Медведев – Надаль
Рафаэль Надаль
Даниил Медведев
Во время матча Медведев – Надаль на корт спрыгнул фанат. Он протестовал против задержания беженцев
28 минут назад
Даниил Медведев и Рафаэль Надаль встретились в финале Australian Open-2022. Во втором сете с трибуны спрыгнул болельщик, который попытался развернуть плакат.
Надпись: «Прекратите задерживать беженцев». Охрана сразу задержала болельщика и увела его с корта. Пауза продлилась около двух минут.
Тема беженцев в Австралии стала актуальной из-за Новака Джоковича. Когда он ждал суда по поводу визы, то находился с беженцами в одном отеле.
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