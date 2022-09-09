Как США запускали для войны во Вьетнаме призывную лотерею: случайным образом выбирали людей и транслировали это по тв
Ведущий, шарики с номерами, трансляция по телевидению, высокие рейтинги – так могла бы выглядеть обычная лотерея, в которой разыгрывают квартиры, машины или деньги. Но в 1969 году в США в такой лотерее определялся призыв на войну во Вьетнаме для почти двух миллионов человек.
Лотерея появилась задолго до войны во Вьетнаме, но ее редко использовали
Практику draft lottery в США впервые ввели еще в XIX веке во время гражданской войны. Предполагалось, что она организует «справедливый призыв», но по факту она была крайне несовершенной. Состоятельные жители, темнокожее население, а также иммигранты могли избежать призыва – это выливалось в недовольство военнообязанных и даже приводило к погромам.
Система хоть и показала несовершенство, но осталась в США на случай общей мобилизации. Ее реформированную версию применяли во время мировых войн, но механика по-прежнему вызывала критику у населения, и в итоге к началу войны во Вьетнаме США проводили мобилизацию без лотереи.
Несправедливый призыв и непрозрачность – почему лотерею вернули
Полномасштабное участие Америки в войне началось в 1965 году. К концу следующего года во Вьетнаме находились 385 тысяч тысяч американских солдат, еще через год – около полумиллиона, но руководство армии требовало новых призывников.
Основные полномочия по призыву были у местных комиссий. Мужчины призывного возраста вставали на учет, а после этого комиссия, в которую входили члены местного сообщества, рассматривала их дело. От комиссии требовалось выполнить квоту, поэтому если у мужчины не было права на отсрочку (по учебе, состоянию здоровья или семейным обстоятельствам), то его с высокой вероятностью могли «задрафтовать» – отправить на войну.
Систему критиковали за непрозрачность и наделение местных органов чрезмерной властью. Существовало убеждение, что квоту выполняли в основном за счет людей из несостоятельных семей, меньшинств и всех тех, кто не имел связей и возможностей повлиять на решение комиссий.
Несовершенство системы ускорило возникновение масштабного протестного движения, основным ядром которого стала молодежь. С критикой войны также выступали лидеры мнений, такие как Мухаммед Али, Джон Леннон, Мартин Лютер Кинг. К протестам присоединялись и возвращавшиеся из Вьетнама ветераны, многие из которых не могли встроиться в гражданскую жизнь.
Крупнейшим выступлением того периода стала демонстрация 15 ноября 1969 года. Тогда полмиллиона человек прошли маршем в Вашингтоне и устроили акцию возле Белого дома. В итоге власти пошли на изменения формата призыва и вернули лотерею.
Трансляция по ТВ, порядковые номера и плохое перемешивание – как прошла лотерея
Ее провели 1 декабря 1969 года. Это была первая призывная лотерея, которую транслировали в прямом эфире. Событие было крайне драматичным, ведь участниками – хотят они этого или нет – стали 1,8 миллиона молодых американцев, рожденных с 1940 по 1955 год. Они в прямом эфире следили за тем, изменится ли их судьба по воле случая.
В кадре появляется штаб-квартира Selective Service System, которая отвечала за призыв. На сцене стоит стеклянная емкость с 366 капсулами, содержащими все даты года, и гигантская доска с порядковыми номерами. Конгрессмен Александр Пирни запускает руку в емкость и достает первый номер – 14 сентября. Это означает, что рожденные в этот день подлежат призыву в первую очередь.
Церемония продолжалась до тех пор, пока организаторы не вытянули все возможные даты года и не присвоили им номер в очереди. Чем он был ниже, тем выше была вероятность попасть на войну. По итогу лотереи все мужчины в возрасте от 18 до 26 лет узнали свою очередность призыва на 1970 год.
Предполагалась, что так процедура станет более справедливой. Теперь комиссии выполняли квоты не за счет всех подлежащих призыву, а за счет рожденных в определенный день – это сужало выборку и якобы снижало возможности для злоупотреблений.
Более поздние исследования показали, что процесс не был полностью случайным. Даты рождения, приходящиеся на конец года, вытягивали раньше с непропорционально высокой вероятностью. Скорее всего, это произошло из-за плохого перемешивания капсул.
Всего в 1970 году США призвали мужчин с порядковыми номерами до 195. Лотерею проводили еще шесть раз – вплоть до 1975 года, но в эти разы участниками становились только 19-летние мужчины. Последний призыв по лотерее состоялся в 1972 году. Всего за время войны «задрафтованными» стали 2,2 миллиона американцев.
Призывная лотерея есть не только в США – и иногда ее превращают в шоу
Армия США комплектуется на контрактной основе, но положение о лотерее все еще существует – просто ее не проводят из-за ненадобности. Но в некоторых странах даже действующую армию формируют по жребию – например, в Дании.
Датчане в отличие от американцев сами тянут билет и либо отправляются домой, либо попадают в армию на срок от четырех до 12 месяцев. Для тех, кто должен служить, но не хочет этого делать, есть альтернативный вариант: работа сиделкой в доме престарелых или воспитателем в детском саду – она приравнивается к службе.
В Таиланде все решает выбор карты: вытянешь красную – попадешь на два года в армию, втянешь черную – поедешь домой. Розыгрыши проводятся публично и в некоторых районах страны даже становятся формой развлекательного мероприятия: с поддержкой фаворитов, продажей закусок и даже трансляциями.