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Даниил Медведев
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#ATP #Даниил Медведев #Андрей Рублев #Евгений Кафельников #Марат Сафин

Медведев и Рублев закончат год в топ-5 мирового рейтинга. Впервые с 2000 года в пятерке лучших будут двое россиян

час назад

После Итогового турнира ATP определились финальные места в мировом рейтинге. Впервые за 21 год в топ-5 оказались двое россиян:

В 2021 году из турниров остался только Кубок Дэвиса, в котором играют сборные. Но баллы за них не повлияют на положение теннисистов в рейтинге ATP.

  • Медведев в 2021 году выиграл четыре титула, в том числе первый «Большой шлем» (US Open).
  • Рублев впервые поднялся на пятое место в рейтинге. За 2021 год у него один титул – победа на турнире в Роттердаме (ATP 500)
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Источник:
ATP
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