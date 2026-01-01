Медведев — Джокович

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Теннис
Джокович получил штраф в 5 тысяч долларов за поведение в финале US Open. Во втором сете он сломал ракетку
#Новак Джокович
Теннис
Медведев – единственный теннисист, обыгравший Джоковича на турнирах «Большого шлема» в 2021 году
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1
#Медведев — Джокович
Теннис
Джокович проиграл шесть финалов US Open. Он побеждал на турнире три раза
#Медведев — Джокович
Теннис
Теннисисты из России 16 лет не выигрывали ТБШ. Последним чемпионом был Сафин
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев – второй теннисист из России, победивший на US Open
#Медведев — Джокович
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Материалы
Медведев показал на US Open празднование «мертвая рыба» из FIFA. Он постоянно играет и чуть не ушел в киберспорт
#Даниил Медведев
Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
#Даниил Медведев
Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
#Новак Джокович
Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰
#Медведев — Джокович
На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка
#Медведев — Джокович
«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта
#Медведев — Джокович
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