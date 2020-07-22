Уимблдон застраховался от пандемии 17 лет назад. Тогда все посмеивались – но сейчас та страховка дала 141 млн
В 2020-м впервые со времен войны отменился Уимблдон. Финансовые последствия:
❌ Потеря доходов в 310 миллионов долларов (билеты, телеправа, спонсоры и т.д.).
💵 Сохранение призового фонда в 42 миллиона.
🥬 Минус два миллиона от общего бюджета. Это первоначальные траты, которые уже никак не вернутся.
Даже в условиях отмены всех матчей Уимблдон все же немного заработал. В 2003-м организаторы застраховали турнир на случай пандемии. Изначально пункта об этом в страховке не было, но после вспышки атипичной пневмонии в 2003-м его добавили.
Forbes показывает такую схему:
- С 2003-го каждый год организаторы тратят 2 миллиона долларов на взносы по страховке Уимблдона от непредвиденных случаев (один из них – пандемия).
Впервые, когда Уимблдон потратился на страховку от пандемии, международная Федерации тенниса назвала эти действия недальновидными и наносящими ущерб финансовой ситуации Уимблдона.
- Еще был один страховой взнос вне плана. Медиа называют разные числа: от 10 до 20 миллионов. То есть в сумме за 17 лет на страховку от пандемии Уимблдон перевел от 44 до 54 миллионов.
- Из-за отмены Уимблдона страховая компания выплатит ему 141 миллион долларов.
- Forbes не знает, как Уимблдон получит деньги в этом случае: разовой выплатой или несколькими траншами.
Тогда в теннисе только Уимблдон застраховался на случай пандемии, а все остальные турниры Большого шлема проигнорировали эту тему. Сейчас же в самом начале пандемии вице-президент федерации тенниса Германии Дик Хорсдорф сказал:
«Уимблдон был единственным турниром, который застраховал себя от потерь из-за массового заражения, хотя в 2003-м ничего не предвещало повторение. Благодаря этому все остальные соревнования Большого шлема получают убытки в отчетности. Расходы Уимблдона же сведены к нулю. Тогда все отнеслись к этому легкомысленно, сейчас только британцы чувствуют себя комфортно. Молодцы».
Изначально представители Уимблдона не комментировали эту тему. Как только о ней громко заговорили Forbes, Times, The Guardian, генеральный директор Всеанглийского клуба Ричард Льюис косвенно подтвердил ее (сказал, что благодаря некоторым факторам у Уимблдона даже будет небольшая прибыль). Но о сумме он ничего не сказал.
Еще одно важное замечание: если Уимблдон отменят и в 2021-м, то организаторы уже ничего не получат (из-за общей ситуации). Ричард Льюис уверен, что это не повлияет на бюджет турнира и всего британского тенниса. В будущем, когда экономика стран восстановится после пандемии коронавируса, Уимблдон вернется к этой страховке.