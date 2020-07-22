Уимблдон застраховался от пандемии 17 лет назад. Тогда все посмеивались – но сейчас та страховка дала 141 млн

В 2020-м впервые со времен войны отменился Уимблдон. Финансовые последствия:

❌ Потеря доходов в 310 миллионов долларов (билеты, телеправа, спонсоры и т.д.).

💵 Сохранение призового фонда в 42 миллиона.

🥬 Минус два миллиона от общего бюджета. Это первоначальные траты, которые уже никак не вернутся.

Даже в условиях отмены всех матчей Уимблдон все же немного заработал. В 2003-м организаторы застраховали турнир на случай пандемии. Изначально пункта об этом в страховке не было, но после вспышки атипичной пневмонии в 2003-м его добавили.