку.
В ответ Сербия развернула кампанию по борьбе за свои позиции как центральной республики внутри Югославии и подавала все национальные конфликты как угнетение сербского народа. Президент Сербии Слободан Милошевич настраивал сербов на решение конфликтов через военное вмешательство. Поэтому югославская армия пошла на Словению и Хорватию в 1991 году, когда те объявили независимость.
Одно из важных событий-катализоров развала Югославии – матч хорватского «Динамо» и сербской «Црвены» на загребском стадионе «Максимир» в мае 1990-го. Учитывая контекст новостей вокруг, игра чемпионата Югославии стала площадкой сербско-хорватского конфликта.
Полиция не мешала провокациям сербских фанатов-националистов. Когда началась массовая драка, капитан «Динамо» Бобан спасал своего фаната, напав на полицейского
«В тот день все было пропитано ненавистью. В Загреб приехали более трех тысяч болельщиков «Црвены». Полиция была на улицах, но она не контролировала ситуацию. Болельщики создавали разборки на ровном месте. Они просто искали тихую улицу, где полиции не так много, и дрались».
Среди фанатов «Црвены» был Желько Ражнатович (Аркан), до которого так хотели добраться некоторые фанаты «Динамо». Аркан был одним из символов националистического движения Сербии и позже завербовал многих фанатов из фирмы «Delije» (главой которой был) в группировку «Сербская добровольческая гвардия».
Фанаты «Динамо» много раз сталкивались с основной массой фирмы «Delije» («Герои»), пытаясь добраться до Аркана. Но сербы отбивались. Помогала и полиция. В то время Сербия контролировала государственную полицию, которая была повсюду. Даже в Загребе она задерживала больше хорватских болельщиков, чем сербских.
Формально матч «Динамо» и «Црвены» мало что решал. «Црвена» летела к очередному чемпионству, «Динамо» билось за второе место. Атмосферу нагнетали сербские фанаты и их националистические песни. Хорваты же в ответ оскорбляли их кричалками: «Если ты счастлив, значит, ты убил серба ножом».
Конфликт начался с момента, когда сербы сломали рекламные щиты и забросали разминающихся футболистов «Динамо» предметами (бутылки, сидения, монеты, зажигалки). Фанаты «Динамо» в ответ попытались дважды прорваться на поле. Первую попытку остановила полиция. Вторую попытку фанаты «Динамо» сделали, объединившись уже всей трибуной – прорвали полицейский ряд и выбежали на поле.
Фанаты «Црвены» тоже появились на поле. Так началась бойня. Полиция опять же чаще реагировала на хорватских фанатов: больше их била дубинками и чаще задерживала. Почти все футболисты убежали в подтрибунное помещение. Звонимир Бобан (тогда был капитаном «Динамо») остался и разнимал дерущихся.
Главный эпизод из той потасовки. Бобан увидел, как сотрудник полиции повалил фаната «Динамо» и избивал его дубинкой. Спасая фаната, Бобан подбежал и сбил полицейского с ног. После несколько раз ударил его и убежал в раздевалку.
Видео эпизода и всех разборок:
Момент с ударом Бобана:
Потом на поле уже появились боевые и пожарные машины, а полиция усмиряла толпу водой и слезоточивым газом. 117 полицейских получили ранения. В ходе потасовки пострадали (получили ранения разной степени тяжести) 39 фанатов «Црвены Звезды» и 37 фанатов «Динамо». Полиция также задержала более сотни человек.
Последствия того матча: полицейский простил Бобана, а полицию обвиняли в сговоре с фанатами «Црвены»
Вот некоторые моменты:
1. Федерация футбола Югославии дисквалифицировала Бобана на полгода, из-за чего он пропустил ЧМ-1990. Сербы называли Бобана националистом, а хорваты – героем.
Позже вышел фильм «Удар за независимость – больше, чем игра», в котором высказались и Бобан, и Рефик Ахметович (полицейский, которого ударил Бобан).
Бобан: «Полиция реагировала только на наших болельщиков, но практически игнорировала сербских. После начала драки я ругался на одного полицейского. Он ударил нашего фаната, а до этого – моего одноклубника. Я ударил его за это. Это была несправедливость, которую я не мог терпеть».
Еще Бобан говорил: «Я был медийной личностью уже тогда, и я жертвовал всем: карьерой, безопасностью, уважением и, возможно, жизнью. Все ради одной мечты – ради свободы Хорватии».
Ахметович сказал: «Я скручивал болельщика, когда ко мне подбежал Бобан. Он что-то кричал мне, а я не понимал хорватский. Я игнорировал его. А когда повернулся через плечо, то сразу же получил удар с колена и упал. Я не сержусь на него. Я даже немного понимаю его. Это был не футбольный матч, а начало войны».
2. Спустя месяц после игры главой Хорватии стал Франьо Туджман, чья политика была ориентирована на независимость страны.
3. Аркана тогда не задержали. Хотя были версии, что он был в сговоре с полицией и был одним из организаторов конфликта на стадионе «Максимир».
Позже Аркан и его группировка в ходе югославских войн поддерживала все военные организации Сербии. После войны его обвиняли в преступлениях против человечности (в убийствах, изнасиловании, казнях), но Аркан все отрицал. Убит в 2000 году.
4. Национальные конфликты сказались и на сборной Югославии. УЕФА не допустил ее до Евро-1992 из-за острой политической ситуации внутри страны. Ее место там заняла Дания. Которая выиграла Евро.
5. Вратарь «Црвены» Стеван Стоянович: «Это ужасно. Во время драки я думал о том, чтобы просто уйти в раздевалку живым. Позже я понял, что именно так начался развал Югославии».
Полузащитник «Црвены Звезды» Драгана Джайича: «После игры всем было ясно, что будет дальше. Та драка показала, что Югославии пришел конец».
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Через некоторое время возле стадиона «Максимир» появился монумент с подписью «Всем поклонникам «Динамо», для которых война началась 13 мая 1990 года и закончилась тем, что они положили свои жизни на алтарь родины».
Надпись на памятнике у "Максимира" совсем другая. "Болельщикам Динамо, для которых 13.05.1990 началась война, а закончилась, когда они положили свои жизни на алтарь Родины" - примерно так, но точно не "которые начали войну с Сербией". Совсем другая смысловая окраска
Не несите бред. Какая провокация сербов? Кого там Бобан защищал, когда с ноги зарядил полисмену в дыню? своего фаната, которого паковал полицейский? Бобана закрыть должны были лет на 5 за нападение на полицейского, а ему полголика дисквалифа всего лишь впаяли!
Странно читать такие "опусы" на сайте в домменой зоне РУ. Или вы засланный казачок?
А ничего что сербов изначально провоцировали хорватские болельщики и кричали всем стадионом - "Срб на врб" Знаете перевод ? или перевести? лучше перевести - а то опять по-своему переведете. -- "Сербов на Вербы" - означает вешать сербов на вербы. Это усташевский лозунг. Хорватские усташи (фашисты) его использовали во время Второй мировой войны. Вообще почитайте например, вот этот источник - там все очень подробно и досконально расписано - с чем все началось, как все происходило: тут была ссылка