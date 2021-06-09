🎾 Медведев вылетел с «Ролан Гаррос» после четвертьфинала. До этого четыре года подряд вылетал после первого матча

Для Медведева этот розыгрыш «Ролан Гаррос» был самым продолжительным в карьере. Он выиграл четыре матча и вылетел с турнира после пятого. До этого он в течение четырех лет вылетал в первом же круге:

❌ 2021 – 1/4 финала

❌ 2020 – первый круг

❌ 2019 – первый круг

❌ 2018 – первый круг

❌ 2017 – первый круг

«Ролан Гаррос» – один из четырех главных теннисных турниров. Он проводится на грунте, это покрытие для Медведева наиболее сложное. Перед стартом этого «Ролан Гаррос» у него было 11 побед на грунте против 20 поражений. Все свои титулы (10) он взял на харде.