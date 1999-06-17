Елена Рыбакина

Дата рождения
17 июня 1999 г.
Достижения
Победительница Уимблдона (2022)
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Материалы
Материалы
Как западные медиа обсуждают победу на «Уимблдоне» теннисистки из России, которая выступала за Казахстан
#Елена Рыбакина
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