Стефанос Циципас

Дата рождения
12 августа 1998 г.
Достижения
Победитель итогового турнира ATP 2019 г.
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Циципас избавился от соцсетей, но развивает влог, от которого в восторге даже Шарапова
#Стефанос Циципас
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