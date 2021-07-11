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#Новак Джокович #Уимблдон #Роджер Федерер #Рафаэль Надаль

Джокович в 20-й раз победил на турнирах «Большого шлема». Это повторение рекорда Надаля и Федерера

11 июля, 19:42

Новак Джокович в финале «Уимблдона» победил Маттео Берреттини. Это его шестая победа на турнире в Лондоне в карьере.

  • Он четвертый теннисист, который выиграл «Уимблдон» три раза подряд (2018, 2019 и 2021). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
  • Джокович 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема»: шесть – на «Уимблдоне», две – на «Роллан Гаррос», девять – на Australian Open, три – на US Open.
  • Cтолько же общих побед у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Это рекорд.
  • Джоковичу 34 года. Он первая ракетка мира.
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Источник:
Гол.ру
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