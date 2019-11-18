Циципас избавился от соцсетей, но развивает влог, от которого в восторге даже Шарапова
Стефанос Циципас завершил 2019-й год победой на Итоговом турнире ATP. Он выиграл группу, затем выбил в полуфинале Федерера, а в финальной игре был сильнее Тима. 21-летний грек выиграл главный трофей в карьере. Причем Итоговый турнир был для него дебютным.
Уже в качестве чемпиона Циципас дал интервью, в котором подтвердил ранее принятое решение отказаться от соцсетей. «Я уже так давно ими не пользовался, что теперь это моя новая фобия. Утром Патрик Муратоглу смотрел ленту инстаграма, а я сильно занервничал, видеть посты других людей – это дискомфорт. Раньше соцсети занимали все мое свободное время, сейчас мне это не нужно. Это просто потеря энергии для моего мозга и мышления».
Еще в сентябре Циципас сообщил, что уходит из твиттера на некоторое время. Его 137 тысяч подписчиков прочитали: «Может, увидимся через месяц или год». Решение было принято из-за излишнего давления: «Ситуация в них стала хаотичной, поэтому я решил на время убрать их из своей жизни».
Через неделю после этого грек показал фото с Федерером и похвастался в инстаграме: «Мой уход из соцсетей остается в силе. Я уже две недели без приложений, если честно, это прекрасные ощущения! С этого момента все посты и общение в соцсетях будут осуществляться агентством».
Активность не прекратилась, 700 тысяч подписчиков почти регулярно видят обновления (в твиттере их поменьше) – с тех пор вышло много постов, а в комментариях подозревают, что некоторые из них все-таки делает сам Циципас.
Вероятно, одной из причин пойти на такой радикальный для современной спортивной звезды шаг послужило его интервью в конце лета. Циципас проиграл в первом же круге US Open и поделился психологическими проблемами: «Мне кажется, что я постоянно делаю одно и то же. Мой мозг уже не справляется. Я не испытываю вдохновения. Я играю, и нет ощущения, что я что-то преследую». Возможно, в жизни нужно было изменить что-то кардинально.
Еще одна причина – не все понимали, что имеет в виду Циципас в своих постах. Например, он выкладывал античные цитаты, потом признавался, что понятия не имеет об их значениях: «Мне это кажется прикольным. Не знаю почему». В августе грек под впечатлением от Нью-Йорка написал: «Здорово, как много разных звуков можно тут услышать. Просто закройте глаза и впитывайте!». «Что за хрень?» – отреагировал австралийский теннисист Ник Кириос.
Или однажды Циципас написал, что все призовые с турнира «Ролан Гаррос» ушли на покупку одного мороженого, что у некоторых пользователей вызвало гнев в комментариях наряду с советами быть поскромнее.
Циципас позже объяснил свою активность: «Все эти твиты, которые похожи на набор слов – это такой взгляд глазами художника. Дети в школе, например, это не понимали. Меня много травили, помню, что было тяжело. Я старался отстраняться и быть спокойным, когда ко мне начинали приставать, но не всегда было просто сохранять ясность мысли».
И еще одно важное откровение, подчеркивающее желание Циципаса сейчас быть более открытым: «В детстве я боялся быть отвергнутым, поэтому никогда не мог открыться и сказать, что я на самом деле чувствую. Но я повзрослел, и сейчас мне легче. Взросление помогает не только в теннисе, но и в жизни».
Странный эпизод случился зимой – в сторис инстаграма Циципаса были выложены скрины переписки с известной теннисисткой Наоми Осакой. Позже они были удалены, а грек возмутился, что его аккаунт взломали. В переписке ничего особенного не было – обсудили свои аккаунты и общение с другими теннисистами, Циципас сказал, что у него практически нет друзей, Осака призналась, что сама почти не выходит на контакт.
Если по твиттеру/инстаграмы у его подписчиков разные мнения, то ютуб-канал Циципаса хвалят даже знаменитости. Там у него 164 тысячи подписавшихся, и в последнее время он примерно раз в неделю выкладывает новые видео. Ролики исполнены и смонтированы очень качественно. Циципас рассказывал, что хочет поделиться с людьми, как это вообще – быть теннисистом, выкладывает видео с тренировок и туров. Но при этом не ведет себя круче, чем он есть на самом деле, что подмечают зрители.
Осака прокомментировала видеоклипы так: «В них вложено очень много работы, и мне показалось, что это очень круто – иметь что-то, помимо тенниса, куда ты можешь направить свою энергию»
В восторге даже Мария Шарапова, от которой не так уж просто получить похвалу.
Своими ориентирами в создании видео Циципас назвал популярных ютуберов Кейси Нейстата и Питера Маккинона – а те сразу же предложили посотрудничать.
Работа с видео отличается от твиттера и инстаграма, поэтому ясно, что они ему быстро наскучили. Ютуб – другое дело, Циципас сам монтирует ролики и считает свое творчество возможностью высказаться и показать свою индивидуальность. Пусть продолжает. У него отлично получается.