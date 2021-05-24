«Это искусство. Даже если выглядят как говно». Монолог журналиста, который набил на груди лица Миранчука и Кокорина

Кирилл Воробьев – шеф-редактор проекта «На спорте». До этого он работал главой SMM на Sports.ru и редактором на Eurosport.ru.

Прошлым летом Воробьев разжег твитом: если кто-то из русских топ-футболистов уедет в Европу, он набьет на груди татуировку с его лицом. Через несколько дней Алексей Миранчук перешел в «Аталанту». Так появилось тату с подписью «Это не Антон».

Зимой перформанс повторился: за 100 лайков Воробьев обещал набить на груди лицо Кокорина, если тот перейдет в «Фиорентину». Перешел.

Мы поговорили с Воробьевым про тату и отношение к жизни. Как делал, почему не переживает о мнении других, чем татухи помогают.