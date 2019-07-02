На «Уимблдон» впервые квалифицировалась 15-летняя девушка. И сразу обыграла Винус Уильямс!

Квалифицировалась с большим трудом

Для игры на «Уимблдоне» Кори прошла трехраундовую квалификацию на отборочном этапе. При этом на саму квалификацию она попала благодаря Wild Card: специальному приглашению, которое отправляют участникам, не соответствующим формальным требованиям.

О своем участии в квалификации Гауфф узнала за пять дней до начала турнира , и это уже стало для нее шоком: в этот момент она покупала платье в торговом центре.

Гауфф приходилось совмещать квалификацию с учебой: в 11 часов вечера перед финальным раундом она писала тест по физике. Но справилась блестяще с обоими заданиями: в 15 лет она самая юная участница «Уимблдона», прошедшая квалификацию. К тому же, еще и единственная в этом году из всех, кто получил Wild Card.