Даниил Медведев
Ролан Гаррос
Стефанос Циципас
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#Даниил Медведев #Ролан Гаррос #Стефанос Циципас

🎾 Медведев вылетел с «Ролан Гаррос» после четвертьфинала. До этого четыре года подряд вылетал после первого матча

10 часов назад

Даниил Медведев в трех сетах проиграл Стефаносу Циципасу в 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 3:6, 6:7 (3:7), 5:7.

Для Медведева этот розыгрыш «Ролан Гаррос» был самым продолжительным в карьере. Он выиграл четыре матча и вылетел с турнира после пятого. До этого он в течение четырех лет вылетал в первом же круге:

❌ 2021 – 1/4 финала

❌ 2020 – первый круг

❌ 2019 – первый круг

❌ 2018 – первый круг

❌ 2017 – первый круг

«Ролан Гаррос» – один из четырех главных теннисных турниров. Он проводится на грунте, это покрытие для Медведева наиболее сложное. Перед стартом этого «Ролан Гаррос» у него было 11 побед на грунте против 20 поражений. Все свои титулы (10) он взял на харде.

  • Стефанос Циципас в полуфинале сыграет с Александром Зверевым.
  • Другая полуфинальная пара еще не определилась.
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Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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