Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов
Forbes подвел итоги десятилетия по заработкам спортсменов, определив топ-10 самых богатых за этот срок. В рейтинге учитывались зарплаты, призовые, различные бонусы, доходы от использования имиджевых прав.
Первая десятка выглядит так:
- Флойд Мейвезер (бокс) – $915 миллионов;
- Криштиану Роналду (футбол) – $800 млн;
- Лионель Месси (футбол) – $750 млн;
- Леброн Джеймс (баскетбол) – $680 млн;
- Роджер Федерер (теннис) – $640 млн;
- Тайгер Вудс (гольф) – $615 млн;
- Фил Микельсон (гольф) – $480 млн;
- Мэнни Пакьяо (бокс) – $435 млн;
- Кевин Дюрэнт (баскетбол) – $425 млн;
- Льюис Хэмилтон («Формула-1») – $400 млн.
Список возглавил боксер Флойд Мейвезер – он заработал $915 миллионов. Более полумиллиарда достались ему после боев против Мэнни Пакьяо и Конора Макгрегора (2015 и 2017 годы) в результате покупок 10 миллионов PPV (pay-per-view) – такая система наиболее популярна в боксе и MMA, когда зритель оплачивает одну отдельно взятую трансляцию.
Не зря одно из прозвищ Мейвезера – «Деньги», он – первый боксер средних весовых категорий, чьи заработки от PPV перешли $100-миллионный рубеж. Последний бой у него был с Конором, где он довел свой счет поединков до 50-0. В ноябре Мейвезер сообщил, что возобновит карьеру в 2020-м и выложил фото с президентом UFC Дэйной Уайтом.
Еще несколько особенностей рейтинга:
• Третьим в списке идет Лионель Месси, который был самым высокооплачиваемым спортсменом в 2019 году – $127 миллионов ($92 млн – по контракту с «Барселоной»).
• Федереру 38 лет, но его заработки были и будут высокими из-за 300-миллионного контракта с Uniqlo, который был заключен в прошлом году на десятилетний срок.
• У Роналду значительная часть доходов помимо футбола – самые популярные в мире страницы в инстаграме и фейсбуке.
• В топ-10 – представители шести разных видов спорта. Нет хоккеистов, бейсболистов и игроков в американский футбол.
• В рейтинге не были посчитаны заработки спортсменов после окончания карьеры, поэтому в десятке нет, например, Майкла Джордана или Кобе Брайанта.
• Единственная женщина в топ-40 – теннисистка Серена Уильямс, она заработала $215 миллионов.