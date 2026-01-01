Роджер Федерер

Дата рождения
8 августа 1981 г.
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Швейцарский профессиональный теннисист, бывшая 1-я ракетка мира
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Теннис
Роджер Федерер завершит карьеру в 41 год: он выиграл 20 «Больших шлемов» и выступал с 1998 года
#Роджер Федерер
Теннис
Федерер анонсировал возвращение летом 2022 года. Он пропустил остаток сезона из-за операции на колене
#Роджер Федерер
Теннис
🎾 Рублев опустился на шестую строчку в мировом рейтинге. Федерер вылетел из топ-10 впервые с 2017 года
#Андрей Рублев
Теннис
Федерер впервые с 2017 года покинет топ-10 мирового рейтинга. Он потерял позиции после трех операций на колене
#Роджер Федерер
Теннис
Федерер пропустит Олимпиаду из-за проблем с коленом. Это четвертый теннисист из топ-10, пропускающий ее
#Роджер Федерер
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Джокович в 20-й раз победил на турнирах «Большого шлема». Это повторение рекорда Надаля и Федерера
#Новак Джокович
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Федерер сыграл с мальчиком, которому пять лет назад пообещал не бросать теннис и дождаться его взросления
#Роджер Федерер
Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
#Роджер Федерер
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#Australian Open
Эко-активисты прессуют Федерера. Они играли в теннис в банке и захватили твиттер призывами
#Роджер Федерер
Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов
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Федерер перекрывает рекорды посещаемости тенниса. Уже готовится к февральскому шоу в Африке
#Роджер Федерер
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