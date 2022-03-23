Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»

«Сложно произносить это. Но я счастлива и готова к этому. Я понимаю, что сейчас для меня это правильный выбор», – сказала Эшли Барти, объявляя о завершении карьеры.

Ей 25 лет, она в течение 121 недели занимала первую строчку мирового рейтинга, выиграла 15 титулов в одиночном разряде и 12 в парном. Среди них все четыре турнира серии «Большого шлема» – главных теннисных соревнований.

🏆 Us Open-2018, парный

🏆 «Ролан Гаррос»-2019, одиночка

🏆 «Уимблдон»-2021, одиночка

🏆 Australian Open-2022, одиночка

Барти объяснила, что ее главной мечтой в спорте была победа на «Уимблдоне». Она добилась ее в 2021 году – и тот момент, по ее словам, «многое изменил». Она много рассуждала о нем и пыталась прояснить свои чувства. В конце концов Барти решила, что самым подходящим «завершением путешествия» была бы победа на предстоящем Australian Open.

Турнир прошел в начале 2022 года. Барти выиграла все семь матчей, не отдав соперницам ни сета, и стала первой за 44 года австралийкой, победившей на домашнем «Шлеме». Этот турнир и стал последним для нее – спустя два месяца она объявила о завершении карьеры.

«Я знаю, сколько работы нужно, чтобы извлечь из себя лучшее. Во мне этого больше нет. У меня нет физического драйва, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросить себе вызов на самом высоком уровне. Думаю, я осознаю, что абсолютно выдохлась».