Шарапова выиграла впервые за 4,5 месяца. Из-за травмы плеча она чаще лечится, чем играет
Мария Шарапова удачно начала турнир Mallorca Open, обыграв Викторию Кужмову 7:6, 6:0. Россиянка не выступала на соревнованиях с февраля: тогда она сделала паузу, чтобы вылечить травму плеча.
«Я взяла перерыв, чтобы вернуться, и мне кажется, у меня очень хорошие шансы на первом турнире. Пропускать несколько месяцев было тяжело, но с точки зрения плеча, я даю себе очень хороший шанс», – говорила Шарапова перед турниром.
Травма мучает ее больше десяти лет
Впервые на проблемы с плечом Шарапова пожаловалась в 2007-м. Все началось с небольшой боли на подаче, но со временем теннисистке стало настолько тяжело, что ей не хотелось играть.
Дальше – несколько врачей и страшный диагноз «порванное сухожилие». С такой травмой можно делать операцию и даже восстановиться, но вернуться в прежнюю форму практически невозможно.
«Нескольким теннисистам оперировали плечи, но ни один из них потом не вернулся в топ», – писала Шарапова в своей автобиографии. Перед ней стояла тяжелая задача опровергнуть это утверждение.
Шарапова смогла дважды выиграть «Ролан Гаррос», в 2012-м и 2014-м годах. Но потом, уже в 2016-м, стало известно о дисквалификации за мельдоний.
После дисквалификации проблем со здоровьем стало только больше
Это посчитал портал Sports.ru: из 40 турниров, на которые заявилась Шарапова, она закончила только 18. При этом изначально Марию беспокоили другие проблемы: боль была в левом плече и предплечье.
Но в конце 2018-го обострилась та самая хроническая травма правого плеча. Из-за нее Шарапова снялась сразу с 11 турниров, 8 из которых состоялись в этом году. В их числе «Ролан Гаррос».
Во вчерашнем рейтинге WTA Шарапова заняла 85-е место: это ее самая низкая позиция с октября 2017 года.
Что дальше?
На Mallorca Cup Шарапова сыграет с победительницей пары Анжелик Кербер и Исалин Бонавентюр. Для Шараповой важно, что она смогла адаптироваться к условиям: на траве она последний раз выигрывала еще до своей дисквалификации.
«Я приехала на Мальорку чуть пораньше, как можно быстрее начала играть на траве. Пока что все здорово. Этот турнир будет для меня очень хорошей проверкой», – говорит Шарапова. Проблемы с плечом полностью не решены, но сдаваться она пока не собирается.