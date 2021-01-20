«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину». Крепкие инсайды про это появились 20 января и разогнались почти сразу. Было так:
• Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сказал: «Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало».
• Тут же подтверждение от авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио. Он назвал Кокорина приоритетным вариантом для «Фиорентины». То же самое говорит другой важный инсайдер Фабрицио Романо.
• Информация от другого надежного инсайдера из Италии Николо Скиры: у Кокорина будет контракт на три года. Сумма сделки – 4,5 млн.
Кстати, ему в реплаи сразу прилетел интересный коллаж.
• Русские источники тоже пишут об этом. Нобель Арустамян называет другую цену за Кокорина – 5 млн. По данным Арустамяна, зарплата Кокорина в Италии составит 1,7 млн евро в год.
• Почти такие же данные у инсайдера Сергея Егорова.
Вроде бы круто. Медиа так долго продавливали Кокорина – наконец-то он точно уедет и попадет в топ-5 лигу.
Но у варианта с «Фиорентиной» есть проблемы. Давайте тезисно и базово их проговорим.
Кокорин в «Спартаке» не играл нормально полгода. Но в «Фиорентине» тоже будет плотная конкуренция
Кокорин пришел в «Спартак» летом свободным агентом. Но за полгода сыграл всего 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два ассиста. Зато много лечился – в сумме из-за травм пропустил 71 день или 12 матчей «Спартака».
Кокорин – универсальный атакующий игрок: и слева, и справа, и в центре нападения. Но этот навык совсем не гарантирует ему место в основе «Фиорентины».
Есть два расклада.
Первый – при котором «Фиорентина» играет в одного нападающего. Это место сейчас занимает серб Душан Влахович. Его часто ругают фанаты, но сейчас он набрал неплохую форму: с начала зимы девять матчей в Серии А и пять голов.
Если в схеме с одним нападающим Кокорин претендует на места фланговых игроков, то там тоже все сложно. Есть Франк Рибери, у которого огромный авторитет во Флоренции. Есть Хосе Кальехон, который еще не набрал лучшую форму (из-за травмы и коронавируса), но высоко оценивается Пранделли:
«Кальехона очень уважают внутри команды. На тренировках он стал одним из лучших игроков «Фиорентины». Он очень важен для состава».
Расклад второй – когда Пранделли играет в двух нападающих. Здесь есть 23-летний Кристиан Куаме, которого этой осенью «Фиорентина» купила у «Дженоа» за 11 млн евро – и теперь хочет развить и продать дороже. Еще здесь есть все тот же Рибери, который часто играет в связке с Влаховичем. Готов ли Кокорин играть атакующего защитника в схеме 3-5-2? А бегать под парой нападающих в середине? Обычно он так низко не действует. Даже если попробует – это точно упрется в длинную адаптацию.
То есть у Кокорина есть три-четыре слота, один из которых точно зайдет Рибери, а другой как минимум кто-то один из трио Куаме-Кальехон-Влахович. Это в лучшем случае и без учета других запасных, которые тоже хотят в основу.
Уф, тяжеловато. Миранчук ехал в «Аталанту» тоже не на сахар. Но он хотя бы был в пиковой форме и главной звездой лигочемпионской команды. Кокорин уезжает из запаса.
«Фиорентина» – прочный середняк
«Фиорентина» в этом сезоне:
- Тренерская смена: Якини на Пранделли.
- 14-е место по итогам 18 тура.
- 4 победы, 6 ничьих и 9 поражений.
«Фиорентина» провалила старт сезона с Якини, но до сих пор не выстрелила с Пранделли. Зимние матчи «Фиорентины» (он пришел в середине ноября) – всего лишь две победы в девяти встречах и минус шесть по разнице голов. Клуб пятый год подряд стоит ниже топ-8.
Зато «Спартак» третий и отстает от «Зенита» на реальные шесть очков.
У «Фиорентины» уже больше года новый владелец, к которому есть вопросы
В июне 2019-го «Фиорентину» приобрел бизнесмен Рокко Комиссо за 170 млн евро.
Одно из первых интервью Комиссо: «Мне нравится город и команда. Я давно люблю их. Я примерно знаю, как управлять командой и куда ее вести. Важно составить костяк из молодых игроков, которые станут топ-игроками в будущем».
Через год после этих слов Комиссо продал в «Ювентус» одного из главных молодых игроков Италии сейчас Федерико Кьезу.
По итогам прошлого сезона «Фиорентина» стала десятой, а Комиссо сказал: «Да, я говорил про молодых игроков. Но важно добиться результат сейчас, а потом думать в сторону развития молодежи».
Так летом в команде появился 23-летний Поль Лирола (сейчас ушел в аренду в «Марсель»), 22-летний Куаме (12 из 17 матчей из запаса), 24-летний Лукас Куатра (сыграл всего в пяти встречах). А еще 27-летний Альфред Данкан, 31-летний Джакомо Бонавентура, 35-летний Борха Валеро, 33-летний Хосе Кальехон. Средний возраст «Фиорентины» сейчас – почти 27 лет, а моложе нее сразу семь клубов. В топ-10 игроков по сыгранному времени есть только один младше 23 лет и трое старше 30.
Ни молодежи, ни результата. Стратегия и план точно в порядке?
Зарплата станет меньше
Итальянская газета La Gazzetta dello Sport каждый год показывает зарплатные ведомости всех клубов Серии А. В «Фиорентине» максимальную зарплату получает Франк Рибери – 4 млн евро.
Плохая новость для Кокорина (из инсайда Нобеля Арустамяна): ради перехода в «Фиорентину» он откажется от половины зарплаты. Сейчас Кокорин получает 3 млн евро в год. В «Фиорентине» будет 1,7 млн.
Если он согласится, то станет третьим самым высокооплачиваем игроком «Фиорентины». Топ-3:
1. Рибери – 4 млн в год.
2. Кальехон – 2,2.
3. Кокорин – 1,7.
Да, 3 млн там не получает даже вторая звезда с высшим бэкграундом.
Тогда зачем он переходит?
Италия престижнее РПЛ. Если Кокорин хочет в карьере ачивку европейского клуба, это наверняка последний шанс. Пока клуб сам зовет. Тем более другого выхода нет. В «Спартак» он шел под Газизова и Тедеско. Первого в клубе уже нет, второй уйдет совсем скоро. В России он не играет, отношения с клубом так себе, вокруг опять скандалы про Мальдивы и массажиста, а Черчесов все равно не зовет в сборную даже из пикового «Сочи». Остальных вариантов в России почти нет: «Зенит» закрыт, в «Локо» передел власти, ЦСКА не берет таких людей, «Сочи» – вынужденная тема.
«Фиорентина» – спорная тема, но лучший шанс перезапуститься и рискнуть. В любом случае – следим, болеем, верим.