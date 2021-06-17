Кокорин застал в «Фиорентине» три смены тренера за три месяца. Гаттузо проработал всего три недели и ушел из-за трансферов

«Фиорентина» объявила об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. Он был назначен 25 мая, а ушел 16 июня. Перестановки в клубе Александра Кокорина происходят едва ли не каждый месяц.

23 марта ушел Чезаре Пранделли.

25 мая клуб покинул Джузеппе Якини.

16 июня – расставание с Дженнаро Гаттузо.

Что случилось с тренерами?

Пранделли покинул клуб из-за депрессии. В прощальном письме он рассказывал, что переживает глубокое горе и такое состояние длится уже несколько месяцев. «Мир, частью которого я был всю свою жизнь, вероятно, больше не подходит мне. Я больше не вижу себя в нем», – такие были слова. Пранделли с того момента никого не тренирует.

«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены

Якини в мае уже все решил: «Когда сезон закончится, я пойду другим путем. Здесь я не только тренирую, но и теряю свое здоровье». Он помог клубу завершить сезон, «Фиорентина» финишировала 13-й в Серии А.

Официальные причины такого скорого ухода Гаттузо пока не сообщались, но они примерно ясны. Были новости о том, что между тренером, владельцем и спортивным директором возникло недопонимание. Гаттузо рассчитывал на усиление состава, но по некоторым игрокам не были достигнуты договоренности.