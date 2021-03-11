Серб из «Уфы» набил офигенное тату с детским фото себя и брата – и рассказал нам о значении. Процесс занял 12 часов
В октябре в «Уфу» из загребского «Динамо» пришел нападающий Комнен Андрич. И сразу поджег: 5 голов в 10 матчах.
Андрич – первый серб в хорватской команде с момента распада Югославии. И близкий друг Луки Йовича («Реал», «Айнтрахт») – они подружились, когда играли в Португалии. Андрич был в «Белененсеше», который тогда чуть не обанкротился. Йович – в «Бенфике». Они настолько сдружились, что Андрич несколько месяцев жил у Йовича дома, пока искал новую команду. Сейчас они каждый день созваниваются и общаются семьями.
Не спать 30 часов и проехать 2700 километров на тренировку. Игроки «Уфы» рассказывают о путешествии
Главное хобби Андрича – рыбалка: «С детства отец передал мне эту любовь. В свободное время я живу на природе у реки, гуляю, рыбачу. Там я нахожу покой и отдых между сезонами. Где бы я ни был, всегда ищу для своего хобби подходящее место».
Во время перерыва в РПЛ Андрич набил огромную и детальную татуировку с двумя мальчиками. Мы спросили у него, что означает этот сюжет:
«Мой тату-мастер делал ее 12 часов. Два дня по 6 часов. Если честно, было больно. Но мне так нравилось, как получается, что терпеть было несложно.
Я выбрал эту фотографию, потому что она посвящена нашей с братом юности. Тому времени, когда мы проводили вместе каждый день.
Брат Александр на два года старше. Он всегда был моим защитником и самым дорогим человеком. Мы сильно привязаны, и эта фотография очень многое значит, она всегда со мной.
Мы выросли в городке Бальевац с 3000 жителей, в центральной части Сербии. Росли скромно и беззаботно. Отец работал на шахте, а мама – школьным учителем. Это лучшая часть нашей жизни, потому что мы были все вместе.
Футбол был главной игрой на улице. Я много играл, брат тоже. Но он еще часто готовил – мне уже тогда нравились его блюда. Когда мне было 13, брат уехал учиться в другой город. Чуть позже я сам уехал из дома ради футбола.
Сейчас брат – профессиональный повар. Он часто путешествует по работе и уже поработал по всей Европе и Америке. Мы видимся пару раз в год и всегда используем для этого любую возможность. Наши родители все еще живут в Бальеваце – мы очень любим встречаться все вместе там. Во всем мире это наше любимое место».