Миранчук вышел в основе «Аталанты» на матч Серии А. Не забил, сыграл 65 минут

«Аталанта» и «Дженоа» провели матч Серии А. Алексей Миранчук вышел на игру в стартовом составе. На 65-й минуте его заменил Пашалич.

В сезоне Серии А Алексей Миранчук имеет один гол и один ассист. Он выходил в основе в четырех матчах. Миранчук забивал в ворота «Вероны».

Игра «Аталанты» и «Дженоа» завершилась ничьей со счетом 0:0. В другом матче дня «Ювентус» обыграл «Кальяри».

«Аталанта» занимает четвертое место в Серии А. Она набрала 38 очков за 19 матчей.

Миранчук впервые в сезоне забил за «Аталанту». Последний гол был в мае-2021