Как США запускали для войны во Вьетнаме призывную лотерею: случайным образом выбирали людей и транслировали это по тв

Несправедливый призыв и непрозрачность – почему лотерею вернули

Полномасштабное участие Америки в войне началось в 1965 году. К концу следующего года во Вьетнаме находились 385 тысяч тысяч американских солдат, еще через год – около полумиллиона, но руководство армии требовало новых призывников.

Основные полномочия по призыву были у местных комиссий. Мужчины призывного возраста вставали на учет, а после этого комиссия, в которую входили члены местного сообщества, рассматривала их дело. От комиссии требовалось выполнить квоту, поэтому если у мужчины не было права на отсрочку (по учебе, состоянию здоровья или семейным обстоятельствам), то его с высокой вероятностью могли «задрафтовать» – отправить на войну.

Систему критиковали за непрозрачность и наделение местных органов чрезмерной властью. Существовало убеждение, что квоту выполняли в основном за счет людей из несостоятельных семей, меньшинств и всех тех, кто не имел связей и возможностей повлиять на решение комиссий.