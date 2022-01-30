Во время матча Медведев – Надаль на корт спрыгнул фанат. Он протестовал против задержания беженцев

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль встретились в финале Australian Open-2022. Во втором сете с трибуны спрыгнул болельщик, который попытался развернуть плакат.

Надпись: «Прекратите задерживать беженцев». Охрана сразу задержала болельщика и увела его с корта. Пауза продлилась около двух минут.

Тема беженцев в Австралии стала актуальной из-за Новака Джоковича. Когда он ждал суда по поводу визы, то находился с беженцами в одном отеле.

Так это было: