Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов

Еще несколько особенностей рейтинга:

• Третьим в списке идет Лионель Месси, который был самым высокооплачиваемым спортсменом в 2019 году – $127 миллионов ($92 млн – по контракту с «Барселоной»).

• Федереру 38 лет, но его заработки были и будут высокими из-за 300-миллионного контракта с Uniqlo, который был заключен в прошлом году на десятилетний срок.

• У Роналду значительная часть доходов помимо футбола – самые популярные в мире страницы в инстаграме и фейсбуке.

• В топ-10 – представители шести разных видов спорта. Нет хоккеистов, бейсболистов и игроков в американский футбол.

• В рейтинге не были посчитаны заработки спортсменов после окончания карьеры, поэтому в десятке нет, например, Майкла Джордана или Кобе Брайанта.

• Единственная женщина в топ-40 – теннисистка Серена Уильямс, она заработала $215 миллионов.