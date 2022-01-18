Ник Кириос
Даниил Медведев
Australian Open
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#Ник Кириос #Даниил Медведев #Australian Open

Теннисист Кириос отхлебнул пиво из стакана у зрителя на трибуне и раздал автографы – так он радуется победе 🍺

33 минуты назад
Илья Егоров

Keystone Press Agency/Global Look Press

В первом круге Australian Open австралиец Ник Кириос обыграл Лиама Броади – 6:4, 6:4, 6:3. Три хайлайта вокруг этой игры.

Первый – подача Кириоса между ног. Он даже выиграл с нее очко, когда Броади не справился. Потом Броади говорил:

«Ник классно перетягивает трибуны на свою сторону, и это помогает ему. В теннисе это редкость – сейчас мало взаимодействуют с трибунами так, как он. Это его сильная сторона».

Кстати, в 2019-м Ник Кириос блистал в медиаполе благодаря нижней подаче. Он обманул Рафаэля Надаля, а у нас вышел такой материал:

Надаля обманули необычной подачей снизу. Такие удары не запрещены, но всех бесят

Второй – празднование в стиле Роналду. Кириос встал на середину площадки и закричал: «Сиии».

Это был ответ на крики фанатов, которые постоянно реагировали так на его действия. Потом Кириос говорил: «Это Роналду так делает каждый раз, когда забивает. Это его фишка. И я думал, они покричат минут 10 – а они кричали 2,5 часа. Каждый розыгрыш. Не знаю почему. Вообще на трибунах зоопарк»

Третий – после встречи с Броади он раздавал автографы фанатам, и один из них предложил игроку хлебнуть пиво. Что сделал Кириос? Согласился и хлебнул. А потом сказал: «Это добавляет элемент шоу. Думаю, понравилось всем. Фанату – потому что с ним затусил профессиональный теннисист. Мне – потому что очень сладкая победа».

Кириос всегда такой заводной и забавный. Однажды он пел после победы, а потом рассказывал: «Вы все очень серьезные. Нужно думать, что теннис – это живое шоу, это искусство и юмор. Я так думаю всегда. Моя главная задача – подарить людям эмоции и радость».

В следующем круге Australian Open Кириосу играть с Даниилом Медведевым. Оба уже дали комментарии перед предстоящей встречей:

  • Кириос: «Я пока о матче даже не думаю. У меня завтра пара [парный матч вместе с Танаси Коккинакисом]. Знаю, что мне нужно будет показать лучшую форму. Но сейчас я хочу просто насладиться победой, сыграть следующий матч, а потом думать о Медведеве».
  • Медведев: «Безусловно, будет непросто. Придется играть против болельщиков. И он заведется – Ник любит играть против топов. Но я просто подготовлюсь, постараюсь сыграть хорошо. Наверное, будет хороший матч».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Арсенал», «Формула 1» и биографии.
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