Надаля обманули необычной подачей снизу. Такие удары не запрещены, но всех бесят
Вчера Рафаэль Надаль в четырех сетах обыграл Ника Кириоса (6:3, 3:6, 7:6, 7:6) и прошел в третий круг «Уимблдона». Надаль хорош, но соперник запомнился больше. Кириос ругался с судьей, попал в Надаля мячом, а заодно два раза исполнил очень странную подачу снизу. Надаль улыбнулся, а некоторые болельщики даже не сразу поверили, что так можно выигрывать очки. Можно!
Подобные подачи мяча снизу – редкость. Некоторые теннисисты не исполняют их вообще никогда, другие используют пару раз в жизни. Так подавали еще в момент зарождения большого тенниса. Потом все пришло к сильным подачам с подбрасыванием мяча вверх, но подачи снизу не отменили. Просто теперь они не соответствуют духу игры и честного соперничества.
Фанаты так отвыкли от подобных ударов, что унижают почти каждого теннисиста, который на это решается. Ник Кириос – один из тех, кому просто все равно на любые терки с болельщиками. Он не первый раз исполняет подобную подачу в матчах на топовых турнирах. В Майами Кириос пульнул такой же удар в игре с Лайовичем. Зацените выражение лиц всех участников матча.
Бывший лучший теннисист мира Борис Беккер считает, что подобные действия Кириоса – часть его тактики: «Я думаю, что это на самом деле частица игрового плана. Это то, что он намеревается делать со всеми. Вы знаете, в тот день, когда у нас исполняли такие подачи, возникали подобные эмоции. Сейчас так почти никто не делает, но это часть игры».
Перед игрой с Надалем от Кириоса уже ждали подобного удара. «Не могу дождаться, когда Ник Кириос начнет свой матч с Надалем подачей снизу», – написал в твиттере один из фанатов. Уже после игры на Кириоса наехали болельщики. Его защитила теннисистка Бушар: «Хм, он выиграл очко. Такие удары не противоречат правилам. Это тактика». Сама Бушар в момент удара смеялась на трибунах.
Такие удары не всегда приносят Кириосу удачу. Например, в игре против Джордана Томпсона он тоже подал снизу, но Томпсон добежал до мяча, завязал розыгрыш, а потом выиграл очко. Важно, что такие удары Кириос обычно исполняет в момент, когда находится в одном мяче от победы в гейме.
В этом видео есть не только подачи Кириоса, но и удары от других теннисистов. Тот же Кириос уже пробовал этот удар в другой встрече с Надалем, но постоянно использовать такое никто не будет: если знать заранее, подачу снизу легко принять и превратить в собственное преимущество.