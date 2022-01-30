Хроника финала Australian Open-2022: пять абзацев о матче Медведев – Надаль, который длился более пяти часов
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open-2022. Счет матча – 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7. Впервые с 2007 года Надаль отыгрался со счета 0:2 и победил. Все это он сделал в 35 лет. Титул Australian Open-2022 стал для Надаля 21-м на турнирах «Большого шлема». Это рекорд – такого не добивался ни один теннисист.
Матч продлился 5 часов и 24 минуты.
Первый сет: Медведев – Надаль – 6:2
Рафаэль Надаль подавал первым. Уже с третьего гейма на своей подаче у него начались проблемы. Надаль отдал подачу дважды подряд и проиграл сет. Сам Медведев только один раз за весь турнир проигрывал первый сет. Это было с ним еще в четвертьфинале, где сам Медведев отыгрывался со счета 0:2. В финале с Надалем первый сет оказался самым разгромным.
Второй сет: Медведев – Надаль – 7:6
Момент упущенных возможностей для Рафаэля Надаля. Он лидировал со счетом 5:3, но Медведев зацепился за решающую подачу. Несколько раз выходил на брейк-пойнты, но Надаль получил сет-бол. Не реализовал, а заодно расстроился из-за спрыгнувшего на корт фаната. Дальше Медведев отыгрался, а на тай-брейке впервые повел в самом конце. И сразу победил.
Третий сет: Медведев – Надаль – 4:6
Медведев вел со счетом 3:2 и уверенно играл на приеме. Так, что Надаль получил ситуацию 0:40 и три брейк-пойнта у соперника. Он не сломался: отыгрался, удержал подачу, а при 4:4 неожиданно сам сделал брейк. Именно в третьем сете начались полноценные беседы Медведева и главного арбитра. Медведев просил судью успокоить фанатов, которые много кричат.
Четвертый сет: Медведев – Надаль – 4:6
У обоих возникли проблемы с подачами. Первые геймы взяли, а дальше пошли срывы. Сначала подачу отдал Медведев, затем – Надаль. Дальше был тяжелый гейм на подаче Медведева, где все несколько раз возвращалось к равному счету. Надаль дожал его, потом чуть не выиграл сет на еще одной подаче Медведева. Затянул, но подал на сет под ноль при счете 5:4.
Пятый сет: Медведев – Надаль – 5:7
Медведев несколько раз вызывал физиотерапевта. Решающий момент – проигранная подача при счете 2:2. От нее строился весь сет. При 5:4 Надаль вышел подавать на матч, но не справился. Медведев сравнял, но дальше у него закончились силы. Так Медведев снова отдал подачу и уже больше не цеплялся. Это его третье поражение в четырех финалах «Большого шлема».
Новостная хроника финала Australian Open-2022:
- Во время матча Медведев – Надаль на корт спрыгнул фанат. Он протестовал против задержания беженцев
- Надаль отыгрался с 0:2 и победил впервые с 2007 года. Тогда он обыграл Южного
- Финал Australian Open между Медведевым и Надалем продлился 5 часов и 24 минуты
- Медведев проиграл три из четырех финалов «Большого шлема»
- Надаль выиграл 21-й титул «Большого шлема». Это рекорд
- Надаль – победитель Australian Open-2022. Это его второй титул в Австралии