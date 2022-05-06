Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
57Сальваторе Сиригу С. Сиригу
|Вра
|35
|35
|0
|0
|0
|0
|
47Милан Бадель М. Бадель
|Пол
|33
|32
|1
|0
|3
|0
|
15Йохан Васкес Й. Васкес
|Защ
|23
|26
|1
|0
|7
|0
|
27Стефано Стураро С. Стураро
|Пол
|29
|24
|0
|0
|11
|0
|
23Маттиа Дестро М. Дестро
|Нап
|31
|23
|7
|1
|4
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
17
|35
|6
|10
|19
|32:64
|28
|
18
|34
|6
|8
|20
|30:72
|26
|
19
|35
|3
|16
|16
|25:55
|25
|
20
|35
|5
|7
|23
|29:65
|22
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