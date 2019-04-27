Риисе и его рыжие волосы − символ эпохи 2000-х. За ярким образом прятался замкнутый тип с драмой в биографии

Говорят, в аэропорту имени Джона Леннона у Йона-Арне Риисе не проверяют паспорт − потому что в Ливерпуле его и так знают все.

Удивительно для парня, который всю жизнь плохо сходился с людьми.

Сверстники травили, отец ушел из семьи

Все детство в Норвегии для него − сплошной кошмар. Однажды одноклассники вытолкнули Риисе из школьного автобуса, и Йон бежал за ним − учителя и водитель в тот момент просто не заметили жестокости детей. Еще сильнее по мальчику били постоянные издевательства из-за внешности: бледная кожа, веснушки, рыжие волосы. В Норвегии подобные черты ассоциируются с ведьмами, поэтому его постоянно дразнили.

Был случай, когда одноклассник раздавал приглашения на день рождения, и их получили все, кроме Йона. Единственным человеком, который всегда поддерживал Йона, стала его мать. А общение со сверстниками заменили легкоатлетические тренировки − мама написала ему индивидуальную программу по бегу.

Риисе был трижды женат: первые два брака закончились тяжелыми разводами, и с матерями своих трех детей он не общается до сих пор. Фамилия Риисе ему досталась от отчима − папу игрока звали Ханс Эйкрем. Футболист хотел сделать татуировку в виде надписи «Эйкрем», но идею забраковала мать. Ее отец Риисе нещадно избивал в молодости. За несколько дней до того, как Йон стал первоклассником, Ханс ушел из семьи.

Правду тех событиях Йон узнал уже в зрелом возрасте. Именно поэтому он не спешил, когда, заболев, отец вдруг попросил о встрече. По дороге Йон заехал в кафе на обед, а, когда добрался до места, уже не застал Ханса живым. Тот умер, так и не успев нормально поговорить с сыном и извиниться.