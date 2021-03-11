Серб из «Уфы» набил офигенное тату с детским фото себя и брата – и рассказал нам о значении. Процесс занял 12 часов

Главное хобби Андрича – рыбалка: «С детства отец передал мне эту любовь. В свободное время я живу на природе у реки, гуляю, рыбачу. Там я нахожу покой и отдых между сезонами. Где бы я ни был, всегда ищу для своего хобби подходящее место».

Во время перерыва в РПЛ Андрич набил огромную и детальную татуировку с двумя мальчиками. Мы спросили у него, что означает этот сюжет:

«Мой тату-мастер делал ее 12 часов. Два дня по 6 часов. Если честно, было больно. Но мне так нравилось, как получается, что терпеть было несложно.

Я выбрал эту фотографию, потому что она посвящена нашей с братом юности. Тому времени, когда мы проводили вместе каждый день.

Брат Александр на два года старше. Он всегда был моим защитником и самым дорогим человеком. Мы сильно привязаны, и эта фотография очень многое значит, она всегда со мной.