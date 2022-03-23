  1. Главная
  2. Теннис
  3. Материалы
  4. Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
Эшли Барти
Ролан Гаррос
Уимблдон
US Open
Australian Open
Поделиться:
Комментарии:
0
#Эшли Барти #Ролан Гаррос #Уимблдон #US Open #Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»

46 минут назад

WTA

«Сложно произносить это. Но я счастлива и готова к этому. Я понимаю, что сейчас для меня это правильный выбор», – сказала Эшли Барти, объявляя о завершении карьеры.

Ей 25 лет, она в течение 121 недели занимала первую строчку мирового рейтинга, выиграла 15 титулов в одиночном разряде и 12 в парном. Среди них все четыре турнира серии «Большого шлема» – главных теннисных соревнований.

🏆 Us Open-2018, парный

🏆 «Ролан Гаррос»-2019, одиночка

🏆 «Уимблдон»-2021, одиночка

🏆 Australian Open-2022, одиночка

Барти объяснила, что ее главной мечтой в спорте была победа на «Уимблдоне». Она добилась ее в 2021 году  – и тот момент, по ее словам, «многое изменил». Она много рассуждала о нем и пыталась прояснить свои чувства. В конце концов Барти решила, что самым подходящим «завершением путешествия» была бы победа на предстоящем Australian Open.

Турнир прошел в начале 2022 года. Барти выиграла все семь матчей, не отдав соперницам ни сета, и стала первой за 44 года австралийкой, победившей на домашнем «Шлеме». Этот турнир и стал последним для нее – спустя два месяца она объявила о завершении карьеры.

«Я знаю, сколько работы нужно, чтобы извлечь из себя лучшее. Во мне этого больше нет. У меня нет физического драйва, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросить себе вызов на самом высоком уровне. Думаю, я осознаю, что абсолютно выдохлась».

Барти после победы на «Ролан Гаррос»

WTA

Барти уже уходила из тенниса, когда ей было 18 лет. К тому моменту она была одной из лучших теннисисток в парном разряде, но все равно взяла перерыв из-за давления профессионального спорта. «Я хотела испытать жизнь обычной девочки-подростка и испытать обычный опыт». Во время перерыва она занялась крикетом, но спустя 17 месяцев вернулась в теннис.

«На втором этапе моей карьеры во мне произошел сдвиг: мое счастье не зависело от результатов, а успех для меня стал осознанием того, что я отдала абсолютно все, что могла».

Барти сказала, что никогда не разлюбит теннис, но теперь займется «другим этапом своей жизни».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Главная теннисистка мира на полтора года уходила в крикет. Теперь она выиграла «Уимблдон»
Уимблдон застраховался от пандемии 17 лет назад. Тогда все посмеивались – но сейчас та страховка дала 141 млн
Как Джокович опять выиграл «Уимблдон»: повторил рекорд «Большого шлема», показал безумную растяжку и, конечно, съел травинку с газона
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые