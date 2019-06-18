Шарапова выиграла впервые за 4,5 месяца. Из-за травмы плеча она чаще лечится, чем играет

Травма мучает ее больше десяти лет

Впервые на проблемы с плечом Шарапова пожаловалась в 2007-м. Все началось с небольшой боли на подаче, но со временем теннисистке стало настолько тяжело, что ей не хотелось играть.

Дальше – несколько врачей и страшный диагноз «порванное сухожилие». С такой травмой можно делать операцию и даже восстановиться, но вернуться в прежнюю форму практически невозможно.

«Нескольким теннисистам оперировали плечи, но ни один из них потом не вернулся в топ», – писала Шарапова в своей автобиографии. Перед ней стояла тяжелая задача опровергнуть это утверждение.

Шарапова смогла дважды выиграть «Ролан Гаррос», в 2012-м и 2014-м годах. Но потом, уже в 2016-м, стало известно о дисквалификации за мельдоний.