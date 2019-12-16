Больше сотни теннисистов мира подозреваются в договорняках. Организатор – армянская мафия
Что произошло?
Немецкий телеканал ZDF и газета Die Welt сообщили, что сразу 135 теннисистов заподозрили в участии в договорных матчах. Расследование проводят службы из Бельгии, Франции, Испании и США. Оно пока не завершено, а итоги могут быть опубликованы позже.
Как это организовано?
По данным федеральной прокуратуры Бельгии, организацией занимается армянская мафиозная сеть, которая работает в семи европейских странах. Испанские власти подтверждают информацию – действительно, в этом участвует армянская группировка, заработавшая миллионы евро за несколько лет.
На договорные матчи делались сотни ставок, чей общий размер достигал десятков тысяч евро. Заместитель генпрокурора Бельгии Эрик Бишоп говорит, что мафия работала очень структурированно: одни люди занимались счетами, другие – отмыванием денег, третьи – контактами со спортсменами.
Кто еще подтвердил действие системы?
С обоими немецкими СМИ связался аргентинский теннисист Марко Трунжеллити. Вот что он рассказал им:
- В договорных матчах участвуют нетоповые теннисисты, но есть и спортсмены, которые входят в топ-50;
- В 2015-м он получил предложение поучаствовать в договорняке. За игру на турнире ITF Futures предлагалось две-три тысячи долларов, за матч в ATP Challenger – пять-десять тысяч, за игру на ATP более высокого уровня – уже 50-100 тысяч;
- Трунжеллити подал жалобу в организацию Tennis Integrity Unit, которая борется с договорняками;
- Он участвовал в процессах над теннисистами Корией, Кикером и Эрасом, которых подозревали в участии в договорных матчах. Первый отделался двухмесячной дисквалификацией, двое других получили по три года;
- Из-за этих процессов к Трунжеллити ухудшилось отношение в Аргентине (игрока обвинили в шпионаже и стукачестве), поэтому он больше не ездит туда на турниры.
Кто сейчас под подозрением?
ZDF и Die Welt уверены: среди 135 теннисистов есть один из топ-30, на счету которого также три выигранных титула ATP. Под эти критерии попадают пятеро: Диего Шварцман, Николоз Басилашвили, Бенуа Пэр, Маттео Берреттини, Алекс де Минаур.
Есть еще пять обладателей трех побед в ATP, которые были в топ-30 раньше: Андреас Сеппи, Жоао Соуза, Александр Долгополов, Виктор Троицки, Дамир Джумхур.
Из них были вопросы к Долгополову, на чей матч против Тиаго Монтейры был приостановлен прием ставок. А Троицки привлек внимание, когда проиграл матч, в котором вел 6:1, 5:1 и 40:15 в седьмом гейме.
В теннисе правда много договорняков?
В декабре 2018 года появился отчет о проблеме договорных матчей и коррупции в теннисе. Один из его авторов Адам Льюис заявил, что в этом виде спорта их организуется гораздо больше, чем в любых других. Например, в 2016 году количество договорняков в теннисе достигло 60 тысяч. Особенно много их в матчах низших лиг, где нет телевидения, как правило, в этом замешаны и судьи.
Что будет, если предложат сыграть договорняк, а теннисист откажется, но никому об этом не расскажет?
Может нарваться на дисквалификацию. В 2010 году российская теннисистка Екатерина Бычкова заплатила штраф в $5000 и не могла играть целый месяц из-за того, что не сообщила о предложении провести договорной матч:
«Фактически я стала жертвой показательного процесса – ввели новое правило, о котором я не знала. Мне кто-то написал, я отказалась, а потом об этом вдруг вышла статья в Wall Street Journal, мировом нью-йоркском издании. Откуда там могло взяться интервью с парнем, который мне написал, что он вроде бы откуда-то из Уфы, я не знаю, честно. Словом, получилась абсолютная глупость, к которой я абсолютно не была готова».