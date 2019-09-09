Футбол во время Второй мировой войны: пропаганда, расстрелы после матчей, 70 тысяч зрителей на финале Кубка

Участники того матча вспоминали: «Мы играли без перерыва, потому что понимали: если остановимся, то больше не поднимемся». Выбивать мяч в аут было строго запрещено – на бровках росла картошка. Игру проводили на стадионе клуба «Динамо», потому что деревянный «Петровский» зимой разобрали на дрова. Альтернатив в Ленинграде не было – везде либо воронки от снарядов и бомб, либо огороды.

Существовала байка, что прямой репортаж со стадиона вели на русском и немецком языках – специально назло немцам. Ясность позже внес комментатор и телеведущий Кирилл Набутов. Его отец Виктор Набутов участвовал в том матче и объяснял, что прямой репортаж был никак невозможен. Немецкая разведка следила за радиоэфиром советских войск и могла мгновенно устроить артобстрел стадиона. О матче рассказали на следующий день по фронтовому радио, взбодрив отчаянных советских солдат посланием: «Город жив». Вот что вспоминает об этом сообщении участник обороны Ленинграда Николай Светлов:

«Никогда не забуду день, когда в траншеях на Синявинских болотах в 500 метрах от немцев услышал репортаж со стадиона «Динамо». Я сначала не поверил, побежал в землянку к радистам, и они подтвердили: верно, передают футбол. Что делалось с бойцами! Это был такой боевой подъем, что если бы в тот момент был дан сигнал вышибить немцев с их траншей, то плохо бы им пришлось!».

Разгромный результат той игры («Динамо» победило со счетом 6:0) был совершенно неважен. Ленинград и его защитники доказали: после трех месяцев смертельной зимы у города есть силы для жизни, борьбы и маленьких радостей.

31 января 1943-го солдаты 64-й армии взяли в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Фон Паулюса, а 2 февраля 1943-го Сталинградская битва была окончена. Коренной перелом наметился не только в ситуации на фронте (исход кампании 1943-го решит Курская битва), но и в жизни разрушенного бомбежками города.

2 мая 1943-го на расчищенном от осколков снарядов поле стадиона «Азот» провели полноценный футбольный матч, который собрал почти 10 тысяч зрителей. «Все самое страшное позади. Город возвращается к нормальной жизни», – объясняли военные. Для матча в воскресшем Сталинграде из Москвы приехал «Спартак» – лучшая на тот момент команда СССР.

Матч закрепился в истории еще и из-за результата. Созданное с нуля сталинградское «Динамо» победило крутых гостей. Да, счет был минимальным, но горожане нашли в этом символизм: выстоял город, выстояла и команда. «Спартак» пропустил гол в контратаке, а лучшим игроком матча стал голкипер «Динамо» Василий Ефремов. Перед игрой он получил медаль «За отвагу», а потому вышел на матч максимально заряженным – Ефремов тащил абсолютно все, что летело в створ.