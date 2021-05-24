«Это искусство. Даже если выглядят как говно». Монолог журналиста, который набил на груди лица Миранчука и Кокорина
Кирилл Воробьев – шеф-редактор проекта «На спорте». До этого он работал главой SMM на Sports.ru и редактором на Eurosport.ru.
Прошлым летом Воробьев разжег твитом: если кто-то из русских топ-футболистов уедет в Европу, он набьет на груди татуировку с его лицом. Через несколько дней Алексей Миранчук перешел в «Аталанту». Так появилось тату с подписью «Это не Антон».
Зимой перформанс повторился: за 100 лайков Воробьев обещал набить на груди лицо Кокорина, если тот перейдет в «Фиорентину». Перешел.
Мы поговорили с Воробьевым про тату и отношение к жизни. Как делал, почему не переживает о мнении других, чем татухи помогают.
Как раньше красил волосы, а теперь забился татуировками
– Все довольно просто: красить волосы – легко, не займет много усилий, это нельзя воспринимать как реальное испытание. Покрасить волосы может любой человек, что почти никак на тебе не скажется – волосы отрастут, краска смоется. С татухой это так не работает. Если не временная, то это почти на всю жизнь (если не сведешь или перебьешь). Тату – более жесткая штука.
В школе я был и блондином, и рыжим, и синие волосы были. Год назад тоже был блондином. Для меня это не подвиг, не какой-то челлендж или испытание. На татуху решится не каждый. Я люблю их бить. С одной стороны, это челлендж. С другой – у меня до Кокорина с Миранчуком было четыре татуировки.
Нравится и процесс набивания, и момент, когда автор присылает эскиз. Нравится боль, когда тебе бьют татуировку. Классный экспириенс и времяпрепровождение. Считаю, что это произведение искусства. Или как минимум продукт творчества. Даже если выглядят как говно. Сам факт, что ты забит, прикалывает.
«Тату-мастер, как и все, говорил: «Ты что, *** [дурак] ?»
– Не знал, что трансфер подтвердился. Началась буча из-за того, что величайший Павел Маркович Городницкий [автор Eurosport.ru] запостил к себе в телеграм-канал мой твит. В реплаи прибежали люди, которые начали злорадствовать: «Давай, сдержи слово пацана». Пришел Карен Адамян, пришел еще кто-то. Начали написывать люди.
Мне вообще пофиг было. Увидел, что Миранчук перешел, и заржал: «Прикольно. Будет повод набить татуху». Для меня самое сложное в татуировке – найти повод ее набить. Очень часто питаюсь идеей, что нужно что-то набить. Не всегда хватает толчка, чтобы пойти и сделать. Иногда лень, иногда денег жалко. Хочется потратить на завтрак/обед/ужин, а не на татуировку.
Чел перешел – заказал эскиз. Да, получилось криво и Миранчук не похож на Миранчука, но меня это не смущает. Сам факт, что я его набил, – это *** [круто]. Тату придумывал недолго. Написал другу – дизайнеру Sports.ru Лехе Белоусу: «Такая тема. Хочешь поучаствовать?» Он даже не попросил денег, ему самому было в кайф. Он нарисовал и Леху, и Санечку Кокорина.
Первый вариант Кокорина был плохим. Мы дорабатывали. Леха [Миранчук] почти сразу получился *** [хорошим]. Подумал, что будет смешно, если обозначим, что это Алексей, а не Антон. Там набито: «*Это не Антон». Когда вышел пост в фанатском паблике, писали: «Ты *** [дурак]? Перешел же Алексей, а не Антон». И людей поправляли: «Это не Антон».
Делал долго, потому что долго создавался эскиз. Ждал своей очереди. Тату-мастер, как и все мои друзья, говорил: «Ты что, *** [дурак]? Нахер ты это набиваешь? Это же *** [ужас]». Тату-мастер поржал. Там был олдскульный чел. Ему лет 40, ребенок, жена. Говорил: «Пошло какое-то странное поколение. Набивает полнейшую хрень». И сказал, что развелось очень много тату-мастеров, которые набивают хрень, а не искусство. У него у самого то ли рукав, то ли нога забита.
