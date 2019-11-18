Циципас избавился от соцсетей, но развивает влог, от которого в восторге даже Шарапова

Стефанос Циципас завершил 2019-й год победой на Итоговом турнире ATP. Он выиграл группу, затем выбил в полуфинале Федерера, а в финальной игре был сильнее Тима. 21-летний грек выиграл главный трофей в карьере. Причем Итоговый турнир был для него дебютным.

Уже в качестве чемпиона Циципас дал интервью, в котором подтвердил ранее принятое решение отказаться от соцсетей . «Я уже так давно ими не пользовался, что теперь это моя новая фобия. Утром Патрик Муратоглу смотрел ленту инстаграма, а я сильно занервничал, видеть посты других людей – это дискомфорт. Раньше соцсети занимали все мое свободное время, сейчас мне это не нужно. Это просто потеря энергии для моего мозга и мышления».