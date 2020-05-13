На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну

UPD: Первый источник, который мы нашли, сообщил, что на монументе рядом со стадионом «Максимир» была подпись: «Фанатам этого славного клуба, которые начали войну с Сербией на этой земле 13 мая 1990 года». The Los Angeles Times и много других источников сообщают, что на самом деле на монументе другая фраза: «Всем поклонникам «Динамо», для которых война началась 13 мая 1990 года и закончилась тем, что они положили свои жизни на алтарь родины».

В 1990-м году Югославия уже активно дробилась. Десятилетний кризис власти после смерти диктатора Иосипа Тито, проблемы экономики и общемировой упадок коммунизма как политического строя сдетонировали на обострение национальных конфликтов. Республики все громче заявляли о независимости, решали давние этнические споры и выясняли отношения друг с другом. В основном все противоречия шли по формуле «Х против Сербии как доминирующего народа». В местных выборах побеждали реформаторы, сербов воспринимали как угнетателей, появлялись открытые столкновения, национальная пропаганда противопоставляла коренной народ и сербов как чужаков.

Хорватия действовала агрессивнее всех. Республиканская власть исключила сербский язык из официальных (например, запрещала учебники на кириллице или убирала из открытого доступа сербских поэтов), меняла на улицах всех городов флаг Югославии на традиционный флаг Хорватии, не мешала нападению экстремистов на сербские общины и поощряла дискриминацию сербов через массовые увольнения по национальному признаку.

В ответ Сербия развернула кампанию по борьбе за свои позиции как центральной республики внутри Югославии и подавала все национальные конфликты как угнетение сербского народа. Президент Сербии Слободан Милошевич настраивал сербов на решение конфликтов через военное вмешательство. Поэтому югославская армия пошла на Словению и Хорватию в 1991 году, когда те объявили независимость.