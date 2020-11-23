Глубже узнаем Медведева: не рассказывает о жене, любил учиться, кардиолог запрещал ему спорт

Не успел родиться во Франции

Об этом рассказывали родители. В 1996 году они думали о том, чтобы уехать из России в другую страну. Ездили в путешествие, посетили несколько стран, разговаривали с русскими там и выбрали Францию: «Это единственная страна в Европе, в которой, когда ему исполнится 18, он сможет, если захочет, автоматически получить местный паспорт».

Мама Медведева купила шубу, чтобы во время полета в самолете живот не был так заметен, наметили поездку на март, а сын родился в феврале – на восьмом месяце. В Москве.

В детстве профессионально спортом заниматься было нельзя

Его мама рассказывала, что в шесть лет у сына такую фразу сказал кардиолог на плановом осмотре.

«У Дани были проблемы со здоровьем. Когда ему было шесть, мы пошли на плановый осмотр к кардиологу. Тогда у меня не было никаких мыслей о его спортивной карьере. И врач говорит: «Вам нельзя профессионально заниматься спортом». — «Да мы и не собирались. Нельзя и нельзя».

Детские проблемы со временем ушли. Появились другие – например, с коленом. Про кардиолога родители не вспоминали.