«Если Россия попадет в тройку на Евро-2021, набью логотип сайта «Гол.ру»
– Все угорали. Многие говорят, что Миранчук и Кокорин вообще не похожи. Знаешь, такие партаки, которые на картинке похожи, а на теле – не очень. В каких-то компаниях троллят, в каких-то – всем пофиг. Я даю предостаточно поводов меня подколоть. Странные татуировки не главное.
Если Россия попадет в тройку на Евро-2021, я набью логотип сайта «Гол.ру». Возможно, на заднице. Возможно, в каком-то другом месте. Возможно, набью просто слово «гол», но можно и логотип.
На ноге у меня набита стиральная машина. На руке набит пес, который говорит с другим псом по фейстайму. Еще на одной руке – кубик с шестерками на всех гранях. На другой – любовный напиток. Недавно мне кто-то сказал: «Это зашквар – набивать лица у себя на груди».
Многие говорят, что я хайпую? В первую очередь я делаю то, что мне нравится самому и что мне по кайфу. Во-вторых, это не худший хайп, который можно устроить. Хайпую и хайпую. Не вижу в этом такого зашквара. Это лучше, чем менять мнения. Например, что Фурсенко – красавчик, а потом – полное говно.
Татуировки никому жить не мешают. Это и не видит почти никто: если грудь оголяю, тогда только видно, что у меня там Миранчук и Кокорин. Это же не рога или тату на лице, типа я модный и не такой, как все, бармен обычного крафтового заведения.
Зачем бьет татуировки и при каких условиях их сведет (например, если пойдет в Госдуму)
– Не думаю, что игроки в курсе. Когда рассказывал про Миранчука на Eurosport.ru, сказал: «Главная мечта – чтобы Леха Миранчук увидел, что я его набил, и чтобы ему было приятно». Кокорин, думаю, точно не в курсе. Если узнает, буду доволен.
Ни разу не жалел, что набил. Да, смотрится не очень, но меня это не сильно смущает. Вряд ли что-то меня заставит их свести. Если только не буду работать в Госдуме, что маловероятно. И мне скажут: «Татуировки у нас не приняты». Тогда сведу, так и быть. Но я 10 раз подумаю, чтобы пойти на работу, где ограничивают мою свободу и мешают мне быть таким, какой я есть. Тогда это неправильное место работы.
Да, в какой-то степени это попытка привлечь внимание, потому что я закомплексованный человек, которому не хватает внимания. Мне грех жаловаться: у меня *** [крутая] работа, у меня *** [крутая] жизнь. Мне нравится, что я делаю.
Не вижу ничего такого в татуировках. Это не продать квартиру и уехать жить в монастырь. Это просто татуха – и все. Не очень много значения этому придаю. У меня обычная и скучная жизнь. Долго времени занимаюсь журналистикой, соцсетями, медиа. Но по факту мне скучно живется.
Татуировки – попытка развеселить самого себя и придумать интертеймент на день. Потом можно тоже рассказывать про татуировки – это тоже развлекает. Из безумного. Помню, как в одних шортах и футболке сел на автобус до Санкт-Петербурга, а там была дождливая погода. Страдал.
Можно ли считать безумием измены? Если да, то, наверное, я безумец, когда изменял людям или мутил мутки с занятыми девушками. Можно ли считать безумием, если срываешься в четыре утра на другой конец Москвы? Думаю, у меня в жизни нет безумия, кроме внутренних демонов, с которыми я борюсь.
У меня были попытки сделать вещи, которые лучше не печатать в СМИ. Этими попытками я не горжусь. Это была школа. С тех пор я остался все таким же тупым, но в каких-то моментах поумнел. Больше не совершаю вещи, о которых Роскомнадзор запрещает рассказывать в интервью.