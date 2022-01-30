Медведев – Надаль
Рафаэль Надаль
Даниил Медведев
Australian Open
Медведев проиграл три из четырех финалов «Большого шлема»
3 часа назад
Рафаэль Надаль и Даниил Медведев провели финал Australian Open. Надаль победил в пяти сетах – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.
Единственная победа Надаля на Australian Open была в 2009 году. Лучший результат Медведева – финал в 2021-м.
- Медведев провел четвертый финал на турнирах «Большого шлема». Единственная победа была в 2021 году на US Open.
- Еще два финала – на Australian Open-2021 и US Open-2019 – он проиграл Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.
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