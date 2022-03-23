Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
«Сложно произносить это. Но я счастлива и готова к этому. Я понимаю, что сейчас для меня это правильный выбор», – сказала Эшли Барти, объявляя о завершении карьеры.
Ей 25 лет, она в течение 121 недели занимала первую строчку мирового рейтинга, выиграла 15 титулов в одиночном разряде и 12 в парном. Среди них все четыре турнира серии «Большого шлема» – главных теннисных соревнований.
🏆 Us Open-2018, парный
🏆 «Ролан Гаррос»-2019, одиночка
🏆 «Уимблдон»-2021, одиночка
🏆 Australian Open-2022, одиночка
Барти объяснила, что ее главной мечтой в спорте была победа на «Уимблдоне». Она добилась ее в 2021 году – и тот момент, по ее словам, «многое изменил». Она много рассуждала о нем и пыталась прояснить свои чувства. В конце концов Барти решила, что самым подходящим «завершением путешествия» была бы победа на предстоящем Australian Open.
Турнир прошел в начале 2022 года. Барти выиграла все семь матчей, не отдав соперницам ни сета, и стала первой за 44 года австралийкой, победившей на домашнем «Шлеме». Этот турнир и стал последним для нее – спустя два месяца она объявила о завершении карьеры.
«Я знаю, сколько работы нужно, чтобы извлечь из себя лучшее. Во мне этого больше нет. У меня нет физического драйва, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросить себе вызов на самом высоком уровне. Думаю, я осознаю, что абсолютно выдохлась».
Барти уже уходила из тенниса, когда ей было 18 лет. К тому моменту она была одной из лучших теннисисток в парном разряде, но все равно взяла перерыв из-за давления профессионального спорта. «Я хотела испытать жизнь обычной девочки-подростка и испытать обычный опыт». Во время перерыва она занялась крикетом, но спустя 17 месяцев вернулась в теннис.
«На втором этапе моей карьеры во мне произошел сдвиг: мое счастье не зависело от результатов, а успех для меня стал осознанием того, что я отдала абсолютно все, что могла».
Барти сказала, что никогда не разлюбит теннис, но теперь займется «другим этапом своей жизни».