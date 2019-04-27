Риисе и его рыжие волосы − символ эпохи 2000-х. За ярким образом прятался замкнутый тип с драмой в биографии
Говорят, в аэропорту имени Джона Леннона у Йона-Арне Риисе не проверяют паспорт − потому что в Ливерпуле его и так знают все.
Удивительно для парня, который всю жизнь плохо сходился с людьми.
Сверстники травили, отец ушел из семьи
Все детство в Норвегии для него − сплошной кошмар. Однажды одноклассники вытолкнули Риисе из школьного автобуса, и Йон бежал за ним − учителя и водитель в тот момент просто не заметили жестокости детей. Еще сильнее по мальчику били постоянные издевательства из-за внешности: бледная кожа, веснушки, рыжие волосы. В Норвегии подобные черты ассоциируются с ведьмами, поэтому его постоянно дразнили.
Был случай, когда одноклассник раздавал приглашения на день рождения, и их получили все, кроме Йона. Единственным человеком, который всегда поддерживал Йона, стала его мать. А общение со сверстниками заменили легкоатлетические тренировки − мама написала ему индивидуальную программу по бегу.
Риисе был трижды женат: первые два брака закончились тяжелыми разводами, и с матерями своих трех детей он не общается до сих пор. Фамилия Риисе ему досталась от отчима − папу игрока звали Ханс Эйкрем. Футболист хотел сделать татуировку в виде надписи «Эйкрем», но идею забраковала мать. Ее отец Риисе нещадно избивал в молодости. За несколько дней до того, как Йон стал первоклассником, Ханс ушел из семьи.
Правду тех событиях Йон узнал уже в зрелом возрасте. Именно поэтому он не спешил, когда, заболев, отец вдруг попросил о встрече. По дороге Йон заехал в кафе на обед, а, когда добрался до места, уже не застал Ханса живым. Тот умер, так и не успев нормально поговорить с сыном и извиниться.
Как заставить всех себя ненавидеть − и все изменить одним ударом
Впечатляющая физподготовка компенсировала не самые выдающиеся футбольные таланты. Спустя всего два года после дебюта в Норвегии он уехал во Францию в «Монако».
В 2001 году клуб выставил Риисе на трансфер – тренера и руководство страшно бесил его стиль игры. Левый защитник постоянно убегал в атаку, оставляя за спиной гигантские зоны, а когда не успевал нормально сыграть в отборе, просто срубал соперников. Логично, что во Франции футболист не прижился.
Летом того же года фулбеком заинтересовались в АПЛ – там шустрых парней вроде Риисе всегда ценили. «Фулхэм» и «Лидс» предлагали 6,5 миллионов евро, но боссы «Монако» хотели минимум 10. Забавно, что в итоге он ушел в «Ливерпуль», причем всего за 4,5 миллиона.
Вышло так. Чтобы провернуть сделку по Риисе, в княжество прилетел Жерар Улье − на тот момент главный тренер «Ливерпуля». После беседы с ним Йон выкатил боссам «Монако» ультиматум: либо его отпускают в Англию, либо он беззаботно осядет на лавке и будет грести бабло до конца контракта.
Дебют в «Ливерпуле» Риисе провалил: в первом же матче он вышел на замену, а спустя две минуты срезал мяч в свои ворота. Публика «Энфилда» не понимала, зачем Улье подписал хлюпика-ноунейма, который тремя касаниями обрабатывает простые мячи. Казалось, что кроме скорости и выносливости у Риисе нет никаких талантов. Но 4 ноября 2001 года этот миф был уничтожен вместе с сеткой ворот Фабьена Бартеза.
На видео с 2:50.
На 38-й минуте матча «Ливерпуль» − «МЮ» арбитр назначил штрафной. До ворот было примерно 25 метров. Дитмар Хамман легонько покатил мяч к Риисе, а тот с нечеловеческой силой пробил по воротам. Бартезу не помог даже эпичный прыжок − отразить такой выстрел невозможно.
