Теннисист Кириос отхлебнул пиво из стакана у зрителя на трибуне и раздал автографы – так он радуется победе 🍺
В первом круге Australian Open австралиец Ник Кириос обыграл Лиама Броади – 6:4, 6:4, 6:3. Три хайлайта вокруг этой игры.
Первый – подача Кириоса между ног. Он даже выиграл с нее очко, когда Броади не справился. Потом Броади говорил:
«Ник классно перетягивает трибуны на свою сторону, и это помогает ему. В теннисе это редкость – сейчас мало взаимодействуют с трибунами так, как он. Это его сильная сторона».
Кстати, в 2019-м Ник Кириос блистал в медиаполе благодаря нижней подаче. Он обманул Рафаэля Надаля, а у нас вышел такой материал:
Надаля обманули необычной подачей снизу. Такие удары не запрещены, но всех бесят
Второй – празднование в стиле Роналду. Кириос встал на середину площадки и закричал: «Сиии».
Это был ответ на крики фанатов, которые постоянно реагировали так на его действия. Потом Кириос говорил: «Это Роналду так делает каждый раз, когда забивает. Это его фишка. И я думал, они покричат минут 10 – а они кричали 2,5 часа. Каждый розыгрыш. Не знаю почему. Вообще на трибунах зоопарк»
Третий – после встречи с Броади он раздавал автографы фанатам, и один из них предложил игроку хлебнуть пиво. Что сделал Кириос? Согласился и хлебнул. А потом сказал: «Это добавляет элемент шоу. Думаю, понравилось всем. Фанату – потому что с ним затусил профессиональный теннисист. Мне – потому что очень сладкая победа».
Кириос всегда такой заводной и забавный. Однажды он пел после победы, а потом рассказывал: «Вы все очень серьезные. Нужно думать, что теннис – это живое шоу, это искусство и юмор. Я так думаю всегда. Моя главная задача – подарить людям эмоции и радость».
В следующем круге Australian Open Кириосу играть с Даниилом Медведевым. Оба уже дали комментарии перед предстоящей встречей:
- Кириос: «Я пока о матче даже не думаю. У меня завтра пара [парный матч вместе с Танаси Коккинакисом]. Знаю, что мне нужно будет показать лучшую форму. Но сейчас я хочу просто насладиться победой, сыграть следующий матч, а потом думать о Медведеве».
- Медведев: «Безусловно, будет непросто. Придется играть против болельщиков. И он заведется – Ник любит играть против топов. Но я просто подготовлюсь, постараюсь сыграть хорошо. Наверное, будет хороший матч».