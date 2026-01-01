Марат Сафин

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Теннис
Медведев и Рублев закончат год в топ-5 мирового рейтинга. Впервые с 2000 года в пятерке лучших будут двое россиян
#ATP
Теннис
Три русских теннисиста побеждали на турнирах «Большого шлема». Медведев – один из них
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев – второй теннисист из России, победивший на US Open
#Медведев — Джокович
Теннис
Сафин остается последним теннисистом из России, который выиграл Australian Open. Это было в 2005-м
#Медведев — Джокович
Теннис
Карацев повторил достижение Сафина из 2005 года. Тогда он тоже вышел в полуфинал Australian Open
#Аслан Карацев
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Финал US Open украсили комментарии Сафина. Обсуждал пиво, звезд и футбол
#Марат Сафин
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