Надаля обманули необычной подачей снизу. Такие удары не запрещены, но всех бесят

Бывший лучший теннисист мира Борис Беккер считает, что подобные действия Кириоса – часть его тактики: «Я думаю, что это на самом деле частица игрового плана. Это то, что он намеревается делать со всеми. Вы знаете, в тот день, когда у нас исполняли такие подачи, возникали подобные эмоции. Сейчас так почти никто не делает, но это часть игры».

Перед игрой с Надалем от Кириоса уже ждали подобного удара. «Не могу дождаться, когда Ник Кириос начнет свой матч с Надалем подачей снизу», – написал в твиттере один из фанатов. Уже после игры на Кириоса наехали болельщики. Его защитила теннисистка Бушар: «Хм, он выиграл очко. Такие удары не противоречат правилам. Это тактика». Сама Бушар в момент удара смеялась на трибунах.

Такие удары не всегда приносят Кириосу удачу. Например, в игре против Джордана Томпсона он тоже подал снизу, но Томпсон добежал до мяча, завязал розыгрыш, а потом выиграл очко. Важно, что такие удары Кириос обычно исполняет в момент, когда находится в одном мяче от победы в гейме.

В этом видео есть не только подачи Кириоса, но и удары от других теннисистов. Тот же Кириос уже пробовал этот удар в другой встрече с Надалем, но постоянно использовать такое никто не будет: если знать заранее, подачу снизу легко принять и превратить в собственное преимущество.