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Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
В Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину Джорджа Флойда по подозрению в использовании фейкового чека на $20 в магазине. На видео с задержания видно, как полицейский прижал его шею коленом к земле. Флойд задыхался и говорил, что не может дышать. Полицейские проигнорировали.
Видео можно найти в интернете, но его не стоит смотреть людям с неустойчивой психикой.
Флойд потерял сознание и умер в больнице. Точная причина смерти пока неизвестна.
Полицейское управление рассказывает, что к диспетчеру поступил звонок о возможной подделке документов, что мужчину обнаружили сидящим на машине и что он сопротивлялся аресту (при этом никакого оружия у Флойда не было). Четверых полицейских, которые проводили этот арест, уже уволили. У одного из них нашли фотографию в кепке «Вернем белым былое величие». К расследованию подключилось ФБР.
Мэр Миннеанаполиса в твиттере поддержал увольнение полицейских и осудил их действие.
В Миннеаполисе 26 мая прошли митинги и акции протеста против полицейского произвола и дискриминации чернокожего населения, в которых участвовали тысячи человек. Протестующие разбивали двери полицейского участка, разрисовывали полицейские машины, кидали камни и бутылки. В ответ отряды реагирования разгоняли толпу слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
Важно понимать, что действия полиции при арестах афроамериканцев – это давняя и большая проблема внутри США. По данным статистики, полицейские убивают темнокожих в 2,5 раза чаще, чем белых. Это тема большой дискуссии, которая обостряется после каждого резонансного случая, вроде убийства Джорджа Флойда.
Похожий случай: в 2014 году темнокожий мужчина Эрик Гарнер задушен во время допроса, а его записанные на телефон слова «Я не могу дышать» стали слоганом на демонстрациях.
Еще один: в 2016-м Филандо Кастилия был застрелен, а офицер, который это сделал – оправдан.
Историю Флойда сейчас обсуждают все.
Бывший чемпион UFC Джон Джонс пишет: «Худшему врагу не пожелал бы такого. За все годы боевого опыта я никогда не испытывал подобной пытки».
Леброн Джеймс опубликовал в инстаграме игрока в американский футбол Колина Каперника. Тот стал знаменитым, когда во время гимна США встал на одно колено в знак протеста против жестокого отношения полиции к афроамериканцам. «Вот почему», – надпись на картинке, которую высветил Леброн. «Теперь вы понимаете? Или вам все еще неясно?»
Флойд дружил с бывшим игроком НБА Стивеном Джексоном. В инстаграме Джексон почтил память друга, которого назвал близнецом.
Защитник «Юты» Донован Митчелл: «Отвратительно! Нет слов».
Игрок «Бостона» Джейлен Браун: «Будь я там, меня бы тоже арестовали».
Четырехкратная олимпийская чемпионка по баскетболу Лиза Лесли попросила отписаться от ее аккаунта всех тех, кто не возмущен атаками на темнокожих. И добавила: «Это причинило боль, но никогда не вызовет страх».
Игроки в американский футбол Демаркус Лоуренс и Оделл Бекхэм. Бекхэм назвал произошедшее тошнотворным, Лоуренс спросил: как можно быть в безопасности, если убивают те, кто призван защищать.
Флойд работал охранником в ресторане, который закрылся с марта из-за пандемии. С тех пор он искал работу. «Никто не мог сказать о нем ничего плохого, – говорил Джованни Турнстром, у которого Флойд арендовал жилье. – Все в шоке от случившегося. Он никогда не дрался и не грубил людям».
Один из комментариев в твиттере: «Я знала его. Он работал там, где выступает группа моего парня. У него всегда была широкая улыбка на лице и сумасшедшая энергия».