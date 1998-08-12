Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Теннис
Спортсмен
Стефанос Циципас
Поделиться:
Стефанос Циципас
Дата рождения
12 августа 1998 г.
Достижения
Победитель итогового турнира ATP 2019 г.
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Теннис
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open. Там он сыграет с Надалем
#Даниил Медведев
28 января, 14:27
Теннис
Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев
#Итоговый турнир ATP
05 ноября 2021, 18:50
Теннис
Циципас вылетел с US Open от 18-летнего Алькараса – самого молодого теннисиста с 1973 года, победившего соперника из топ-3
#Стефанос Циципас
04 сентября 2021, 10:30
Теннис
Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». В финале победил Циципаса
#Новак Джокович
13 июня 2021, 20:23
Теннис
Джокович обыграл Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос». Он сыграет с Циципасом
#Ролан Гаррос
12 июня 2021, 00:40
Теннис
🎾 Медведев вылетел с «Ролан Гаррос» после четвертьфинала. До этого четыре года подряд вылетал после первого матча
#Даниил Медведев
09 июня 2021, 09:22
Все новости
Материалы
«Ты тупой? Смотри на меня!» Медведев накричал на судью, но прошел в финал и извинился
#Даниил Медведев
28 января, 15:29
Грек Циципас ест бутерброд с черной икрой под гимн России. «Скажи мне, что ты русский, не говоря это»
#Стефанос Циципас
23 декабря 2021, 15:53
Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
19 июля 2021, 18:24
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
15 ноября 2020, 14:30
Новый Кубок ATP – сплошные нервы. Агрессии и маты в сторону родителей, психи на судей и зрителей
#Кубок ATP
10 января 2020, 13:58
Циципас избавился от соцсетей, но развивает влог, от которого в восторге даже Шарапова
#Стефанос Циципас
18 ноября 2019, 19:17
Все материалы