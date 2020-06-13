Он лучше всех в Европе исполняет стандарты, а по выходным подрабатывает татуировщиком

Бундеслига отметила статистику Триммеля еще в мае. Ее данные такие, что Триммель уже тогда превзошел Трента – там у него насчитали шесть ассистов. «Достаточно сложно оставаться на вершине в этой статистике. Теперь я должен стать еще более креативным. Но наше желание остаться в лиге – единственное, что имеет значение», – тогда впечатлялся Триммель.

Триммелю уже 33 года. «Унион» остается только третьим клубом в его карьере. Там он играет с 2014-го и даже стал капитаном. Креатив Триммеля проявляется и за пределами поля – в рисунках и татуировках. Он рассказывает, что представляет татуировщика настоящим художником. Это увлечение помогает справиться с проблемами – даже во время пандемии коронавируса.

«Я был очень занят личной жизнью, много сделал для своей второй опоры, для татуировок. Я рисовал и рисовал. Но с моей ролью капитана команды, конечно, много общался с ответственными в клубе и в командном кругу. Мы все не знали, что делать дальше. Коммуникация и самодисциплина вышли на первый план», – рассказывал Триммель о паузе в сезоне.