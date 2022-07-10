Как западные медиа обсуждают победу на «Уимблдоне» теннисистки из России, которая выступала за Казахстан
9 июля прошел финал «Уимблдона». В этот день встречались казахстанская теннисистка Елена Рыбакина со второй ракеткой мира Онс Жабер. Итог – победа Рыбакиной 3:6, 6:2, 6:2:
- 23-летняя Рыбакина стала самой молодой победительницей «Уимблдона» с 2011 года;
- Она получит 2 млн фунтов за победу;
- Рыбакина выиграла первый «Большой шлем».
Рыбакина выступает за Казахстан. Но до июня 2018-го она считалась российской спортсменкой. И только потом она сменила гражданство, а теперь – выиграла большой турнир.
Западные журналисты спорят, правильно ли пускать Рыбакину на турнир
В апреле «Уимблдон» отстранил российских и белорусских теннисистов. Спустя месяц после этого ATP и WTA лишили турнир возможности разыгрывать рейтинговые очки. Подробнее об этом мы рассказывали тут:
Сейчас, несмотря на запрет, в этом турнире побеждает теннисистка, которая родилась в России. И вот реакция на это журналистов из западных медиа и людей, близких к Рыбакиной и турниру:
• Журналист The Telegraph Оливер Браун написал материал вокруг фотографии, на которой герцогиня Кембриджская наградила Рыбакину. Браун выпустил его с заголовком: «Эта возмутительная фотография высмеивает дисквалификацию российских теннисистов на «Уимблдоне».
• Другой колумнист The Telegraph Саймон Бриггс сказал, что на «Уимблдоне» победила уроженка России, а не казахстанская теннисистка. И вот строчка из его текста:
«Следует признать, что в этом году на «Уимблдоне» нет рейтинговых очков из-за запрета на участие россиян. Это выглядит крайне иронично, потому что Рыбакина родилась и выросла в Москве. И только 4 года выступает за Казахстан».
Кстати, журналисты спрашивали Рыбакину, не беспокоится ли, что ее победа будет политизирована. Ответ: «Я давно играю за Казахстан. Я не знаю, что произойдет. И я ничего не смогу с этим поделать».
• Д’Арси Мэйн из ESPN не наезжал на Рыбакину, но отметил в своем тексте: «Рыбакина преуменьшила свою связь с Россией и сказала, что «очень счастлива» представлять Казахстан. Но она по-прежнему преимущественно проживает в Москве, и это добавило интриги награждению».
• Журналисты The Times обсуждали победу Рыбакиной как казахстанской теннисистки, которая родилась в России. Но во время полуфинала «Уимблдона» у сайта вышел текст: «Россия может посмеяться последней, когда Елена Рыбакина выйдет в финал «Уимблдона».
• Председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт сказал, что доволен, как Великобритания ограничила российских и белорусских теннисистов. В то же время он сказал, что не считает победу Рыбакиной заслугой России.
• Джон Макинрой, бывшая первая ракетка мира и эксперт английских каналов на «Уимблдоне»: «Я просто думаю, что это странно. Я не хочу вдаваться в политику, но она русская, верно? Ее победа немного странная, потому что русских дисквалифицировали. Но она успешно выступила на «Уимблдоне».
• Журналист спортивного раздела USA Today Дэн Волкен написал: «В год, когда «Уимблдон» отстранил российских и белорусских игроков, Елена Рыбакина из Москвы, которая попала на турнир, потому что в 19 лет стала гражданкой Казахстана, выигрывает титул. Никаких эмоций».
• Адам Адикотт из UbiTennis сказал, что критиковать Рыбакину нелогично: «Если бы она сменила гражданство весной, то заслуживала бы критики. А так она давно играет за Казахстан».
• Журналист Сэм Стрит: «Елена Рыбакина становится чемпионкой «Уимблдона» из России в одиночном разряде в год, когда все игроки из России дисквалифицированы. Самый буквальный триумф вопреки всему».
• Тренер Рыбакиной Стефано Вуков, сказал, что он и Рыбакина много раз отвечали на вопрос о гражданстве. Вуков сказал, что сейчас Рыбакина больше связывает себя с Казахстаном: «Когда в 2018 году она сменила гражданство с российского на казахстанское, произошло практически то же самое, были похожие вопросы, только с другой стороны. Она уже привыкла. Мы привыкли к неоднозначным вопросам, но, по правде говоря, я не знаю, чего все добиваются. Елена долго сотрудничает с Федерацией тенниса Казахстана, здесь ее поддерживал президент Федерации, а также министр финансов. Они прекрасно к ней относились и очень ей помогали. Я уверен, что в данный момент она чувствует себя настоящей казахстанкой».
Как Рыбакина связана с Казахстаном
Елена Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года считалась российской теннисисткой. Но после – сменила гражданство на казахстанское. Причина одна – Федерация тенниса России не поддерживала Рыбакину. Казахстан же пообещал покрыть часть ее расходов в обмен на выступление на Кубке Федерации. До этого Рыбакина, как признавалась сама, думала о завершении карьеры, но до конца выбирала между учебой и спортом.
«У меня были предложения в университеты в Америке, но я даже не думала об этом, потому что хотела продолжать играть. У меня было около 15 предложений. Папа очень хотел, чтобы я поехала».
В конце концов она выбрала спорт и приняла казахстанское гражданство из-за родителей. Ее мама и папа – уроженцы Казахстана. Вот, что она сама говорила о своем выборе после 2018-го:
- «Это было очень удачное время. Я искала помощи. Они верили в меня. Так что, я думаю, это было очень хорошее сочетание. Мы просто нашли друг друга»;
- «В Казахстане мне очень помогли. Я чувствую огромную поддержку людей, и мне кажется, что мои результаты помогают спорту в Казахстане. Там в меня поверили и сделали все возможное, чтобы я могла играть и прогрессировать. Мне предоставили все условия для тренировок. Конечно, это мне очень помогло»;
- «У меня больше нет российского паспорта, потому что двойное гражданство запрещено. У меня нет никаких связей с Федерацией тенниса России».
Сейчас она живет и тренируется в Братиславе и не думает о возвращении к России: «Я, честно говоря, об этом не думала. В принципе, я хотела бы представлять Казахстан в дальнейшем, так как мне помогли в достаточно трудный период. Не знаю, как сложится дальше, но сейчас точно эта история для меня закрыта».