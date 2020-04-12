Самое известное фото Мухаммеда Али. Он вырубил соперника за пару минут – но есть версия, что это договорняк
Мухаммед Али дважды дрался с Сонни Листоном. И оба раза победил В первом поединке Али уложил Листона за шесть раундов. Второй бой был жестче и быстрее (меньше, чем за 2 минуты). А еще второй бой – это куча скандальных историй, намекающих на подставной результат, и эпохальное фото, навсегда вошедшее в историю бокса.
Очевидцы говорят: Али был злее обычного. Его не считали фаворитом – из-за этого он хотел уничтожить соперника
Кассиус Клей – имя Мухаммеда Али при рождении. После первого боя с Листоном (1964 год) он вступил в организацию «Нация Ислама» (политическое движение афроамериканцев) и сменил имя на Мухаммед Али.
Листон и Али – два сильнейших тяжеловеса на тот момент. Не самые безупречные отношения поджигались еще и провокациями Листона. После их первого боя Листон сказал, что Али выиграл случайно – хотя сам в шестом раунде заявил своей команде, что не сможет продолжать бой. Перед ответным поединком – новая колкость. В ней Листон пообещал, что «размажет гада по рингу». Алли не реагировал на это, хотя в его окружении говорили: он был злее обычного и мечтал уничтожить Листона в ответном поединке.
Изначально реванш был запланирован на ноябрь-1964, но его отменили из-за операции Алли. Дальше уже были проблемы с другой частью организации. Бой планировали провести в Бостоне, но местная боксерская федерация отказала сторонам в этой возможности, поскольку опасалась «Нацию Ислама», стоящую за Али.
В итоге реванш состоялся в городе Льюистоне. Мэр города, когда его спрашивали об этом событии, говорил: «Меня не пугают никакие преступные составляющие вокруг этого боя. Это легендарное событие, его жду я, его ждут сотни тысяч болельщиков. Мы никого не поддерживаем публично в этом поединке. Но мы поддерживаем бокс и шоу. Отвлечемся же от отрицательных мыслей и настроимся на отличный бой».
Али, как и в первом бое, не считался фаворитом. Его это бесило. Али раздражался, когда его спрашивали о чувствах после теоретического проигрыша, и злобно отвечал: «Для меня это принципиальный поединок. Я хочу его уничтожить, как сделал это год назад».
Гордон Дэвидсон, адвокат PR-группы Али, говорил: «Мухаммед был заряжен на победу. Еще до поединка было видно, что он станет победителем. Листон был уверен. Но не так сильно, как Али. Он победил еще до начала».
Али понадобилось меньше 2 минут, чтобы снова победить Листона. После боя говорили, что на Листона надавили преступники
Легендарная фотография после нокаута Листона (он продержался на ринге меньше двух минут):
Али после нокаута выплюнул капу и несколько раз прокричал: «Поднимайся и дерись». Некоторые сомневались в честности боя, но фотограф Sports Illustrated Нил Лифер, стоявший в паре метров от боксеров, позже говорил: «Никакого сомнения, это был честный бой. Листон был слабее, он почти все время ничего не мог сделать – только сдерживал атаки Али. Нокаутирующий удар был просто великолепен: быстрый и резкий». Следующий номер журнала Sports Illustrated был посвящен этому бою: редакция пересмотрела более 200 фотографий, прежде чем выбрать обложку.
Дальше – пара подозрительных историй, которые говорили о нечестности такого результата боя:
1. У Листона была куча карточных долгов. Бандиты пригрозили ему смертью, если тот не свалится во время боя – сами поставили на его поражения. Никто не потдвердил эту теорию.
2. Писатель Ник Тошес в одной из своих книг связался с анонимом из преступной группировки, с членами которой дружил Али. Он сказал: «Да, там было видно, что это липовый удар. Но когда Листон упал раньше, чем Али коснулся его, я подумал: «Черт, мы все испортили».
Теорию также никто не подтвердил. Но есть один факт, который действительно смущает: до поединка организаторы всерьез беспокоились о безопасности Листона. До поединка Листон был в бронежилете, а кошельки всех женщин проверялись на наличие огнестрельного оружия.
Реванш направил Али и Листона на разные дороги. Первый после возвращения после дисквалификации за отказ уходить в армию вернулся и стал чемпионом. Листон же много проигрывал и умер в 1971 году. В полицейском рапорте сказано, что Листон умер из-за передозировки наркотиками
Но масса СМИ считает, что это было убийство – Листон был на связи с американской мафией и, по мнению журналистов, однажды сильно поссорился с ней. Аргументы в пользу этой теории привела жена Листона, которая сказала: у него была боязнь игл, когда он болел, то всегда отказывался от уколов.
Ни полиция, ни частные сыщики не подтвердили версию с убийством Листона.