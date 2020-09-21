Мухаммед Али отказался идти в армию и убивать во Вьетнаме. На суде он произнес речь, которую цитируют до сих пор

Молодой Али (тогда еще Клей) выиграл Олимпиаду, но не попал в кафе с золотой медалью из-за расизма. Это привело его в ислам и активизм

1960 год. Ему исполнилось 18 лет, он еще носил имя Кассиус Клей и под ним встал на военный учет. Через пару лет – признан годным, еще через пару – отправлен на призывной пункт для прохождения медосмотра и теста на IQ. С медосмотром был порядок, а тест оказался ниже нормы и остался таким же после перепроверки. Поэтому в армию он не попал.

Его шутка об этом: «Я самый великий, а не самый умный».

В автобиографии Клей писал, что в 1960-м выиграл золото Олимпиады, но не смог после этого поесть в ресторане Луисвилля, где не обслуживали темнокожих. Хотя он даже размахивал медалью. От злости и обиды Клей выбросил медаль в реку, а дубликат получил только через 36 лет на Олимпиаде в Атланте.

После боя против Сонни Листона в 1964 году Клей вступил в «Нацию ислама» – это движение афроамериканцев, которое боролось за права темнокожих в США и модернизировало традиционный ислам. «Нация ислама» иногда обвинялась в радикализме и расизме. На обвинения влияли радикальные взгляды некоторых лидеров движения. Например, тех, кто заявлял идею, что африканцы – богоизбранный народ.

В 50-х и начале 60-х самым медийным лицом движения стал Малкольм Икс – бывший заключенный, который проникся организацией как раз в тюрьме. Он считался талантливым оратором и харизматичным идеологом, собрав вокруг себя тысячи поклонников. Но многих взгляды Малкольма Икса в тот период наоборот отпугивали: критики видели в его выступлениях призывы к насилию, радикализм, пропаганду идеи о черном превосходстве и даже антисемитизм.

Кассиус Клей был одним из тех, кто попал под влияние Икса. Вступив в «Нацию ислама», он принял ислам и сменил имя на Мухаммед Али. Это решение в основном критиковали. Отец сказал, что сыну промыли мозги, пресса обсуждала вопрос о лишении титула, а президент «Мэдисон-сквер-гарден» на боксерском вечере отказался назвать Али новым именем и объявил его как Клея.