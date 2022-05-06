Дженоа

Генуя
Genoa
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Сайт
https://genoacfc.it/
Страна
Италия
Стадион
Луиджи Феррарис
Тренер
Александер Блессин
А. Блессин
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
57
Сальваторе Сиригу С. Сиригу 		Вра 35 35 0 0 0 0
47
Милан Бадель М. Бадель 		Пол 33 32 1 0 3 0
15
Йохан Васкес Й. Васкес 		Защ 23 26 1 0 7 0
27
Стефано Стураро С. Стураро 		Пол 29 24 0 0 11 0
23
Маттиа Дестро М. Дестро 		Нап 31 23 7 1 4 0
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Ближайшие матчи
06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
Дженоа
-:-
Ювентус
06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
Италия. Серия А , 36 тур
Дженоа
-
Ювентус
-
Италия. Серия А , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Наполи
-:-
Дженоа
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Италия. Серия А , 37 тур
Наполи
-
Дженоа
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Дженоа
-:-
Болонья
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Дженоа
-
Болонья
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
17
Кальяри
35 6 10 19 32:64 28
18
Салернитана
34 6 8 20 30:72 26
19
Дженоа
35 3 16 16 25:55 25
20
Венеция
35 5 7 23 29:65 22
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:00
Сампдория
1 : 0
Дженоа
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:00
35 тур
Сампдория
1
Дженоа
0
Италия. Серия А , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 19:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 19:00
34 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
Италия. Серия А , 34 тур
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 22:00
Милан
2 : 0
Дженоа
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 22:00
33 тур
Милан
2
Дженоа
0
Италия. Серия А , 33 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 13:30
Дженоа
1 : 4
Лацио
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 13:30
32 тур
Дженоа
1
Лацио
4
Италия. Серия А , 32 тур
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 19:30
Верона
1 : 0
Дженоа
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 19:30
31 тур
Верона
1
Дженоа
0
Италия. Серия А , 31 тур
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