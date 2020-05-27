Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР

В Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину Джорджа Флойда по подозрению в использовании фейкового чека на $20 в магазине. На видео с задержания видно, как полицейский прижал его шею коленом к земле. Флойд задыхался и говорил, что не может дышать. Полицейские проигнорировали.

Видео можно найти в интернете, но его не стоит смотреть людям с неустойчивой психикой.

Флойд потерял сознание и умер в больнице. Точная причина смерти пока неизвестна.

Полицейское управление рассказывает, что к диспетчеру поступил звонок о возможной подделке документов, что мужчину обнаружили сидящим на машине и что он сопротивлялся аресту (при этом никакого оружия у Флойда не было). Четверых полицейских, которые проводили этот арест, уже уволили. У одного из них нашли фотографию в кепке «Вернем белым былое величие». К расследованию подключилось ФБР.

Мэр Миннеанаполиса в твиттере поддержал увольнение полицейских и осудил их действие.