Потом в течение всех семи сезонов на «Энфилде» норвежец слушал чант, который фанаты «Ливерпуля» посвятили этому удару:
«О-о-о-о, Йон-Арне Риисе,
Я хочу знать,
Как ты забил тот гол?»
После этого момента болельщики резко изменили свое отношение к Риисе. Фаны оценили и здоровый образ жизни (не употреблял алкоголь), и адовую работу над телом (приехал тощим, но оброс мышцами), и постоянную прокачку дальних ударов (ежедневно тратил на них по 5-6 часов).
«Я убью тебя, рыжий ублюдок!»
Расцвет Риисе совпал с периодом, когда АПЛ покоряли легионеры. После консервативных 90-х и составов, полностью состоящих из англичан, на первый план вырвались иностранцы. Необычный стиль игры Йона еще сильнее подчеркивала его внешность.
Болельщицы «Ливерпуля» были без ума от ярко-рыжих волос, зеленых глаз и молочной кожи. Они называли Риисе Рыжиком, а одноклубники дали прозвище Ginger («Имбирь»). Кстати, однажды Йон сделал селфи на фоне ресторана «Red Ginger» в Шарлотте (город в США, штат Северная Каролина).
Такой акцент на внешности был заметно приятнее травли из детства. Риисе настолько полюбил свои необычные черты, что стал постоянно крутиться у зеркала в раздевалке. Над этим частенько подшучивал Джеррард, но ровно до того момента, пока Джейми Каррагер не стал укладывать волосы воском и стал более острой жертвой для подколов.
В 2004 году Жерар Улье покинул «Ливерпуль» из-за проблем со здоровьем. Главным тренером стал Рафаэль Бенитес. У нового босса Йон подтянул тактическое понимание футбола: Рафа объяснил, что фуллбек не должен смещаться в центр, и попросил сосредоточиться на навесах в штрафную. Трюк сработал в Стамбуле – именно после кросса левого защитника Джеррард запустил исторический камбэк.
Несмотря на успешную карьеру в «Ливерпуле», он практически не общался с одноклубниками. Как и в детстве, Йон был нелюдим. С ним сблизились только все те же Джеррард и Каррагер. Когда Риисе не забил в серии пенальти против «Милана», между ним и Карой произошел такой диалог:
− Рыжий, ты не понял, что Дида всегда падает в одну сторону?
− А ты не мог раньше это сказать?
Самый жесткий конфликт внутри клуба у Риисе произошел с Крейгом Беллами в 2007 году. Тогда «Ливерпуль» отправился в Альгарве (Португалия), чтобы перезарядиться перед матчем ЛЧ против «Барселоны».
Как рассказывает сам Риисе, в один из дней у игроков был обед без тренера − команда пила пиво и веселилась. Некоторые стали напиваться еще до того, как им принесли еду. Среди них был и Беллами. Когда до их стола добрался микрофон караоке, пьяный Крейг стал провоцировать Йона: «Риисе будет петь! Риисе будет петь».
Обычно молчаливый, норвежец не сдержался и жестко ответил: «Я не пою. Заткнись, иначе я размажу тебя!». Беллами лишь закричал: «Я убью тебя, рыжий ублюдок!». После словесной стычки Риисе ушел в отель, где почти сразу заснул. Дверь комнаты он оставил открытой: об этом попросил Аггер, который жил с ним и задерживался на вечеринке.
Когда Риисе уже крепко спал, в комнату кто-то вошел. «Вскоре я увидел его − Крейга Беллами у моей кровати, с клюшкой для гольфа в руках», − рассказывал Риисе. Валлиец замахнулся и почти попал в голень Йона − тот едва убрал ногу. Но следующие удары достигли цели − Крейг пару раз зарядил по бедрам одноклубника.
