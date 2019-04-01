Такого Гаттузо вы точно не знаете: помогает детям из бедных семей, жена называет его ласковым котенком
Тренировка «Милана». Дженнаро Гаттузо целое утро дразнил Златана Ибрагимовича, но тот терпел. Вечером Рино ждала месть: Златан в раздевалке перевернул его кверху ногами и засунул головой в мусорное ведро. Экс-защитник «Милана» Тиаго Силва вспоминает: «Это было безумие. Смеялись всю неделю».
Игрокам миланского клуба и сборной Италии Гаттузо всегда казался глуповатым. Для них Рино – бесконечная матрица шуток. Больше всех приколов сгенерировал его друг Андреа Пирло.
Вместе с Даниэле Де Росси Пирло прятался в комнате Гаттузо и устраивал веселье: один залезал в шкаф, другой – под кровать. Когда Рино возвращался к себе, оба вылезали с криками и доводили того до истерики. Разъяренный бородач пинками вышвыривал Де Росси и Пирло из комнаты.
Хуже – когда эти двое облили Гаттузо из огнетушителя, а потом спасались от него бегством. Он до сих пор называет Пирло предводителем засранцев: «Если бы каждая пощечина по его лицу стоила всего цент, я все равно накопил бы больше миллиона евро».
Ругань и пинки – не самое страшное в исполнении Рино. Когда игроки стебали его за неправильно употребленные слова (это случалось часто), Гаттузо закипал и вилкой протыкал им ноги. Те из-за этого пропускали матчи, но не переставали угорать.
Болельщики запомнили Гаттузо-футболиста именно таким: агрессивным питбулем, вырубающим соперников на поле. Шесть лет назад он стал тренером, но по-прежнему грубит судьям, орет на игроков и отхватывает дисквалификации.
Важное замечание Пирло из автобиографии: «Он крушил все вокруг, но даже в гневе был добр». За агрессивным поведением и импульсивной наружностью Гаттузо сидит простой добряк с чистым сердцем.
Видеть его таким непривычно. Но − важно.
Гаттузо помогает родному региону. Он открыл там спортивный центр и школу
Дженнаро родился в поселке Скьявонея в Калабрии – южная область Италии. Он рос в школе «Перуджи», а потом на полтора сезона уехал в Шотландию.
В «Рейнджерс» Гаттузо почувствовал себя своим: «Когда я впервые попал на стадион «Айброкс», люди приняли меня за простого итальянца без боевого духа. Там я ощутил себя шотландцем, случайно родившимся в Калабрии. Боец Гаттузо появился именно в Глазго».
Он никогда не забывает о родине – там по-прежнему живут его родители. Южная Калабрия беднее, чем северная часть Италии. Северяне часто называют южных соседей унизительно – «террон» [от итальянского «terra» – «земля», так с середины XX-го века обращаются к необразованным сельскохозяйственным работникам], намекая на их скудный ум и культуру.
«Я террон и горжусь этим. Быть терроном – значит, иметь глубокие корни, поддерживать традиции, никогда не отрицать свою культуру, давать сыну имя деда и свято уважать семью», – говорит Гаттузо. Рино дважды выиграл с «Миланом» Лигу чемпионов и Серию А и стал легендой севера, но до сих пор помогает родному региону.
Гаттузо основал фонд «Forza Ragazzi» [с итальянского – «Вперед, ребята»], который спонсирует строительство спортивного центра и бесплатной школы для 150 детей. У всего этого один девиз – «Не таким везучим ребятам, как я». Рино дал шанс детям из малоимущих семей засветиться в футболе, получить общее образование и не потеряться в жизни.
«Я долго думал, что могу сделать для своего региона. Жизнь дала мне многое. Я готов помогать тем, кому повезло не так, как мне. Не могу забыть детей, которые живут в плохом окружении и с серьезными проблемами в их семьях», – объясняет Гаттузо.
Основное финансирование школы и центра идет за счет продажи его книги «In Rino Veritas». Гаттузо пожертвовал 20 тысяч евро, после открытия фонд собрал более полумиллиона.
На базе спортивного центра создан стадион с искусственным полем, а с ребятами занимаются ветераны «Милана», профессиональные врачи и психологи.
В планах Гаттузо – открыть школы по всей Италии. Финансово ему помогают Кристиан Аббьяти, Кристиан Брокки и Кристиан Вьери. Последний, например, купил футболку с логотипом фонда за неназванную сумму.
Гаттузо носит спортивки вместо деловых костюмов
Когда Рино попал в «Глазго», в команде действовало правило: на тренировку игроки должны приходить в костюмах и галстуках (эта традиция появилась в 50-х годах). Молодой Дженнаро таскал спортивные костюмы даже по выходным и не думал менять стиль.
