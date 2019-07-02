На «Уимблдон» впервые квалифицировалась 15-летняя девушка. И сразу обыграла Винус Уильямс!
В 2019 году «Уимблдон» сразу начался с шока: 15-летняя теннисистка Кори Гауфф в первом круге обыграла пятикратную чемпионку Винус Уильямс, самого взрослого игрока на турнире. Ее успех шокирует: до этого она почти не выступала на взрослых соревнованиях.
Квалифицировалась с большим трудом
Для игры на «Уимблдоне» Кори прошла трехраундовую квалификацию на отборочном этапе. При этом на саму квалификацию она попала благодаря Wild Card: специальному приглашению, которое отправляют участникам, не соответствующим формальным требованиям.
О своем участии в квалификации Гауфф узнала за пять дней до начала турнира, и это уже стало для нее шоком: в этот момент она покупала платье в торговом центре.
Гауфф приходилось совмещать квалификацию с учебой: в 11 часов вечера перед финальным раундом она писала тест по физике. Но справилась блестяще с обоими заданиями: в 15 лет она самая юная участница «Уимблдона», прошедшая квалификацию. К тому же, еще и единственная в этом году из всех, кто получил Wild Card.
Заявила о себе на молодежных турнирах
Уже в 13 лет она была самой молодой финалисткой в одиночном разряде среди девушек на US Open.
Но на этом все только начиналось: спустя год, в 14 лет, она взяла первый титул на «Ролан Гаррос». В том же 2018 году Кори снова играла в финале US Open: на этот раз в паре с Кэти МакНелли. Девушки одержали победу, обыграв в финале Гарланд и Учиджиму 6:2, 6:2. Кстати, именно МакНелли Гауфф обыграла в финале French Open в 2018 году: еще один титул юной американки.
Но не все складывалось так гладко: на Australian Open Гауфф проиграла уже в первом раунде будущей полуфиналистке Элизабетте Кочаретто. Новые успехи Гауфф однозначно показывают, что она сделала правильные выводы из своих неудач.
Работает с Роджером Федерером
Федерер заметил Гауфф в 2018-м, когда она блистала на молодежном уровне, и сразу подписал в свое менеджерское агенство. Перед «Уимблдоном» Федерер помогал своей подопечной готовиться к тяжелым матчам.
«Я очень счастлив за нее. Я смотрел последние пару игр в квалификации, и всем было интересно, что будет дальше на жеребьевке. Вышла отличная история. Кори прекрасная девочка, она очень много работает. У нее, очевидно, большое будущее», – рассказывает швейцарский теннисист.
При этом сама Гауфф пошла в теннис именно благодаря сестрам Уильямс. Больше всего она вдохновлялась Сереной, сестрой Винус: с ней пока встретиться на корте не удалось. Но Серена с нетерпением ждет такой возможности: «Кори такая классная! Она отличная девочка. Я обожаю ее отца, они очень классные люди».