Прощальный текст о Чехе − ни слова про ту травму, шлем и барабаны
Финал Лиги Европы − последний матч в карьере Петра Чеха. Мы провожаем легендарного вратаря, рассказывая его историю. Но в ней нет ни одного из трех главных шаблонов о нем. Вместо этого − микросюжеты о том, как Чех любит хоккей, дарит людям радость и анализирует игру.
Потерял брата в младенчестве
В 1980-м мать Чеха готовилась к родам. Но о том, что детей будет трое, она узнала только на восьмом месяце. Беременность проходила тяжело: в утробе Петр так сильно толкался, что сломал бедро сестре Шарке. Хотя он был совсем крошечным и при рождении весил около килограмма. Третий ребенок Михал родился таким слабым, что вскоре подхватил сильную инфекцию и умер, не дожив до года.
Тащился от хоккея
Сестра Шарка в школьные годы занималась гандболом, а вот сам Петр Чех с первого класса влюбился в хоккей. «К нам в кабинет зашел дядя из пльзеньской детской команды и спросил, кто хочет к ним на хоккей. Он даже не закончил, как я подскочил к парте и вытащил заявочный лист. Через две минуты заполнил и отнес назад, но дядя объяснил, что требуется согласие родителей», − вспоминал Чех в автобиографии.
Родителей рвение сына совсем не обрадовало – у небогатой семьи просто не было денег на полный комплект хоккейной амуниции. Поэтому заявочный лист намеренно потеряли, а отец предложил Чеху футбол как альтернативу. Тот согласился.
Стал вратарем благодаря случайности
В секции Чех вставал на ворота либо для развлечения, либо в общей очереди. У него неплохо получалось, но средний рост обрубал вратарские перспективы, а ему самому было интереснее в поле.
В 11 лет все изменилось. Его детская команда «Шкода» готовилась к одному из матчей городского турнира. За несколько часов до начала выяснилось, что ни один из трех голкиперов на сбор не явился – пришлось Чеху. «Может, он тем и заслужил такую карьеру, потому что многие ребята то приходили, то не приходили, то на выходные куда-то собирались, то еще что, – а Чех приходил всегда. Для него не существовало причин для пропуска тренировки, тем более игры», – рассказывал бывший тренер детской «Шкоды» Иржи Секвенс.
Секвенс заявил Чеха как вратаря, а «Шкода» в итоге проиграла 1:3. Вины Чеха в поражении не было: как вспоминает Иржи, без его сэйвов команда легко бы пропустила 9-10 голов.
Тренера впечатлило, как талантливо одиннадцатилетний пацан командовал защитниками и как они его слушались. После игры Чех сам засомневался, нужно ли ему теперь играть в поле и даже упросил маму купить вратарские перчатки.
Из-за страшного перелома хромал до 17 лет
Однажды Чех гонял в атаке и завалил дубль уже к перерыву. Во втором тайме он мчался к третьему голу, но все обломали травма и кипер соперника.
Вот как ту историю вспоминает сам Чех: «Уже в штрафной я хотел обыграть вышедшего голмана (по-чешски «голман» – это вратарь): убрал под левую перед прыжком и уже думал праздновать хет-трик, как тот свалился на мою ногу. Телу хотелось бежать дальше, но оно не могло – нога вывернулась в обратную сторону. Крик был слышен на другой стороне Пльзени».
Путь по ухабистым дорогам, пара часов в очереди среди избитых рабочих и старушек с открытыми переломами – казалось, что Чех проживает худший день в жизни. Но самое страшное ожидало во время осмотра:
«Сомневаюсь, что ты еще когда-то будешь играть в футбол», – приговорил врач. После наложения гипса Чех неделю не переставал плакать.
Где-то в тот момент случился выбор всей жизни. Чех рассудил так: если он не сможет бегать, то придется встать в ворота. В течение восьми месяцев он был вне игры: ходил на костылях, лечился и восстанавливался от перелома. «Помню, забыл, как бить левой. Техника пропала. Сила пропала. Не мог даже выбить дальше чем на 10 метров. Я хромал, но тренеры определили меня в ворота, потому что на поле это был бы только смех. Даже сейчас чувствую, что левая лодыжка не такая упругая и пружинистая, как правая».
Говорит со своей обороной на трех языках
По мнению Чеха, осмысления каждого действия в игре вратарей должно быть больше, чем интуитивных решений. В интервью SkySports Чех объяснял это на примере навесов: вместо того, чтобы концентрироваться на мяче, он следит за позицией и положением ноги того игрока, который делает навес – благодаря этому голкипер великолепно снимает верх.
Еще один интересный скилл – языки. Это помогает ему не только легко общаться внутри команды, но и качественно командовать обороной: «Говорю с крайними защитниками на испанском, с Косьельни – на французском и только с Мертесакером – на английском, потому что ему, как мне, без разницы», – пояснял Чех.
