Теннисист Кириос отхлебнул пиво из стакана у зрителя на трибуне и раздал автографы – так он радуется победе 🍺

Кстати, в 2019-м Ник Кириос блистал в медиаполе благодаря нижней подаче. Он обманул Рафаэля Надаля, а у нас вышел такой материал:

Надаля обманули необычной подачей снизу. Такие удары не запрещены, но всех бесят

Второй – празднование в стиле Роналду. Кириос встал на середину площадки и закричал: «Сиии».

Это был ответ на крики фанатов, которые постоянно реагировали так на его действия. Потом Кириос говорил: «Это Роналду так делает каждый раз, когда забивает. Это его фишка. И я думал, они покричат минут 10 – а они кричали 2,5 часа. Каждый розыгрыш. Не знаю почему. Вообще на трибунах зоопарк»

Третий – после встречи с Броади он раздавал автографы фанатам, и один из них предложил игроку хлебнуть пиво. Что сделал Кириос? Согласился и хлебнул. А потом сказал: «Это добавляет элемент шоу. Думаю, понравилось всем. Фанату – потому что с ним затусил профессиональный теннисист. Мне – потому что очень сладкая победа».