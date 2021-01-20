Александр Кокорин
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#Александр Кокорин #РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #Серия А #Сочи #Фиорентина #Дженоа #Франк Рибери #Хосе Кальехон

«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут

2 часа назад
Илья Егоров

официальный сайт «Спартака»

Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину». Крепкие инсайды про это появились 20 января и разогнались почти сразу. Было так:

• Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сказал: «Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало».

• Тут же подтверждение от авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио. Он назвал Кокорина приоритетным вариантом для «Фиорентины». То же самое говорит другой важный инсайдер Фабрицио Романо.

Информация от другого надежного инсайдера из Италии Николо Скиры: у Кокорина будет контракт на три года. Сумма сделки – 4,5 млн.

Кстати, ему в реплаи сразу прилетел интересный коллаж.

• Русские источники тоже пишут об этом. Нобель Арустамян называет другую цену за Кокорина – 5 млн. По данным Арустамяна, зарплата Кокорина в Италии составит 1,7 млн евро в год.

• Почти такие же данные у инсайдера Сергея Егорова.

Вроде бы круто. Медиа так долго продавливали Кокорина – наконец-то он точно уедет и попадет в топ-5 лигу.

Но у варианта с «Фиорентиной» есть проблемы. Давайте тезисно и базово их проговорим.

Кокорин в «Спартаке» не играл нормально полгода. Но в «Фиорентине» тоже будет плотная конкуренция

Кокорин пришел в «Спартак» летом свободным агентом. Но за полгода сыграл всего 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два ассиста. Зато много лечился – в сумме из-за травм пропустил 71 день или 12 матчей «Спартака».

Кокорин – универсальный атакующий игрок: и слева, и справа, и в центре нападения. Но этот навык совсем не гарантирует ему место в основе «Фиорентины».

Есть два расклада.

Первый – при котором «Фиорентина» играет в одного нападающего. Это место сейчас занимает серб Душан Влахович. Его часто ругают фанаты, но сейчас он набрал неплохую форму: с начала зимы девять матчей в Серии А и пять голов.

AFLO/Global Look Press

Если в схеме с одним нападающим Кокорин претендует на места фланговых игроков, то там тоже все сложно. Есть Франк Рибери, у которого огромный авторитет во Флоренции. Есть Хосе Кальехон, который еще не набрал лучшую форму (из-за травмы и коронавируса), но высоко оценивается Пранделли:

«Кальехона очень уважают внутри команды. На тренировках он стал одним из лучших игроков «Фиорентины». Он очень важен для состава».

Расклад второй – когда Пранделли играет в двух нападающих. Здесь есть 23-летний Кристиан Куаме, которого этой осенью «Фиорентина» купила у «Дженоа» за 11 млн евро – и теперь хочет развить и продать дороже. Еще здесь есть все тот же Рибери, который часто играет в связке с Влаховичем. Готов ли Кокорин играть атакующего защитника в схеме 3-5-2? А бегать под парой нападающих в середине? Обычно он так низко не действует. Даже если попробует – это точно упрется в длинную адаптацию. 

То есть у Кокорина есть три-четыре слота, один из которых точно зайдет Рибери, а другой как минимум кто-то один из трио Куаме-Кальехон-Влахович. Это в лучшем случае и без учета других запасных, которые тоже хотят в основу. 

Уф, тяжеловато. Миранчук ехал в «Аталанту» тоже не на сахар. Но он хотя бы был в пиковой форме и главной звездой лигочемпионской команды. Кокорин уезжает из запаса.

«Фиорентина» – прочный середняк

«Фиорентина» в этом сезоне:

  • Тренерская смена: Якини на Пранделли.
  • 14-е место по итогам 18 тура.
  • 4 победы, 6 ничьих и 9 поражений.

«Фиорентина» провалила старт сезона с Якини, но до сих пор не выстрелила с Пранделли. Зимние матчи «Фиорентины» (он пришел в середине ноября) – всего лишь две победы в девяти встречах и минус шесть по разнице голов. Клуб пятый год подряд стоит ниже топ-8.

Зато «Спартак» третий и отстает от «Зенита» на реальные шесть очков.

Keystone Press Agency/Global Look Press

У «Фиорентины» уже больше года новый владелец, к которому есть вопросы

В июне 2019-го «Фиорентину» приобрел бизнесмен Рокко Комиссо за 170 млн евро.

Одно из первых интервью Комиссо: «Мне нравится город и команда. Я давно люблю их. Я примерно знаю, как управлять командой и куда ее вести. Важно составить костяк из молодых игроков, которые станут топ-игроками в будущем».

Через год после этих слов Комиссо продал в «Ювентус» одного из главных молодых игроков Италии сейчас Федерико Кьезу.

По итогам прошлого сезона «Фиорентина» стала десятой, а Комиссо сказал: «Да, я говорил про молодых игроков. Но важно добиться результат сейчас, а потом думать в сторону развития молодежи».

Так летом в команде появился 23-летний Поль Лирола (сейчас ушел в аренду в «Марсель»), 22-летний Куаме (12 из 17 матчей из запаса), 24-летний Лукас Куатра (сыграл всего в пяти встречах). А еще 27-летний Альфред Данкан, 31-летний Джакомо Бонавентура, 35-летний Борха Валеро, 33-летний Хосе Кальехон. Средний возраст «Фиорентины» сейчас – почти 27 лет, а моложе нее сразу семь клубов. В топ-10 игроков по сыгранному времени есть только один младше 23 лет и трое старше 30.

Ни молодежи, ни результата. Стратегия и план точно в порядке?

официальный сайт «Спартака»

Зарплата станет меньше

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport каждый год показывает зарплатные ведомости всех клубов Серии А. В «Фиорентине» максимальную зарплату получает Франк Рибери – 4 млн евро.

Плохая новость для Кокорина (из инсайда Нобеля Арустамяна): ради перехода в «Фиорентину» он откажется от половины зарплаты. Сейчас Кокорин получает 3 млн евро в год. В «Фиорентине» будет 1,7 млн.

Если он согласится, то станет третьим самым высокооплачиваем игроком «Фиорентины». Топ-3:

1. Рибери – 4 млн в год.

2. Кальехон – 2,2.

3. Кокорин – 1,7.

Да, 3 млн там не получает даже вторая звезда с высшим бэкграундом.

Тогда зачем он переходит?

Италия престижнее РПЛ. Если Кокорин хочет в карьере ачивку европейского клуба, это наверняка последний шанс. Пока клуб сам зовет. Тем более другого выхода нет. В «Спартак» он шел под Газизова и Тедеско. Первого в клубе уже нет, второй уйдет совсем скоро. В России он не играет, отношения с клубом так себе, вокруг опять скандалы про Мальдивы и массажиста, а Черчесов все равно не зовет в сборную даже из пикового «Сочи». Остальных вариантов в России почти нет: «Зенит» закрыт, в «Локо» передел власти, ЦСКА не берет таких людей, «Сочи» – вынужденная тема.

«Фиорентина» – спорная тема, но лучший шанс перезапуститься и рискнуть. В любом случае – следим, болеем, верим.

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Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
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