Поддержал игрока, получившего схожую травму головы
22 января 2017-го защитник «Халл Сити» Райан Мейсон во время матча с «Челси» столкнулся с Гари Кэйхилом и потерял сознание. Официальный сайт клуба заявил, что у него перелом костей черепа. Газета Mirror добавила, что Мейсон пережил кровоизлияние в мозг.
Узнав о травме Мейсона, Чех тут же связался с семьей игрока.
«Чех прекрасно себя повел по отношению ко мне. Сразу же после инцидента он связался с моей женой Рэйчел и регулярно интересовался, как проходит восстановление, заверял ее, что все будет хорошо. Через шесть или семь недель он пришел к нам. Все, о чем он рассказал, было мне очень близким. Наши травмы слегка отличались, но процесс восстановления похож. Услышать нужные слова от человека, который прошел через это, вернулся и сделал такую карьеру, было неописуемо полезным», – рассказывал Мэйсон.
Объяснил, как угадывать пенальти
По данным Transfermarkt, с 2000 года в ворота Чеха 78 раз назначали пенальти. Из них он отбил 17 (то есть почти каждый пятый). При этом сайт Transfermarkt фиксирует только пенальти, назначенные в основное время – в выборку не входят удары из послематчевых серий, где Чех тоже частенько тащил (например, в финале ЛЧ от Ивицы Олича).
По мнению Чеха, самый важный пенальти в жизни он взял именно в том матче с «Баварией». Тогда, на 95-ой минуте, Дрогба снес в штрафной Арьена Роббена, и тот сам пошел бить:
«Роббен всегда бьет в разные углы. Нет никакой закономерности. Поэтому я не знал, что делать, – вспоминает Чех. – Половину пенальти он бьет в левый угол, половину в правый. Он даже разбегается всегда одинаково. Но когда ты устал, когда отыграл 95 минут, игроки делают выбор в пользу силы, а не техники. Я подумал, что он постарается пробить куда-то в сторону угла и будет надеяться, что пробьет вратаря. Он левша. Я тоже левша и подумал, что в данной ситуации мне было бы удобнее бить в правый угол. Поэтому я и прыгнул в правый, левый от себя, угол».
Время перелета из Лондона в Мюнхен (примерно 3 часа) Чех потратил на просмотр всех пенальти «Баварии» с 2007-го. Хорошая память и небольшая аналитика в итоге сложили в голове мини-картотеку по каждому игроку.
В той серии Чех угадал направление всех ударов.
Подарил перчатки парню, который их даже не просил
В карьере Чеха было две забавных истории, связанных с перчатками. В 2016-ом, когда он перешел в «Арсенал», посылка от Adidas пришла на старый адрес – комплект новых перчаток доставили в Кобхем (тренировочная база «Челси» в 17-ти милях от Лондона). В компании забыли, что, сменив клуб в том же городе, Чех все равно переехал.
Вторая история – о том, какой Чех простой и добрый. В январе 2016-го болельщик Джеймс Баллард написал в твиттере, что выиграл перчатки от Чеха и даже приложил сертификат, якобы подтверждающий их подлинность.
Счастье Балларда длилось ровно до того момента, пока в реплаи не пришел сам Чех:
«Мне жаль сообщать, но это подделка. Перчатки на самом деле не мои, и роспись тоже. Пришлите мне пожалуйста, свой адрес». Спустя пару дней он вновь обратился к Балларду, но уже с более радостным сообщением: «Привет, Джеймс! Твои перчатки уже в пути», – и прикрепил их фото с автографом.
Точно помнит момент, когда стал звездой
После того как Чех объявил о финише карьеры (закончить в конце сезона-2018/19 решил в январе), он дал интервью клубному ТВ «Арсенала». Его, конечно, спрашивали про лучший сэйв:
«Когда у тебя более 400 матчей в АПЛ, объективно сложно выбрать тот самый сэйв, но я попробую. Он случился в матче на «Стэмфорд Бридж» против «Тоттенхэма» (0:0). Отличное спасение, отличная реакция, но самое главное в нем то, что когда я стал номером один в команде, посадив любимца фанатов Карло Кудичини на лавку, все думали об одном: «Почему Карло не играет?». Так что, понимаете, это был тот самый момент, после которого я решил: «Окей, теперь они поймут, что я тоже могу».
Если вы вдруг не смотрели Премьер-лигу в сентябре 2004-го, то мы вкратце обрисуем тот эпизод. Игрок «Тоттенхэма» Дэйвис навесил в штрафную и попал точно в голову Робби Кина. Тот бил в упор под перекладину, но Чех внезапно отразил.
За 15 сезонов в Премьер-лиге (568 матчей) Чех спасал 1008 раз. Это второй показатель за всю историю турнира – больше только у Бена Фостера из «Уотфорда» (1066 сэйвов).
«Я, Буффон и Чех – последние рок-звезды футбола», − говорил Икер Касильяс прошлой осенью. Сегодня и он, и Чех уходят. Без них будет грустно. Но мы точно их не забудем. Особенно Чеха. И совсем не потому, что это вратарь в забавном шлеме.
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