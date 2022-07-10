Как западные медиа обсуждают победу на «Уимблдоне» теннисистки из России, которая выступала за Казахстан

• Председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт сказал, что доволен, как Великобритания ограничила российских и белорусских теннисистов. В то же время он сказал, что не считает победу Рыбакиной заслугой России.

• Джон Макинрой, бывшая первая ракетка мира и эксперт английских каналов на «Уимблдоне»: «Я просто думаю, что это странно. Я не хочу вдаваться в политику, но она русская, верно? Ее победа немного странная, потому что русских дисквалифицировали. Но она успешно выступила на «Уимблдоне».

• Журналист спортивного раздела USA Today Дэн Волкен написал: «В год, когда «Уимблдон» отстранил российских и белорусских игроков, Елена Рыбакина из Москвы, которая попала на турнир, потому что в 19 лет стала гражданкой Казахстана, выигрывает титул. Никаких эмоций».

• Адам Адикотт из UbiTennis сказал, что критиковать Рыбакину нелогично: «Если бы она сменила гражданство весной, то заслуживала бы критики. А так она давно играет за Казахстан».

• Журналист Сэм Стрит: «Елена Рыбакина становится чемпионкой «Уимблдона» из России в одиночном разряде в год, когда все игроки из России дисквалифицированы. Самый буквальный триумф вопреки всему».

• Тренер Рыбакиной Стефано Вуков, сказал, что он и Рыбакина много раз отвечали на вопрос о гражданстве. Вуков сказал, что сейчас Рыбакина больше связывает себя с Казахстаном: «Когда в 2018 году она сменила гражданство с российского на казахстанское, произошло практически то же самое, были похожие вопросы, только с другой стороны. Она уже привыкла. Мы привыкли к неоднозначным вопросам, но, по правде говоря, я не знаю, чего все добиваются. Елена долго сотрудничает с Федерацией тенниса Казахстана, здесь ее поддерживал президент Федерации, а также министр финансов. Они прекрасно к ней относились и очень ей помогали. Я уверен, что в данный момент она чувствует себя настоящей казахстанкой».

Как Рыбакина связана с Казахстаном

Елена Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года считалась российской теннисисткой. Но после – сменила гражданство на казахстанское. Причина одна – Федерация тенниса России не поддерживала Рыбакину. Казахстан же пообещал покрыть часть ее расходов в обмен на выступление на Кубке Федерации. До этого Рыбакина, как признавалась сама, думала о завершении карьеры, но до конца выбирала между учебой и спортом.

«У меня были предложения в университеты в Америке, но я даже не думала об этом, потому что хотела продолжать играть. У меня было около 15 предложений. Папа очень хотел, чтобы я поехала».