Прощальный текст о Чехе − ни слова про ту травму, шлем и барабаны

Стал вратарем благодаря случайности

В секции Чех вставал на ворота либо для развлечения, либо в общей очереди. У него неплохо получалось, но средний рост обрубал вратарские перспективы, а ему самому было интереснее в поле.

В 11 лет все изменилось. Его детская команда «Шкода» готовилась к одному из матчей городского турнира. За несколько часов до начала выяснилось, что ни один из трех голкиперов на сбор не явился – пришлось Чеху. «Может, он тем и заслужил такую карьеру, потому что многие ребята то приходили, то не приходили, то на выходные куда-то собирались, то еще что, – а Чех приходил всегда. Для него не существовало причин для пропуска тренировки, тем более игры», – рассказывал бывший тренер детской «Шкоды» Иржи Секвенс.

Секвенс заявил Чеха как вратаря, а «Шкода» в итоге проиграла 1:3. Вины Чеха в поражении не было: как вспоминает Иржи, без его сэйвов команда легко бы пропустила 9-10 голов.

Тренера впечатлило, как талантливо одиннадцатилетний пацан командовал защитниками и как они его слушались. После игры Чех сам засомневался, нужно ли ему теперь играть в поле и даже упросил маму купить вратарские перчатки.