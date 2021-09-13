Медведев — Джокович
Новак Джокович
Даниил Медведев
Марат Сафин
Медведев – второй теннисист из России, победивший на US Open
6 часов назад
Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале турнира US Open-2021. Счет матча – 6:4, 6:4, 6:4. За весь турнир Медведев проиграл только один сет.
До него из русских теннисистов на US Open побеждал только Марат Сафин. Он сделал это в 2000 году. В финале Сафин обыграл Пита Сампраса.
Сафину на момент той победы было 20 лет. Медведеву сейчас 25 лет. Медведев вспоминал, что в детстве ориентировался на игру Сафина.
Сафин комментировал финал US Open-2019, когда Даниил Медведев играл с Рафаэлем Надалем. Тогда Медведев проиграл матч.
Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Это был его третий финал
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