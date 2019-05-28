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#Петр Чех #Лига чемпионов #Лига Европы #Челси #Арсенал

Прощальный текст о Чехе − ни слова про ту травму, шлем и барабаны

28 мая 2019, 18:00
Дмитрий Письменский

Финал Лиги Европы − последний матч в карьере Петра Чеха. Мы провожаем легендарного вратаря, рассказывая его историю. Но в ней нет ни одного из трех главных шаблонов о нем.  Вместо этого − микросюжеты о том, как Чех любит хоккей, дарит людям радость и анализирует игру.

Потерял брата в младенчестве

В 1980-м мать Чеха готовилась к родам. Но о том, что детей будет трое, она узнала только на восьмом месяце. Беременность проходила тяжело: в утробе Петр так сильно толкался, что сломал бедро сестре Шарке. Хотя он был совсем крошечным и при рождении весил около килограмма. Третий ребенок Михал родился таким слабым, что вскоре подхватил сильную инфекцию и умер, не дожив до года. 

Тащился от хоккея

Сестра Шарка в школьные годы занималась гандболом, а вот сам Петр Чех с первого класса влюбился в хоккей. «К нам в кабинет зашел дядя из пльзеньской детской команды и спросил, кто хочет к ним на хоккей. Он даже не закончил, как я подскочил к парте и вытащил заявочный лист. Через две минуты заполнил и отнес назад, но дядя объяснил, что требуется согласие родителей», − вспоминал Чех в автобиографии.  

Родителей рвение сына совсем не обрадовало – у небогатой семьи просто не было денег на полный комплект хоккейной амуниции. Поэтому заявочный лист намеренно потеряли, а отец предложил Чеху футбол как альтернативу. Тот согласился.  
 

Да, это Чех играет в хоккей. На воротах, конечно.

Стал вратарем благодаря случайности

В секции Чех вставал на ворота либо для развлечения, либо в общей очереди. У него неплохо получалось, но средний рост обрубал вратарские перспективы, а ему самому было интереснее в поле.

В 11 лет все изменилось. Его детская команда «Шкода» готовилась к одному из матчей городского турнира. За несколько часов до начала выяснилось, что ни один из трех голкиперов на сбор не явился – пришлось Чеху. «Может, он тем и заслужил такую карьеру, потому что многие ребята то приходили, то не приходили, то на выходные куда-то собирались, то еще что, – а Чех приходил всегда. Для него не существовало причин для пропуска тренировки, тем более игры», – рассказывал бывший тренер детской «Шкоды» Иржи Секвенс.

Секвенс заявил Чеха как вратаря, а «Шкода» в итоге проиграла 1:3. Вины Чеха в поражении не было: как вспоминает Иржи, без его сэйвов команда легко бы пропустила 9-10 голов. 

Тренера впечатлило, как талантливо одиннадцатилетний пацан командовал защитниками и как они его слушались. После игры Чех сам засомневался, нужно ли ему теперь играть в поле и даже упросил маму купить вратарские перчатки. 

Из-за страшного перелома хромал до 17 лет

Однажды Чех гонял в атаке и завалил дубль уже к перерыву. Во втором тайме он мчался к третьему голу, но все обломали травма и кипер соперника.

Вот как ту историю вспоминает сам Чех: «Уже в штрафной я хотел обыграть вышедшего голмана (по-чешски «голман» – это вратарь): убрал под левую перед прыжком и уже думал праздновать хет-трик, как тот свалился на мою ногу. Телу хотелось бежать дальше, но оно не могло – нога вывернулась в обратную сторону. Крик был слышен на другой стороне Пльзени».

Путь по ухабистым дорогам, пара часов в очереди среди избитых рабочих и старушек с открытыми переломами – казалось, что Чех проживает худший день в жизни. Но самое страшное ожидало во время осмотра:

«Сомневаюсь, что ты еще когда-то будешь играть в футбол», – приговорил врач. После наложения гипса Чех неделю не переставал плакать.

Где-то в тот момент случился выбор всей жизни. Чех рассудил так: если он не сможет бегать, то придется встать в ворота. В течение восьми месяцев он был вне игры: ходил на костылях, лечился и восстанавливался от перелома. «Помню, забыл, как бить левой. Техника пропала. Сила пропала. Не мог даже выбить дальше чем на 10 метров. Я хромал, но тренеры определили меня в ворота, потому что на поле это был бы только смех. Даже сейчас чувствую, что левая лодыжка не такая упругая и пружинистая, как правая».

Говорит со своей обороной на трех языках

По мнению Чеха, осмысления каждого действия в игре вратарей должно быть больше, чем интуитивных решений. В интервью SkySports Чех объяснял это на примере навесов: вместо того, чтобы концентрироваться на мяче, он следит за позицией и положением ноги того игрока, который делает навес – благодаря этому голкипер великолепно снимает верх. 

Еще один интересный скилл – языки. Это помогает ему не только легко общаться внутри команды, но и качественно командовать обороной: «Говорю с крайними защитниками на испанском, с Косьельни – на французском и только с Мертесакером – на английском, потому что ему, как мне, без разницы», – пояснял Чех.

