«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут

Если в схеме с одним нападающим Кокорин претендует на места фланговых игроков, то там тоже все сложно. Есть Франк Рибери, у которого огромный авторитет во Флоренции. Есть Хосе Кальехон, который еще не набрал лучшую форму (из-за травмы и коронавируса), но высоко оценивается Пранделли:

«Кальехона очень уважают внутри команды. На тренировках он стал одним из лучших игроков «Фиорентины». Он очень важен для состава».

Расклад второй – когда Пранделли играет в двух нападающих. Здесь есть 23-летний Кристиан Куаме, которого этой осенью «Фиорентина» купила у «Дженоа» за 11 млн евро – и теперь хочет развить и продать дороже. Еще здесь есть все тот же Рибери, который часто играет в связке с Влаховичем. Готов ли Кокорин играть атакующего защитника в схеме 3-5-2? А бегать под парой нападающих в середине? Обычно он так низко не действует. Даже если попробует – это точно упрется в длинную адаптацию.

То есть у Кокорина есть три-четыре слота, один из которых точно зайдет Рибери, а другой как минимум кто-то один из трио Куаме-Кальехон-Влахович. Это в лучшем случае и без учета других запасных, которые тоже хотят в основу.

Уф, тяжеловато. Миранчук ехал в «Аталанту» тоже не на сахар. Но он хотя бы был в пиковой форме и главной звездой лигочемпионской команды. Кокорин уезжает из запаса.

«Фиорентина» – прочный середняк

«Фиорентина» в этом сезоне:

Тренерская смена: Якини на Пранделли.

14-е место по итогам 18 тура.

4 победы, 6 ничьих и 9 поражений.

«Фиорентина» провалила старт сезона с Якини, но до сих пор не выстрелила с Пранделли. Зимние матчи «Фиорентины» (он пришел в середине ноября) – всего лишь две победы в девяти встречах и минус шесть по разнице голов. Клуб пятый год подряд стоит ниже топ-8.

Зато «Спартак» третий и отстает от «Зенита» на реальные шесть очков.