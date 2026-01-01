Дженнаро Гаттузо

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Футбол
Гаттузо ушел из «Фиорентины». Он проработал в клубе меньше месяца
#Дженнаро Гаттузо
Футбол
Гаттузо станет новым главным тренером «Фиорентины»
#Дженнаро Гаттузо
Футбол
«Наполи» уволил Гаттузо. Он не попал в Лигу чемпионов в последнем туре сезона
#Дженнаро Гаттузо
Футбол
«У меня уже 10 лет миастения, в третий раз происходит такое сильное обострение». Гаттузо рассказал о болезни
#Дженнаро Гаттузо
Футбол
Умерла 37-летняя сестра Гаттузо. «Милан» выразил соболезнования
#Дженнаро Гаттузо
Футбол
С Гаттузо «Наполи» стал слабее. Зато рвет всех в Кубке Италии
#Наполи
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Кокорин застал в «Фиорентине» три смены тренера за три месяца. Гаттузо проработал всего три недели и ушел из-за трансферов
#Фиорентина
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
С кем Кокорин будет играть в «Фиорентине»: танцор балета, рэпер и вратарь, который плетет косички из бороды
#Фиорентина
Видели Гаттузо с повязкой на глазу? Так он борется с давней болезнью, из-за которой иногда слепнет прямо в матче
#Дженнаро Гаттузо
Игроки «Наполи» восстанавливаются в мусорных баках (что?). Клуб сам все объяснил
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#Наполи
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Странное вокруг коронавируса в Италии. «Юве» сыграет при зрителях через пять дней после запрета, а «Интеру» накачали адский календарь на финиш сезона
#Серия А
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