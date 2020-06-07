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Спина игрока «Уотфорда» – тату-манифест истории борьбы с расизмом. Там портреты Мартина Лютера Кинга, Манделы и других
Всего на теле Андре Грея из «Уотфорда» 25 татуировок: забиты руки, грудь, торс, но спина – больше всего. Там десять тату. Так она выглядит.
Тату на спине Грэй посвятил символам борьбы за свободу темнокожих. Там:
1. Нельсон Мандела.
2. Мухаммед Али.
3. Роза Паркс – одна из основательниц движения за права темнокожих США.
4. Маркус Гарви – основатель Всемирной ассоциации по улучшению положения темнокожего населения.
5. Хьюи Ньютон – американский пропагандист, один из основателей Партии черных пантер – радикальная организация, продвигавшая права темнокожих.
6. Партия черные пантеры – та самая организация, основанная Ньютоном. Выступала за вооруженное отстаивание прав темнокожих.
7. Боб Марли – Грэй говорит, что ему просто нравится стиль жизни Марли.
8. Томми Смит и Джон Карлос – американские бегуны, во время церемонии награждения на ОИ-1968 опустили головы и подняли сжатые кулаки в черных перчатках, когда зазвучал гимн США.
9. Малколм X – борец за права темнокожих.
10. Мартин Лютер Кинг.
Грэй говорил, что только на спину он потратил девять восьмичасовых сеансов. Все эти тату отлично отражают его жизненную позицию.
«Когда мне исполнилось 23, я стал читать много книг и смотреть фильмы про защиту прав темнокожих. Ты изучаешь других людей, а потом понимаешь, что все это тоже тебя касается. Сейчас я хотел показать все это на теле».
Грэй говорит, что самая интересная личность для него – Маркус Гарви. Гарви построил корабль, на котором переправлял темнокожих в Африку, и этот корабль тоже набит на спине Грэя.
«В отпуске я ездил в Занзибар. Я видел много прекрасных фотографий от туристических фирм. Но реальность намного жестче. Там до сих пор есть какие-то запреты. И есть много вещей, связанных с темнокожим населением, которые до сих пор не укладываются у меня в голове. И там есть музеи, в которых сохранены камеры для рабов. Это ужасно».
Грэй также много говорит о последних важных событиях:
1. О протестах в США: «Люди жалуются на протесты, им всегда есть что сказать, но они не понимают, что мы чувствуем. Они не понимают. Все, что они хотят сказать: «Нет, все жизни имеют значение». Но это не главное. Мы боремся, потому что жизни черных не имеют значения».
2. О брексите: «Брексит говорит сам за себя. Процесс связан с иммиграцией и людьми, которые проголосовали за выход из Европейского союза. Как по мне, это из-за расизма, поскольку они не хотят, чтобы люди приезжали в нашу страну. Послушайте, в конце концов, у меня может быть только три амплуа в Англии. Футболист, рэпер или торговец наркотиками».