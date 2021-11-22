ATP
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Марат Сафин
Евгений Кафельников
Медведев и Рублев закончат год в топ-5 мирового рейтинга. Впервые с 2000 года в пятерке лучших будут двое россиян
час назад
После Итогового турнира ATP определились финальные места в мировом рейтинге. Впервые за 21 год в топ-5 оказались двое россиян:
- 2021. Даниил Медведев (2), Андрей Рублев (5).
- 2000. Марат Сафин (2), Евгений Кафельников (5).
В 2021 году из турниров остался только Кубок Дэвиса, в котором играют сборные. Но баллы за них не повлияют на положение теннисистов в рейтинге ATP.
- Медведев в 2021 году выиграл четыре титула, в том числе первый «Большой шлем» (US Open).
- Рублев впервые поднялся на пятое место в рейтинге. За 2021 год у него один титул – победа на турнире в Роттердаме (ATP 500)
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