Пол Гаскойн (да, тот самый алкоголик) повел Гаттузо к одному из самых элитных портных в Глазго и сказал ему выбрать для себя семь-восемь костюмов. Гаскойн убеждал: между клубом и портным есть договоренность, что игроки могут выбирать любые костюмы – деньги за них частями списываются из зарплаты в течение сезона.
Рино набрал рубашек, галстуков и костюмов на 10 тысяч фунтов. Оказалось, никакой договоренности нет: Гаскойн заплатил за костюмы из своих денег, чтобы Гаттузо соответствовал стилю «Глазго».
Рино оценил, но никогда не тащился от роскоши: «Мне всегда достаточно было самого малого, но это малое делало меня счастливым».
Гаттузо может пить коньяк до ночи в неизвестной компании и оплатить чужой счет
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян дружит со многими звездами футбола. Гаттузо – в их числе. В интервью Sports.ru журналист рассказал, как после товарищеского матча между сборными СССР и мира Гаттузо сидел со всеми в компании в Ереване и пил коньяк до трех часов ночи:
«Одному из наших друзей, который во время ЧМ-2018 с ним общался, Гаттузо спустя время закрыл счет в дорогом ресторане. Они в Москве обменялись телефонами, а Дженнаро сказал: «Будешь на Капри, сходи в этот ресторан».
Парень поехал с семьей в отпуск и зашел в ресторан, про который говорил Гаттузо. Пишет ему: «Дженнаро, я здесь!». Через два часа, когда надо было платить, он просит официанта посчитать, а официант говорит: «Не надо, мистер Гаттузо все за вас закрыл».
В честь Гаттузо в Канаде даже сделали праздник. Эм, серьезно?
Да, он так и называется – «День Гаттузо». Праздник учредили в 2007 году, когда Дженнаро вместе с членами фонда посетил канадский город Ошава в провинции Онтарио.
Проживающая там итальянская диаспора оценила приезд Гаттузо: сделала Рино почетным гражданином и придумала в его честь праздник, который отмечается 25 июня.
«Я не ожидал такого. Все это наполняет меня гордостью. Почему-то здесь я чувствую итальянский дух больше, чем от тех, кто живет на нашем полуострове», – отмечает Гаттузо.
А еще Гаттузо – очень суеверный человек
Настолько, что на ЧМ-2006 Гаттузо целый месяц носил одну и ту же одежду. Даже если на улице стояла жара.
Андреа Пирло в автобиографии вспоминает: «На улице было 40 градусов, а Дженнаро выходил в люди как водолаз. Примерно с четвертьфинала от него несло еще теми ароматами. Тут уже не огнетушитель был нужен, а освежитель воздуха».
Из-за суеверий Гаттузо отказывался продлевать контракт с «Миланом» – боялся, что после подписания нового соглашения все рухнет.
Гаттузо не любит роскошь и верит, что все равны
Моника – итальянка с шотландским паспортом. С Рино она познакомилась в ресторане своего отца в Глазго. Моника – пульт управления неукротимого Гаттузо. Когда Дженнаро раздумывал над возвращением из Шотландии в Италию, все решила именно она: ради карьеры мужа и их переезда девушка бросила университет.
Моника называет себя укротительницей, а Рино – ласковым котенком. Гаттузо обожает домашнюю кухню жены и ненавидит еду быстрого приготовления. Футболистом он жестко режимил: ел отварную курицу с рисом и не употреблял алкоголь. Теперь его слабость – тирамису, который готовит Моника.
Пара воспитывает двух детей (сына Франческо и дочь Габриеллу). Друг для друга они не просто муж и жена, но и друзья. Вот такое Гаттузо в шутку выдал перед финалом Лиги чемпионов в 2005 году: «Я бы выбросил ее из дома, если бы она поддержала «Ливерпуль». Моника – шотландка, как она может их поддерживать? Она болеет за шотландские команды, но это не работает с англичанами».
Гаттузо – обычный семьянин. Он не любит валяться на пляжах и предпочитает этому вечера с семьей, друзьями, собакой и несколькими бутылками хорошего вина: «Вечер вне дома или семейный ужин? Вечер на винодельне с друзьями. Поверьте, если бы я хранил все выпитые бутылки из-под вина, у меня бы получилась неплохая коллекция».
Гаттузо далек от понтов и напыщенности: «В этой жизни мы проездом. [Итальянский комик] Тото был прав, когда говорил, что перед лицом смерти мы все одинаковы.
Скромность – важное качество, особенно в нашем позолоченном мире. Я не фанат дорогих автомобилей и не любитель роскоши. Предпочитаю хорошую тарелку пасты каждый день, чем икру сегодня и корку хлеба завтра».
Быть крутым – просто, быть простым – круто.