Спина игрока «Уотфорда» – тату-манифест истории борьбы с расизмом. Там портреты Мартина Лютера Кинга, Манделы и других

Грэй говорил, что только на спину он потратил девять восьмичасовых сеансов. Все эти тату отлично отражают его жизненную позицию.

«Когда мне исполнилось 23, я стал читать много книг и смотреть фильмы про защиту прав темнокожих. Ты изучаешь других людей, а потом понимаешь, что все это тоже тебя касается. Сейчас я хотел показать все это на теле».

Грэй говорит, что самая интересная личность для него – Маркус Гарви. Гарви построил корабль, на котором переправлял темнокожих в Африку, и этот корабль тоже набит на спине Грэя.

«В отпуске я ездил в Занзибар. Я видел много прекрасных фотографий от туристических фирм. Но реальность намного жестче. Там до сих пор есть какие-то запреты. И есть много вещей, связанных с темнокожим населением, которые до сих пор не укладываются у меня в голове. И там есть музеи, в которых сохранены камеры для рабов. Это ужасно».