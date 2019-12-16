Больше сотни теннисистов мира подозреваются в договорняках. Организатор – армянская мафия

Что произошло?

Немецкий телеканал ZDF и газета Die Welt сообщили, что сразу 135 теннисистов заподозрили в участии в договорных матчах. Расследование проводят службы из Бельгии, Франции, Испании и США. Оно пока не завершено, а итоги могут быть опубликованы позже.

Как это организовано?

По данным федеральной прокуратуры Бельгии, организацией занимается армянская мафиозная сеть, которая работает в семи европейских странах. Испанские власти подтверждают информацию – действительно, в этом участвует армянская группировка, заработавшая миллионы евро за несколько лет.

На договорные матчи делались сотни ставок, чей общий размер достигал десятков тысяч евро. Заместитель генпрокурора Бельгии Эрик Бишоп говорит, что мафия работала очень структурированно: одни люди занимались счетами, другие – отмыванием денег, третьи – контактами со спортсменами.