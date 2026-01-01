Уимблдон

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Один из четырех турниров Большого шлема по теннису
Дата основания
1877 г.
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Теннис
🌱 Джокович после победы на «Уимблдоне» съел травинку и отпраздновал на трибуне
#Новак Джокович
Теннис
Джокович в 20-й раз победил на турнирах «Большого шлема». Это повторение рекорда Надаля и Федерера
#Новак Джокович
Теннис
🎾 Джокович третий год подряд выиграл «Уимблдон»
#Новак Джокович
Теннис
Кудерметова и Веснина проиграли «Уимблдон» в парном разряде 🎾
#Уимблдон
Теннис
Веснина и Кудерметова вышли в финал «Уимблдона» в парном разряде
#Уимблдон
Теннис
Берреттини стал первым теннисистом из Италии, вышедшим в одиночный финал «Уимблдона»
#Маттео Берреттини
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Материалы
Как западные медиа обсуждают победу на «Уимблдоне» теннисистки из России, которая выступала за Казахстан
#Елена Рыбакина
ATP и WTA лишили «Уимблдон» начисления очков из-за отстранения россиян и белорусов – так теннис признал дискриминацию
#Уимблдон
Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
#Эшли Барти
Как Джокович опять выиграл «Уимблдон»: повторил рекорд «Большого шлема», показал безумную растяжку и, конечно, съел травинку с газона
#Новак Джокович
«Худшее поражение – это решение не пытаться». Джокович как идеал мотивации
#Новак Джокович
Главная теннисистка мира на полтора года уходила в крикет. Теперь она выиграла «Уимблдон»
#Эшли Барти
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