По словам Риисе, пьяный Беллами вел себя как сумасшедший. Размахивая клюшкой, он кричал: «Никто не смеет так унижать меня перед парнями! Мне все равно, сяду ли я в тюрьму! У моих детей достаточно денег для школы и всего остального. Мне все равно. Я, черт возьми, сяду, но сделаю это!».
Даже в критической ситуации Йон пытался размышлять трезво: он предлагал Беллами драться на кулаках, чтобы этот чокнутый мужик скорее исчез. Немного остыв, он тут же покинул номер, но пообещал разобраться завтра.
Конфликт закончился мнимым примирением: Бенитес заставил Беллами извиниться (но все равно оштрафовал на 80 тысяч фунтов), а Риисе с черно-синими от ударов бедрами пару дней провел в медкабинете.
Youʼll [Never] Walk Alone
Финиш английской карьеры Йона затухал буднично: в последние годы он просто стал играть заметно реже. На левом фланге защиты все чаще действовал Фабио Эурелио, но Риисе продолжал верить в новый контракт. Но жизнь закольцевала сценарий его ливерпульской карьеры: она началась с автогола и им же закончилась.
Самострел Риисе выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, а сам он на несколько дней погрузился в депрессию и раздумья. Как будто вернулся в тот день кошмарного дебюта: второй тайм, выход на замену, автогол.
«Я пошел на перехват навеса, но так и не решил, куда выбить мяч. В последний момент захотел ударить как можно выше, но не получилось, − вспоминал Риисе. − После того автогола я не общался ни с кем четыре дня. Игнорировал даже сообщения брата – не было сил отвечать. Я просто молчал. Через пару недель Бенитес вызвал к себе в кабинет. Мы душевно поговорили. Он объяснил, что летом клуб купит Андреа Доссена, и я окончательно сяду в резерв. Рафа даже предложил помощь в поиске нового клуба, но я отказался – у меня был агент. Думаю, решение Бенитеса не связано с тем автоголом. У меня нет к нему претензий».
После «Ливерпуля» Риисе укатил в Италию – в течение трех лет он пылил за «Рому». Потом был камбэк в Англию и три года в «Фулхэме», возвращение в родной «Олесунн», титул чемпиона Кипра и 25 матчей в чемпионате Индии.
Он активно искал новое место. Но не помогло. Карьеру Риисе завершил сравнительно рано – в 36 лет. Решение он объяснил так:
«Основа футбола – это радость. Радость от самой игры, радость, которая позволяет посвятить все время тренировкам.
В последнее время у меня появилось совершенно новое чувство. Мне нравится играть в футбол, но я уже не чувствую этой радости. Моей изначальной целью было завершить карьеру в Норвегии в 40 лет, но я не смогу. Я пережил слишком много за эти 20 лет»
Потом Риисе даже попробовал новый спорт. Он выбрал горные лыжи и подошел к вопросу крайне серьезно, заключив договор с профессиональной норвежской командой:
«Понимаю, что будет тяжело адаптироваться в новом виде. Уже активно тренируюсь, но таких ощущений я никогда ранее не испытывал. Занятия длятся три часа, после них я испытываю адскую боль. Посмотрим, удастся ли телу привыкнуть к таким нагрузкам».
Горнолыжником Риисе пробыл недолго – в 2016-м он заявил, что снова резко все поменял и становится футбольным агентом. Но и в этой роли себя не нашел. В 2019-м (с января по март) Риисе три месяца проработал спортивным директором мальтийского клуба «Биркиркара», а уже 29 марта уехал оттуда, объяснив уход «личными причинами».
Странствия и поиск себя так и не принесли радости. Кажется, единственное место, где он был счастливым − это «Энфилд».
Помните, в начале текста мы рассказывали, что Йон хотел сделать тату, но его остановила мать? Так вот позднее на руке все-таки появились важные слова: YouʼllNeverWalkAlone и заодно кубок Лиги чемпионов.