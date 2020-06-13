- Кристофер Триммель
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Он лучше всех в Европе исполняет стандарты, а по выходным подрабатывает татуировщиком
«Унион» прервал серию из семи подряд матчей без побед. Команда обыграла «Кельн» (2:1), а главным героем матча стал защитник Кристофер Триммель. Он ассистировал Фридриху в моменте с первым голом. Всего у Триммеля уже девять ассистов в этом сезоне. Восемь из них он сделал со стандартов – это лучший показатель среди всех игроков топ-5 лиг Европы. Сразу за ним идет Трент из «Ливерпуля» (7).
Бундеслига отметила статистику Триммеля еще в мае. Ее данные такие, что Триммель уже тогда превзошел Трента – там у него насчитали шесть ассистов. «Достаточно сложно оставаться на вершине в этой статистике. Теперь я должен стать еще более креативным. Но наше желание остаться в лиге – единственное, что имеет значение», – тогда впечатлялся Триммель.
Триммелю уже 33 года. «Унион» остается только третьим клубом в его карьере. Там он играет с 2014-го и даже стал капитаном. Креатив Триммеля проявляется и за пределами поля – в рисунках и татуировках. Он рассказывает, что представляет татуировщика настоящим художником. Это увлечение помогает справиться с проблемами – даже во время пандемии коронавируса.
«Я был очень занят личной жизнью, много сделал для своей второй опоры, для татуировок. Я рисовал и рисовал. Но с моей ролью капитана команды, конечно, много общался с ответственными в клубе и в командном кругу. Мы все не знали, что делать дальше. Коммуникация и самодисциплина вышли на первый план», – рассказывал Триммель о паузе в сезоне.
Триммель увлекся татуировками еще в родной Австрии. Так все начиналось: «Я с ранних лет любил рисовать, потом пришел в художественную академию в Вене. В какой-то момент мой тату-мастер спросил меня, не хотим ли мы рисовать вместе. Затем он увидел, что у меня есть талант, и в какой-то момент сказал: «Итак, ты меня сейчас татуируешь!».
Когда «Унион» только попал в Бундеслигу, Триммель сразу пообещал фанатам бесплатные татуировки в честь клуба. Он уже получил лицензию и для собственной тату-студии. Полностью уйти в этот бизнес мешает только карьера футболиста.
До паузы из-за коронавируса Триммель тратил на татуировки 2-3 дня в неделю. Параллельно он экспериментирует с рисунками, которые часто выкладывает в инстаграм. «Я рисую маслом, а в настоящее время пользуюсь еще и акриловыми красками. Сейчас рисую своего друга, мне это нравится», – говорил Триммель.