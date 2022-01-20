«Сегодня на ужин буду чертову подачу Даниила. Прямо в глотку». Медведев и Кирьос сыграли пока самый яркий матч тенниса в 2022-м

Во втором круге Australian Open главный фаворит турнира Даниил Медведев устранил с пути Ника Кириоса в четырех сетах. Играл в Австралии против австралийца – так что и против трибун тоже.

Поведение трибун, мешавших играть своим шумом, Медведев прокомментировал так: «Очень расстраивает. Конечно, так вели себя не все, а только те, у кого низкий IQ». Они кричали «siuuu» – и это слово Медведев написал на камере после игры.

Кириос так праздновал прошлый раз. Как Роналду: