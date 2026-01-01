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Роджер Федерер
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Роджер Федерер
Дата рождения
8 августа 1981 г.
Инфо
Швейцарский профессиональный теннисист, бывшая 1-я ракетка мира
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