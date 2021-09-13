Медведев – второй теннисист из России, победивший на US Open

Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале турнира US Open-2021. Счет матча – 6:4, 6:4, 6:4. За весь турнир Медведев проиграл только один сет.

До него из русских теннисистов на US Open побеждал только Марат Сафин. Он сделал это в 2000 году. В финале Сафин обыграл Пита Сампраса.

Сафину на момент той победы было 20 лет. Медведеву сейчас 25 лет. Медведев вспоминал, что в детстве ориентировался на игру Сафина.

Сафин комментировал финал US Open-2019, когда Даниил Медведев играл с Рафаэлем Надалем. Тогда Медведев проиграл матч.

Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Это был его третий финал