Самое известное фото Мухаммеда Али. Он вырубил соперника за пару минут – но есть версия, что это договорняк

Мухаммед Али дважды дрался с Сонни Листоном. И оба раза победил В первом поединке Али уложил Листона за шесть раундов. Второй бой был жестче и быстрее (меньше, чем за 2 минуты). А еще второй бой – это куча скандальных историй, намекающих на подставной результат, и эпохальное фото, навсегда вошедшее в историю бокса.

Очевидцы говорят: Али был злее обычного. Его не считали фаворитом – из-за этого он хотел уничтожить соперника

Кассиус Клей – имя Мухаммеда Али при рождении. После первого боя с Листоном (1964 год) он вступил в организацию «Нация Ислама» (политическое движение афроамериканцев) и сменил имя на Мухаммед Али.

Листон и Али – два сильнейших тяжеловеса на тот момент. Не самые безупречные отношения поджигались еще и провокациями Листона. После их первого боя Листон сказал, что Али выиграл случайно – хотя сам в шестом раунде заявил своей команде, что не сможет продолжать бой. Перед ответным поединком – новая колкость. В ней Листон пообещал, что «размажет гада по рингу». Алли не реагировал на это, хотя в его окружении говорили: он был злее обычного и мечтал уничтожить Листона в ответном поединке.

Изначально реванш был запланирован на ноябрь-1964, но его отменили из-за операции Алли. Дальше уже были проблемы с другой частью организации. Бой планировали провести в Бостоне, но местная боксерская федерация отказала сторонам в этой возможности, поскольку опасалась «Нацию Ислама», стоящую за Али.