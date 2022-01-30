Медведев – Надаль
Рафаэль Надаль
Даниил Медведев
Australian Open
Поделиться:
Комментарии:
0
#Медведев – Надаль #Рафаэль Надаль #Даниил Медведев #Australian Open

Медведев проиграл три из четырех финалов «Большого шлема»

3 часа назад

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев провели финал Australian Open. Надаль победил в пяти сетах – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Единственная победа Надаля на Australian Open была в 2009 году. Лучший результат Медведева – финал в 2021-м.

  • Медведев провел четвертый финал на турнирах «Большого шлема». Единственная победа была в 2021 году на US Open.
  • Еще два финала – на Australian Open-2021 и US Open-2019 – он проиграл Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Сколько Даниил Медведев заработал за второе место на Australian Open-2022 💰
Хроника финала Australian Open-2022: пять абзацев о матче Медведев – Надаль, который длился более пяти часов
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Медведев – Надаль
#Рафаэль Надаль
#Даниил Медведев
#Australian Open