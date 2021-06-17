Кокорин застал в «Фиорентине» три смены тренера за три месяца. Гаттузо проработал всего три недели и ушел из-за трансферов
«Фиорентина» объявила об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. Он был назначен 25 мая, а ушел 16 июня. Перестановки в клубе Александра Кокорина происходят едва ли не каждый месяц.
- 23 марта ушел Чезаре Пранделли.
- 25 мая клуб покинул Джузеппе Якини.
- 16 июня – расставание с Дженнаро Гаттузо.
Что случилось с тренерами?
Пранделли покинул клуб из-за депрессии. В прощальном письме он рассказывал, что переживает глубокое горе и такое состояние длится уже несколько месяцев. «Мир, частью которого я был всю свою жизнь, вероятно, больше не подходит мне. Я больше не вижу себя в нем», – такие были слова. Пранделли с того момента никого не тренирует.
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
Якини в мае уже все решил: «Когда сезон закончится, я пойду другим путем. Здесь я не только тренирую, но и теряю свое здоровье». Он помог клубу завершить сезон, «Фиорентина» финишировала 13-й в Серии А.
Официальные причины такого скорого ухода Гаттузо пока не сообщались, но они примерно ясны. Были новости о том, что между тренером, владельцем и спортивным директором возникло недопонимание. Гаттузо рассчитывал на усиление состава, но по некоторым игрокам не были достигнуты договоренности.
Гаттузо хотел видеть в клубе игроков, чей агент – Жорже Мендеш, который еще и агент самого Гаттузо. Речь, например, шла о подписании Гонсалу Гедеша и Сержиу Оливейры. Руководство «Фиорентины» не поспешило исполнять желания тренера. Так через три недели произошло и расставание.
Что с руководством?
Сам президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо в мае отбивался от критики: «Вы здесь во Флоренции богатые. Продаю клуб за 335 миллионов евро, предложение действительно в течение 10 дней. За это время нужно внести 35 миллионов. Покупатель должен быть флорентийцем».
Он указал, что теперь у клуба нет долгов, в отличие, например, от «Ювентуса», «Интера» или «Милана». «Фиорентина» никогда не вернется туда, куда ее привел Чекки Гори, – к банкротству», – сказал Коммиссо.
Эксперт по «Фиорентине» Михаил Садов рассказывал в отдельном тексте: «В спортивные дела Коммиссо обычно не вмешивается: эти обязанности он отдал спортивному директору Даниэле Праде и генеральному директору Джо Бароне. В адрес президента нет никакой агрессии. Рокко Коммиссо по-прежнему пользуется уважением».
Зато вопросы возникали к Праде из-за трансферов и выбора тренеров. Настолько, что фанаты требовали его ухода.
Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу
Не слежу за Серией А. Как вообще выступает «Фиорентина»?
Спортивные результаты клуба уже пять сезонов подряд достаточно скромны – дважды восьмое место, потом 16-е (чуть не случилось вылета в Серию В), потом 10-е и 13-е.
Понятно, что ни о каких еврокубках речи в последнее время не идет. Памятен только 2015-й год и выход в полуфинал Лиги Европы. В Лиге чемпионов «Фиорентина» вообще засветилась последний раз 11 лет назад, когда едва не выбила из 1/8 финала «Баварию».
Напомните, как там Кокорин?
Традиционно в последнее время больше травм, чем голов. Всего четыре матча – все со скамейки, в общей сложности наиграно чуть больше 90 минут, есть желтая карточка. Ни голов, ни передач.
В «Фиорентину» он перешел в конце января, а в начале марта получил травму бедра. Параллельно с этим усугубил старую травму и вернулся в общую группу только через два месяца. Со сменой клуба будет сложно – контракт у Кокорина действует аж до лета 2024-го.
Когда «Фиорентина» назначит нового тренера, он станет четвертым по счету, с кем Кокорин успеет поработать в клубе всего за полгода.