Даниил Медведев
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Новак Джокович
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#Даниил Медведев #Новак Джокович #Теннис #ATP

Медведев – второй теннисист мира. Как ему стать первым? Это реально? Как рассчитывается рейтинг ATP?

43 минуты назад

Даниил Медведев выиграл десятый турнир ATP в карьере. Недавно он добрался и до финала Australian Open. Все это позволило забраться на вторую строчку рейтинга ATP.

Впереди только Новак Джокович.

Как рассчитывается рейтинг ATP?

Впервые он был введен в 1973 году, а в 2009-м произведены корректировки.

  • Наибольшее количество очков приносят турниры «Большого шлема» – 2000 за победу, 1200 за финал, 720 – за полуфинал и так далее.
  • Серия ATP 1000, куда входят девять турниров ATP за год, приносит победителю 1000 очков, финалисту – 600, полуфиналисту – 360.
  • В сериях ATP 500 и ATP 250 чемпионы получают соответственно 500 и 250 очков, челленджеры – меньше, там зависит от турнира.

Очки списываются по истечении 12 месяцев. Так что в случае пропуска турнира или поражения в первых раундах теннисист рискует потерять позиции и упасть в рейтинге.

С 2000 по 2008 был еще и ATP Race – рейтинг только лишь текущего сезона, но позже он был упразднен.

Как сейчас выглядит рейтинг?

Джокович прилично опережает всех, у Медведева есть минимальное преимущество перед Джоковичем, а между четвертым и пятым местами разница почти в 2000 очков.

В десятке есть еще один российский теннисист – Андрей Рублев.

Медведев – второй в рейтинге. Почему это важно?

С июля 2005 года на первых двух позициях были только четыре теннисиста – Джокович, Федерер, Надаль и Маррэй. Последним не из этой компании на втором месте был Лейтон Хьюитт. За неполные 16 лет Медведев – всего пятый теннисист на одной из первых двух строчек рейтинга.

Еще Медведев – третий российский теннисист, который забрался в рейтинге так высоко. Первые два – Марат Сафин и Евгений Кафельников, которые поднимались и на первое место.

Когда он сможет стать первым?

В марте 2020-го во время пандемии коронавируса ATP заморозила рейтинг игроков, перестав списывать очки. В марте 2021-го были внесены изменения – рейтинг заморожен, но частично: очки будут списаны наполовину. Ожидается, что в августе рейтинг будет восстановлен по обычной схеме.

Даже при таких раскладах Медведев может побороться за первую строчку. Весной состоятся четыре турнира серии «Мастерс», а на них в прошлых сезонах Медведев заработал мало очков – именно это количество и спишется. Напротив, Джокович выиграл в 2019 году турнир в Мадриде, а через год – в Риме, поэтому у него спишется большое количество баллов.

Рейтинг частично заморожен, поэтому стремительной потери баллов у Джоковича не будет, но многое зависит от успехов Медведева весной. Шанс побороться за первую строчку есть.

Что про это говорят?

Мнение Шамиля Тарпищева: «Во многом зависит от результатов Джоковича. Но, думаю, при нормальном стечении обстоятельств Даня сможет быть первой ракеткой мира в сентябре».

В феврале он же комментировал так перед финалом Australian Open: «При такой игре к лету будет первым в рейтинге. А если так случится, то, скорее всего, впервые в истории наш теннисист и на конец года будет лидером». Но тогда Медведев проиграл Джоковичу.

В начале марта Медведев проиграл Душану Лайовичу на турнире в Роттердаме в первом же круге. «У меня был шанс обеспечить себе вторую строчку в Роттердаме, если бы я дошел до финала. Так что я был расстроен, что стану №2 без хорошего результата», – вспоминал он.

И все же стал с хорошим результатом, потому что выиграл турнир в Марселе, хотя и без него бы вышел на второе место: «Знаю, что не победа здесь принесла мне очки, чтобы стать вторым номером, но это здорово для самооценки – и выиграть турнир, и стать вторым в рейтинге. Мне очень нравится число 10. Оно уже двузначное, о чем я мечтал еще ребенком».

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Все фото: XinHua / Global Look Press
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