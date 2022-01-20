Ник Кириос
Даниил Медведев
Australian Open
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#Ник Кириос #Даниил Медведев #Australian Open

«Сегодня на ужин буду чертову подачу Даниила. Прямо в глотку». Медведев и Кирьос сыграли пока самый яркий матч тенниса в 2022-м

вчера, 23:24
Михаил Морозов

Во втором круге Australian Open главный фаворит турнира Даниил Медведев устранил с пути Ника Кириоса в четырех сетах. Играл в Австралии против австралийца – так что и против трибун тоже.

Поведение трибун, мешавших играть своим шумом, Медведев прокомментировал так: «Очень расстраивает. Конечно, так вели себя не все, а только те, у кого низкий IQ». Они кричали «siuuu» – и это слово Медведев написал на камере после игры.

Кириос так праздновал прошлый раз. Как Роналду:

 

И запомнился не только этим. А вот чем еще:

Теннисист Кириос отхлебнул пиво из стакана у зрителя на трибуне и раздал автографы – так он радуется победе 🍺

Медведев был хладнокровен, что и помогло победить. Кириос давал шоу. Ему победить не помогло, но развлекло всех.

Как стащил у Медведева полотенце:

Или отпраздновал выигранный мяч забегом по корту:

На вопрос о том, что он будет есть на ужин, Кириос ответил: «Не знаю, парень… Чертову подачу Медведева, прямо мне в глотку».

Кириос высказался и о поведении зрителей: «Понимаю, что это джентльменская игра, но пора людям вдохнуть в этот спорт какую-то другую энергию, иначе он вымрет».

Но на Australian Open очередное шоу Кириоса уже не состоится – он вылетел. А Медведев в следующем круге сыграет против голландца Ботика ван де Зандсхюлпа.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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