Флойд Мейвезер
Футбол
деньги
баскетбол
Теннис
гольф
бокс
Формула 1
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Леброн Джеймс
Кевин Дюрэнт
Тайгер Вудс
Роджер Федерер
Мэнни Пакьяо
Поделиться:
Комментарии:
0
#Флойд Мейвезер #Футбол #Криштиану Роналду #Лионель Месси #Формула 1 #Леброн Джеймс #бокс #Теннис #Роджер Федерер #Кевин Дюрэнт #баскетбол #деньги #Мэнни Пакьяо #Тайгер Вудс #гольф

Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов

24 декабря 2019, 15:29

imago sportfotodienst / Global Look Press

Forbes подвел итоги десятилетия по заработкам спортсменов, определив топ-10 самых богатых за этот срок. В рейтинге учитывались зарплаты, призовые, различные бонусы, доходы от использования имиджевых прав.

Первая десятка выглядит так:

  1. Флойд Мейвезер (бокс) – $915 миллионов;
  2. Криштиану Роналду (футбол) – $800 млн;
  3. Лионель Месси (футбол) – $750 млн;
  4. Леброн Джеймс (баскетбол) – $680 млн;
  5. Роджер Федерер (теннис) – $640 млн;
  6. Тайгер Вудс (гольф) – $615 млн;
  7. Фил Микельсон (гольф) – $480 млн;
  8. Мэнни Пакьяо (бокс) – $435 млн;
  9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – $425 млн;
  10. Льюис Хэмилтон («Формула-1») – $400 млн.

Список возглавил боксер Флойд Мейвезер – он заработал $915 миллионов. Более полумиллиарда достались ему после боев против Мэнни Пакьяо и Конора Макгрегора (2015 и 2017 годы) в результате покупок 10 миллионов PPV (pay-per-view) – такая система наиболее популярна в боксе и MMA, когда зритель оплачивает одну отдельно взятую трансляцию.

Не зря одно из прозвищ Мейвезера – «Деньги», он – первый боксер средних весовых категорий, чьи заработки от PPV перешли $100-миллионный рубеж. Последний бой у него был с Конором, где он довел свой счет поединков до 50-0. В ноябре Мейвезер сообщил, что возобновит карьеру в 2020-м и выложил фото с президентом UFC Дэйной Уайтом.

Еще несколько особенностей рейтинга:

• Третьим в списке идет Лионель Месси, который был самым высокооплачиваемым спортсменом в 2019 году – $127 миллионов ($92 млн – по контракту с «Барселоной»).

• Федереру 38 лет, но его заработки были и будут высокими из-за 300-миллионного контракта с Uniqlo, который был заключен в прошлом году на десятилетний срок.

• У Роналду значительная часть доходов помимо футбола – самые популярные в мире страницы в инстаграме и фейсбуке.

• В топ-10 – представители шести разных видов спорта. Нет хоккеистов, бейсболистов и игроков в американский футбол.

• В рейтинге не были посчитаны заработки спортсменов после окончания карьеры, поэтому в десятке нет, например, Майкла Джордана или Кобе Брайанта.

• Единственная женщина в топ-40 – теннисистка Серена Уильямс, она заработала $215 миллионов.

Про деньги. Про большие деньги
Мы изучили 100-страничный отчет о зарплатах в спорте и вытащили главное – всего в семи абзацах
Самые большие доходы мира в исследовании France Football. Разбираем неожиданные моменты
Доход Хабиба – $11 млн. Сколько он получает от UFC и что еще приносит ему деньги
Что мы узнали из рейтинга зарплат русского хоккея
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Флойд Мейвезер
#Футбол
#Криштиану Роналду
#Лионель Месси
#Формула 1
#Леброн Джеймс
#бокс
#Теннис
#Роджер Федерер
#Кевин Дюрэнт
#баскетбол
#деньги
#Мэнни Пакьяо
#Тайгер Вудс
#гольф