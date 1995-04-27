Ник Кириос

Дата рождения
27 апреля 1995 г.
Достижения
Победитель 6 турниров ATP
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Теннис
Кириос вышел на разминку к игре Australian Open в майке Кобе
#Кобе Брайант
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