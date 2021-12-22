Алексей Миранчук
Серия А
Дженоа
Аталанта
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#Алексей Миранчук #Серия А #Дженоа #Аталанта

Миранчук вышел в основе «Аталанты» на матч Серии А. Не забил, сыграл 65 минут

час назад

«Аталанта» и «Дженоа» провели матч Серии А. Алексей Миранчук вышел на игру в стартовом составе. На 65-й минуте его заменил Пашалич.

В сезоне Серии А Алексей Миранчук имеет один гол и один ассист. Он выходил в основе в четырех матчах. Миранчук забивал в ворота «Вероны».

Игра «Аталанты» и «Дженоа» завершилась ничьей со счетом 0:0. В другом матче дня «Ювентус» обыграл «Кальяри».

«Аталанта» занимает четвертое место в Серии А. Она набрала 38 очков за 19 матчей.

Миранчук впервые в сезоне забил за «Аталанту». Последний гол был в мае-2021

Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
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Источник:
Гол
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