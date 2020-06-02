«Я должен улыбаться расистам, чтобы меня не боялись». Речь чемпиона UFC на протесте после убийства Джорджа Флойда

Перевод его речи:

«Мне надоело видеть, как эти люди убивают друг друга. Знаете, почему? Я вижу в них себя. И это раздирает мою душу. Я злюсь. Сколько из вас заходят в магазин и держат руки за спиной, чтобы они не думали, что вы воруете? Сколько из вас идет по улице и улыбается, чтобы не испугать человека, который идет вам навстречу? Чтобы он чувствовал себя комфортно!

Я только что переехал в новый дом в Ремуэр. Я живу на последнем этаже, поэтому я каждый день спускаюсь в лифте. Когда я ехал сюда, я встретил в лифте трех белых расистов. И я улыбался.

Почему мне нужно оставаться в стороне, чтобы они прошли, не боясь меня? Потому что я черный. Почему я должен улыбаться, чтобы они не боялись меня? Потому что я черный.

Я приветствую всех белых людей, людей разных рас, все присутствующих здесь. Вы нужны нам. Нам нужно, чтобы вы высказались. Нам нужно, чтобы вы что-то сказали».