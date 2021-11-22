Медведев и Рублев закончат год в топ-5 мирового рейтинга. Впервые с 2000 года в пятерке лучших будут двое россиян

После Итогового турнира ATP определились финальные места в мировом рейтинге. Впервые за 21 год в топ-5 оказались двое россиян:

В 2021 году из турниров остался только Кубок Дэвиса, в котором играют сборные. Но баллы за них не повлияют на положение теннисистов в рейтинге ATP.