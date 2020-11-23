Глубже узнаем Медведева: не рассказывает о жене, любил учиться, кардиолог запрещал ему спорт
Не успел родиться во Франции
Об этом рассказывали родители. В 1996 году они думали о том, чтобы уехать из России в другую страну. Ездили в путешествие, посетили несколько стран, разговаривали с русскими там и выбрали Францию: «Это единственная страна в Европе, в которой, когда ему исполнится 18, он сможет, если захочет, автоматически получить местный паспорт».
Мама Медведева купила шубу, чтобы во время полета в самолете живот не был так заметен, наметили поездку на март, а сын родился в феврале – на восьмом месяце. В Москве.
В детстве профессионально спортом заниматься было нельзя
Его мама рассказывала, что в шесть лет у сына такую фразу сказал кардиолог на плановом осмотре.
«У Дани были проблемы со здоровьем. Когда ему было шесть, мы пошли на плановый осмотр к кардиологу. Тогда у меня не было никаких мыслей о его спортивной карьере. И врач говорит: «Вам нельзя профессионально заниматься спортом». — «Да мы и не собирались. Нельзя и нельзя».
Детские проблемы со временем ушли. Появились другие – например, с коленом. Про кардиолога родители не вспоминали.
Ему нравилось учиться
Даниил Медведев занимался теннисом с шести лет. К тому времени он уже ходил на плавание, играл в шахматы, рисовал, но постепенно все занятия вытеснил теннис. Но вспоминает с удовольствием: «Долгое время мама — и это супер, что было так, — водила меня на разные занятия. Это все ее работа, ее идеи. Поэтому я получился таким разносторонним».
Ранняя карьера в теннисе была хорошей, но не фантастической, так что Медведев осваивал не только спорт. В седьмом классе он был зачислен в физико-математический лицей, где говорил, что учиться интересно, но последние два класса закончил экстерном уже в другой школе – из-за сложности совмещения со спортом.
После школы – поступил в МГИМО на вечернее отделение, а после первого курса перевелся в Российский университет физкультуры и спорта. К тому времени совмещать учебу с теннисом стало невозможно. «Если бы с теннисом не получилось, я был полностью готов продолжать образование», – говорил Медведев.
Финансировал отец – бывший программист и бизнесмен
Теннис – очень дорогой вид спорта с растущими затратами. По мере развития необходимы индивидуальные тренировки, поездки на турниры. Траты могут достичь сотни тысяч евро в год. В карьеру сына вкладывался отец, который раньше работал программистом, а в начале 2000-х наладил успешный бизнес, связанный со стройматериалами.
Денег требовалось много, выручала ельцинская стипендия, присуждаемая лучшим юным теннисистам. В 14 лет Медведев стал клиентом спортивного агентства IMG. После окончания контракта – сотрудничество с Top Five, это агентство присмотрелось к Медведеву на юниорском «Уимблдоне», когда он до последнего бился, получив травму. Затем появился и крупный спонсор – производитель ракеток Tecnifibre. В 2019-м он снова стал работать с IMG.
Уезжать не хотел, но понимает, что так было надо
Тренироваться в Москве было сложно – даже просто на дорогу нужно было затратить массу времени. Пробки, по его словам, влияли и на усталость. Семья думала над вариантами переезда за рубеж. В итоге – победил вариант с Францией, к тому же там в Ницце уже несколько лет жила его сестра.
Сам Медведев говорил, что переезжать не хотел, но для тенниса решение точно было правильным. Там он тренировался в Каннах, пересекался с Новаком Джоковичем и даже обыгрывал его на тай-брейках.
Говорит на двух иностранных языках
Медведев очень хорошо говорит на английском языке. Отличную подготовку он получил в престижной школе «Дом Станкевича» – окончил там три класса, сам рассказывал, что даже занимался с репетиторами, чтобы лучше его понимать.
Во Франции стало сложнее: «По-французски я почти не говорил, понимал только тему разговора, но это мне мало что давало. А для французов, если ты иностранец и не говоришь на их языке, это создает дополнительные сложности».
Теперь гораздо проще: «Я, в принципе, говорю свободно, понимаю все. Единственное, что могут быть проблемы с временами, с грамматикой, что естественно, когда говоришь на неродном языке».
Всех укатывал в FIFA, мог стать и киберспортсменом
«Я попал в ту категорию подростков, которые больше играют в PlayStation. Глядя на своего племянника и его друзей, понимаю, что постепенно мы переходим в онлайн-мир. Не вижу в этом ничего плохого, ведь я уже тогда попал в число людей, которые стали чуть больше тусить в онлайне», – его цитата.
В 14 лет Медведев много играл в FIFA на равных с успешным сейчас киберспортсменом Klenoff. «Мы с ним были в одном профессиональном клубе. Другое дело, что он играл по 10 часов в день, а я постепенно стал ездить на турниры».
Почти ничего не известно о его жене
Медведев рассказал, что она играла в детстве в теннис по юниорским турнирам. Но фамилию не говорит, в инстаграме не отмечает. Причины две – ей самой не нужны многочисленные подписчики, а он не хочет, чтобы ей писали гадости случайные люди.
«Были разные девушки, и ни к кому не тянуло. А к ней… Это не любовь с первого взгляда, но что-то зацепило, и вот мы женаты». Свадьба была спокойной и прошла в кругу самых близких людей.
Особое внимание – психологии
Во взрослой карьере громкие истории случались чуть ли не каждой год, а на US Open в 2019-м масштабы стали запредельными, когда Медведев отвесил неприличный жест зрителям, а потом и активно троллил их в послематчевых интервью. Все закончилось хорошо – его отлично приняли после финала, но это был еще один повод обсудить его психику.
Медведев – принц конфликтов и трештока. Иногда извиняется и ходит к психологу
Все это – еще с юности. «В 12–13 лет он так зажигал, что не понять было, хватит ему в итоге терпения или нет. Ракетки швырял, если проигрывал. Мы его наказывали часто: психанул — 10 кругов вокруг корта. Даня за тренировку мог 20–30 набегать», – говорил его бывший тренер Игорь Челышев.
Еще одна цитата – от тренера Ивана Приданкина: «Помню, на командном первенстве Европы из-за поведения Дани чуть не дисквалифицировали всю нашу команду. Ему показалось, что судья не просто ошибся, а допустил умышленную ошибку. Судья ему сказал: «Тебе ничего не светит в карьере, ты ведешь себя безобразно». Даня ответил ему тем же. Пришлось сглаживать ситуацию».
Приданкин говорил, что как только Медведева отучили ломать ракетки, он стал кидаться кроссовками. Но в повседневной жизни всегда был вежлив и воспитан.
Медведев рассказывал, что работает с психологом во Франции. «Вроде кажусь себе и окружающим очень простым, легким, спокойным вне корта. А по факту внутренний мир у меня очень сложный и тяжелый. Я бы сказал, непонятный даже для меня. Не скажу, что я в депрессии все время. Но именно внутренний мир у меня своеобразный».
Директор Top Five даже выбрал сравнение: «Это очень глубокий мальчик, с очень глубокими мыслями, даже философическими, я бы сказал. Если он что-то думает, он не будет говорить это прямо. Долго будет держать в себе. Если Даню ассоциировать с каким-то русским писателем, я бы назвал Достоевского».