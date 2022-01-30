Хроника финала Australian Open-2022: пять абзацев о матче Медведев – Надаль, который длился более пяти часов

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open-2022. Счет матча – 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7. Впервые с 2007 года Надаль отыгрался со счета 0:2 и победил. Все это он сделал в 35 лет. Титул Australian Open-2022 стал для Надаля 21-м на турнирах «Большого шлема». Это рекорд – такого не добивался ни один теннисист.

Матч продлился 5 часов и 24 минуты .

Первый сет: Медведев – Надаль – 6:2

Рафаэль Надаль подавал первым. Уже с третьего гейма на своей подаче у него начались проблемы. Надаль отдал подачу дважды подряд и проиграл сет. Сам Медведев только один раз за весь турнир проигрывал первый сет. Это было с ним еще в четвертьфинале, где сам Медведев отыгрывался со счета 0:2. В финале с Надалем первый сет оказался самым разгромным.

Второй сет: Медведев – Надаль – 7:6

Момент упущенных возможностей для Рафаэля Надаля. Он лидировал со счетом 5:3, но Медведев зацепился за решающую подачу. Несколько раз выходил на брейк-пойнты, но Надаль получил сет-бол. Не реализовал, а заодно расстроился из-за спрыгнувшего на корт фаната. Дальше Медведев отыгрался, а на тай-брейке впервые повел в самом конце. И сразу победил.