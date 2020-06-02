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#Исраэль Адесанья #MMA #UFC #Джордж Флойд

«Я должен улыбаться расистам, чтобы меня не боялись». Речь чемпиона UFC на протесте после убийства Джорджа Флойда

02 июня, 16:40

ZUMAPRESS/Global Look Press

В США продолжают массовые протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Не только мирные демонстрации, но и поджоги, погромы, грабежи (об этом мы писали тут). 

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поддержал движение Black Lives Matter, пришел на протесты в Окленде и выступил перед толпой.

Перевод его речи:

«Мне надоело видеть, как эти люди убивают друг друга. Знаете, почему? Я вижу в них себя. И это раздирает мою душу. Я злюсь. Сколько из вас заходят в магазин и держат руки за спиной, чтобы они не думали, что вы воруете? Сколько из вас идет по улице и улыбается, чтобы не испугать человека, который идет вам навстречу? Чтобы он чувствовал себя комфортно!

Я только что переехал в новый дом в Ремуэр. Я живу на последнем этаже, поэтому я каждый день спускаюсь в лифте. Когда я ехал сюда, я встретил в лифте трех белых расистов. И я улыбался.

Почему мне нужно оставаться в стороне, чтобы они прошли, не боясь меня? Потому что я черный. Почему я должен улыбаться, чтобы они не боялись меня? Потому что я черный.

Я приветствую всех белых людей, людей разных рас, все присутствующих здесь. Вы нужны нам. Нам нужно, чтобы вы высказались. Нам нужно, чтобы вы что-то сказали».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Хроника событий:
Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
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