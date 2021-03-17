Медведев – второй теннисист мира. Как ему стать первым? Это реально? Как рассчитывается рейтинг ATP?

Даниил Медведев выиграл десятый турнир ATP в карьере. Недавно он добрался и до финала Australian Open. Все это позволило забраться на вторую строчку рейтинга ATP.

Впереди только Новак Джокович.

Как рассчитывается рейтинг ATP?

Впервые он был введен в 1973 году, а в 2009-м произведены корректировки.

Наибольшее количество очков приносят турниры «Большого шлема» – 2000 за победу, 1200 за финал, 720 – за полуфинал и так далее.

Серия ATP 1000, куда входят девять турниров ATP за год, приносит победителю 1000 очков, финалисту – 600, полуфиналисту – 360.

В сериях ATP 500 и ATP 250 чемпионы получают соответственно 500 и 250 очков, челленджеры – меньше, там зависит от турнира.

Очки списываются по истечении 12 месяцев. Так что в случае пропуска турнира или поражения в первых раундах теннисист рискует потерять позиции и упасть в рейтинге.

С 2000 по 2008 был еще и ATP Race – рейтинг только лишь текущего сезона, но позже он был упразднен.

Как сейчас выглядит рейтинг?

Джокович прилично опережает всех, у Медведева есть минимальное преимущество перед Джоковичем, а между четвертым и пятым местами разница почти в 2000 очков.

В десятке есть еще один российский теннисист – Андрей Рублев.