Поддержал игрока, получившего схожую травму головы

22 января 2017-го защитник «Халл Сити» Райан Мейсон во время матча с «Челси» столкнулся с Гари Кэйхилом и потерял сознание. Официальный сайт клуба заявил, что у него перелом костей черепа. Газета Mirror добавила, что Мейсон пережил кровоизлияние в мозг. 

Узнав о травме Мейсона, Чех тут же связался с семьей игрока.

«Чех прекрасно себя повел по отношению ко мне. Сразу же после инцидента он связался с моей женой Рэйчел и регулярно интересовался, как проходит восстановление, заверял ее, что все будет хорошо. Через шесть или семь недель он пришел к нам. Все, о чем он рассказал, было мне очень близким. Наши травмы слегка отличались, но процесс восстановления похож. Услышать нужные слова от человека, который прошел через это, вернулся и сделал такую карьеру, было неописуемо полезным», – рассказывал Мэйсон.

Объяснил, как угадывать пенальти

По данным Transfermarkt, с 2000 года в ворота Чеха 78 раз назначали пенальти. Из них он отбил 17 (то есть почти каждый пятый). При этом сайт Transfermarkt фиксирует только пенальти, назначенные в основное время – в выборку не входят удары из послематчевых серий, где Чех тоже частенько тащил (например, в финале ЛЧ от Ивицы Олича). 

По мнению Чеха, самый важный пенальти в жизни он взял именно в том матче с «Баварией». Тогда, на 95-ой минуте, Дрогба снес в штрафной Арьена Роббена, и тот сам пошел бить:

«Роббен всегда бьет в разные углы. Нет никакой закономерности. Поэтому я не знал, что делать, – вспоминает Чех. – Половину пенальти он бьет в левый угол, половину в правый. Он даже разбегается всегда одинаково. Но когда ты устал, когда отыграл 95 минут, игроки делают выбор в пользу силы, а не техники. Я подумал, что он постарается пробить куда-то в сторону угла и будет надеяться, что пробьет вратаря. Он левша. Я тоже левша и подумал, что в данной ситуации мне было бы удобнее бить в правый угол. Поэтому я и прыгнул в правый, левый от себя, угол».

Время перелета из Лондона в Мюнхен (примерно 3 часа) Чех потратил на просмотр всех пенальти «Баварии» с 2007-го. Хорошая память и небольшая аналитика в итоге сложили в голове мини-картотеку по каждому игроку.

В той серии Чех угадал направление всех ударов.

Подарил перчатки парню, который их даже не просил 

В карьере Чеха было две забавных истории, связанных с перчатками. В 2016-ом, когда он перешел в «Арсенал», посылка от Adidas пришла на старый адрес – комплект новых перчаток доставили в Кобхем (тренировочная база «Челси» в 17-ти милях от Лондона). В компании забыли, что, сменив клуб в том же городе, Чех все равно переехал.

Вторая история – о том, какой Чех простой и добрый. В январе 2016-го болельщик Джеймс Баллард написал в твиттере, что выиграл перчатки от Чеха и даже приложил сертификат, якобы подтверждающий их подлинность. 

Счастье Балларда длилось ровно до того момента, пока в реплаи не пришел сам Чех:

«Мне жаль сообщать, но это подделка. Перчатки на самом деле не мои, и роспись тоже. Пришлите мне пожалуйста, свой адрес». Спустя пару дней он вновь обратился к Балларду, но уже с более радостным сообщением: «Привет, Джеймс! Твои перчатки уже в пути», – и прикрепил их фото с автографом.

Точно помнит момент, когда стал звездой

После того как Чех объявил о финише карьеры (закончить в конце сезона-2018/19 решил в январе), он дал интервью клубному ТВ «Арсенала». Его, конечно, спрашивали про лучший сэйв:

«Когда у тебя более 400 матчей в АПЛ, объективно сложно выбрать тот самый сэйв, но я попробую. Он случился в матче на «Стэмфорд Бридж» против «Тоттенхэма» (0:0). Отличное спасение, отличная реакция, но самое главное в нем то, что когда я стал номером один в команде, посадив любимца фанатов Карло Кудичини на лавку, все думали об одном: «Почему Карло не играет?». Так что, понимаете, это был тот самый момент, после которого я решил: «Окей, теперь они поймут, что я тоже могу».

Если вы вдруг не смотрели Премьер-лигу в сентябре 2004-го, то мы вкратце обрисуем тот эпизод. Игрок «Тоттенхэма» Дэйвис навесил в штрафную и попал точно в голову Робби Кина. Тот бил в упор под перекладину, но Чех внезапно отразил.

За 15 сезонов в Премьер-лиге (568 матчей) Чех спасал 1008 раз. Это второй показатель за всю историю турнира – больше только у Бена Фостера из «Уотфорда» (1066 сэйвов).

«Я, Буффон и Чех – последние рок-звезды футбола», − говорил Икер Касильяс прошлой осенью. Сегодня и он, и Чех уходят. Без них будет грустно. Но мы точно их не забудем. Особенно Чеха. И совсем не потому, что это вратарь в забавном шлеме.

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Все фото: Global Look Press
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